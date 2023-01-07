Trong năm vừa qua, Triệu Lộ Tư thành công rực rỡ với 2 dự án cổ trang Thả Thí Thiên Hạ và Tinh Hán Xán Lạn. Nhờ những thành tích nhận được mà cô nàng vươn lên trở thành nàng tiểu hoa dẫn đầu lứa 95 của làng giải trí Hoa Ngữ.

Chuyện không có gì để nói nếu mới đây, mạng xã hội Baidu vừa cập nhật vị trí phiên vị của hai dự án Thả Thí Thiên Hạ và Tinh Hán Xán Lạn. Theo đó, Triệu Lộ Tư từ vị trí phiên 2 được đẩy lên vị trí trí phiên 1 ở hai dự án này. Điều này đồng nghĩa với việc 2 nam chính Dương Dương và Ngô Lỗi bị đẩy xuống vị trí phiên 2.

Sự việc này gây nhiều tranh cãi, đặc biệt là fan hâm mộ của Dương Dương. Họ cho rằng, thần tượng của mình vốn là đỉnh lưu mà vô duyên vô cớ lại bị đẩy xuống vị trí phiên 2. Thậm chí, khi Thả Thí Thiên Hạ lên sóng, Triệu Lộ Tư từng gây tranh cãi về diễn xuất kém hơn nam chính Dương Dương. Một số khác thì bênh vực Triệu Lộ Tư cho rằng do Baidu có tính năng sửa văn bản nên rất có thể điều này do anti của cô nàng cố tình sửa như vậy để dư luận nhắm vào ném đá Triệu Lộ Tư.

Hiện tại, sự việc về phiên vị của Triệu Lộ Tư ở hai dự án trên vẫn còn gây tranh cãi sôi nổi cộng đồng mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.