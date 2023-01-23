Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn tung poster gia đình sum họp đón năm mới

Sao quốc tế 23/01/2023 14:22

Mới đây, weibo của đoàn phim Vụng Trộm Không Thể Giấu đã tung loạt hình ảnh đón mừng năm mới hé lộ phân cảnh bữa cơm sum họp đầy vui nhộn của gia đình Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư).

Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ TưTrần Triết Viễn đóng chính nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả trong thời gian qua. Dù đã chính thức đóng máy nhưng những thông tin của bộ phim luôn được công chúng chú ý.

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn tung poster gia đình sum họp đón năm mới - Ảnh 1

Mới đây, weibo của đoàn phim Vụng Trộm Không Thể Giấu đã tung loạt hình ảnh đón mừng năm mới. Theo đó là cảnh bữa cơm sum họp đầy vui nhộn của gia đình Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư). Trong hình ảnh của sự xuất hiện đầy đủ của ba mẹ và anh em Tang Trĩ. Bên cạnh đó còn góp mặt của vị khách mời đặc biệt là Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) cũng đến ‘ăn ké’ góp vui cùng gia đình Tang Trĩ.

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn tung poster gia đình sum họp đón năm mới - Ảnh 2Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn tung poster gia đình sum họp đón năm mới - Ảnh 3Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn tung poster gia đình sum họp đón năm mới - Ảnh 4Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn tung poster gia đình sum họp đón năm mới - Ảnh 5

Vụng Trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Nội dung phim kể về mối tình đơn phương của Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) dành cho Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) – một người bạn thân cùng phòng của anh trai cô từ những năm tháng cấp 3. Tinh cảm ấy được Tang Trĩ che giấu, đè nén suốt quãng thời gian dài đến khi cô rời gia đình đến thành phố khác học đại học.

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn tung poster gia đình sum họp đón năm mới - Ảnh 6

Tại đây cô gặp lại anh, họ đã có quãng thời gian thân thiết bên nhau. Tinh cảm bấy lâu của Tang Trĩ nhen nhóm trở lại trong lòng. Tang Trĩ dần thấu hiểu, cảm thông với những áp lực trong cuộc sống mà Đoàn Gia Hứa đang phải trải qua. Nhờ sự quan tâm và đồng hành của Tang Trĩ, Đoàn Gia Hứa đã mở lòng, sẵn sàng bảo vệ, yêu thương một Tang Trĩ trưởng thành. Từ đây, tình cảm của hai người trở nên sâu đậm và được mọi người ủng hộ. Tinh cảm thuần khiết cất giấu bấy lâu tưởng chừng sẽ chôn vùi theo năm tháng đã nở rộ thành đóa hoa tình yêu tuyệt đẹp.

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