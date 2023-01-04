Hết bị so sánh với Jang Won Young, Triệu Lộ Tư tiếp tục bị tố 'bắt chước' trang phục và vũ đạo giống Jennie (Blackpink)

Sao quốc tế 04/01/2023 14:12

Tiết mục của Triệu Lộ Tư một trong những màn trình diễn đặc sắc nhất của đêm nhạc hội đón năm mới. Tuy nhiên, mới đây, cô nàng bị tố 'bắt chước' ý tưởng trang phục lẫn vũ đạo của Jennie (Blackpink) nổi tiếng xứ Hàn.

Đêm nhạc đón giao thừa vào tối 31/12 là một trong những sự kiện giải trí tâm điểm ở showbiz Trung Quốc dịp cuối năm. Như các đài khác, sự kiện âm nhạc của đài Đông Phương tổ chức quy tụ dàn nghệ sĩ hoành tráng của Trung Quốc, luôn được người hâm mộ háo hức chờ đợi.

Xuất hiện trong đêm nhạc, Triệu Lộ Tư ngồi trên xích đu hoa, di chuyển trong không trung để xuất hiện trên sân khấu đài Đông Phương. Cô thể hiện ca khúc Là anh. Màn biểu diễn hát, nhảy của nữ diễn viên được khán giả khen ngợi. Tiết mục của Triệu Lộ Tư một trong những màn trình diễn đặc sắc nhất của đêm nhạc hội đón năm mới 2023 trên sóng các đài truyền hình.

Chuyện không có gì để nói nếu mới đây, có một bài viết trên mạng xã hội xứ Trung tố Triệu Lộ Tư sao chép ý tưởng trang phục lẫn vũ đạo của Jennie (Blackpink) nổi tiếng xứ Hàn. Theo hình ảnh so sánh, Triệu Lộ Tư bị cho là đã ‘bắt chước’ ý tưởng phụ kiện dây cuốn quanh tay và chọn trang phục có phần thân trên na ná Jennie trên sân khấu khi biểu diễn ca khúc You and Me.

Không những thế, ở phần vũ đạo, Triệu Lộ Tư còn bắt chước từ động tác cầm tay và tạo dáng với bạn nhảy, cho đến cong người uốn tay của Triệu Lộ Tư đều trùng khớp với từng cử chỉ trong phần trình diễn của Jennie. Blogger còn không khỏi ngán ngẩm khi Triệu Lộ Tư đưa cả phần vũ đạo nâng người giống Jennie vào phần trình diễn cuối năm.

Trước đó, cũng với màn biểu diễn trong đêm hội cuối năm, Triệu Lộ Tư đã gây tranh cãi khi được so sánh cách trang điểm và phong cách biểu diễn giống Jang Won Young (IVE). Nhiều người cho rằng Jang Won Young mặc dù mang vẻ đẹp công nghiệp nhưng không thể phủ nhận vibe ngọt ngào, trong trẻo của cô nàng. Còn Triệu Lộ Tư chỉ dừng ở mức dễ thương, không thể nào đem so sánh được với nữ idol Hàn Quốc.

Thậm chí nhiều người còn nhắc lại danh hiệu 'trà xanh’ Triệu Lộ Tư ra để mỉa mai. Một số khác cho rằng nhan sắc nàng tiểu hoa không khác gì lẩu thập cẩm khi cứ vài ba hôm lại bị so sánh giống người này người kia.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Jennie (BLACKPINK) Jang Won Young sao hoa ngữ cbiz

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