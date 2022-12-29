Để trợ lý luồn cúi thay tất dùm, Triệu Lộ Tư nhận 'gạch đá' của cộng đồng mạng

Sao quốc tế 29/12/2022 09:55

Mới đây, mạng xã hội một phen xôn xao với đoạn video của Triệu Lộ Tư ngồi nghỉ ngơi trên phim trường. Chuyện sẽ không có gì nếu cô nàng ngồi nghịch điện thoại chơi với cún, trong khi trợ lý cúi người thay tất cho cô nàng.

Triệu Lộ Tư là một trong những nàng tiểu hoa dẫn đầu của lứa 95. Trong năm qua, cô nàng đã nhận được nhiều thành tích khủng từ dự án Tinh Hán Xán Lạn và có nhiều dự án phim ảnh đang khai máy. Là gương mặt nổi tiếng của làng giải trí Hoa Ngữ, chính vì thế nhất cử nhất động của Triệu Lộ Tư luôn được công chúng đặc biệt quan tâm.

Để trợ lý luồn cúi thay tất dùm, Triệu Lộ Tư nhận 'gạch đá' của cộng đồng mạng - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội một phen xôn xao với đoạn video của Triệu Lộ Tư ngồi nghỉ ngơi trên phim trường. Chuyện sẽ không có gì nếu cô nàng ngồi nghịch điện thoại chơi với cún, trong khi trợ lý cúi người thay tất cho cô nàng.

Đoạn clip gây nên hai luồng tranh cãi, một số ý kiến cho rằng Triệu Lộ Tư mắc bệnh ngôi sao, tự coi mình như bà hoàng khi bắt trợ lý luồn cúi chăm sóc cho mình. Tuy nhiên, một số ý kiến khác cho rằng, trong đoạn video lúc đó Triệu Lộ Tư lúc đó đang mặc trang phục cổ trang nặng nề, khá bất tiện để cúi người xuống tự mang tất, mang giày vì sợ vấy bẩn trang phục nhân vật nên buộc phải nhờ trợ lý hỗ trợ.

Để trợ lý luồn cúi thay tất dùm, Triệu Lộ Tư nhận 'gạch đá' của cộng đồng mạng - Ảnh 2Để trợ lý luồn cúi thay tất dùm, Triệu Lộ Tư nhận 'gạch đá' của cộng đồng mạng - Ảnh 3Để trợ lý luồn cúi thay tất dùm, Triệu Lộ Tư nhận 'gạch đá' của cộng đồng mạng - Ảnh 4Để trợ lý luồn cúi thay tất dùm, Triệu Lộ Tư nhận 'gạch đá' của cộng đồng mạng - Ảnh 5

Hiện tại, đoạn video Triệu Lộ Tư bắt trợ lý thay tất cho mình vẫn còn gây tranh cãi xôn xao cộng đồng mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

 

Chỉ một cảnh bay trong Thần Ẩn, Triệu Lộ Tư bất ngờ được khen có khí chất của 'Tiểu Long Nữ' Lưu Diệc Phi năm xưa

Chỉ một cảnh bay trong Thần Ẩn, Triệu Lộ Tư bất ngờ được khen có khí chất của 'Tiểu Long Nữ' Lưu Diệc Phi năm xưa

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Triệu Lộ Tư trong một cảnh bay lượn trên phim trường. Chuyện không có gì để nói nếu có ý kiến cho rằng hình ảnh này của Triệu Lộ Tư trông giống hệt Lưu Diệc Phi trong Thần Điêu Đại Hiệp.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư diễn viên Triệu Lộ Tư sao hoa ngữ sao châu á cbiz

TIN LIÊN QUAN

Chỉ một cảnh bay trong Thần Ẩn, Triệu Lộ Tư bất ngờ được khen có khí chất của 'Tiểu Long Nữ' Lưu Diệc Phi năm xưa

Chỉ một cảnh bay trong Thần Ẩn, Triệu Lộ Tư bất ngờ được khen có khí chất của 'Tiểu Long Nữ' Lưu Diệc Phi năm xưa

Hé lộ dàn khách mời đình đám của đêm Gala cuối năm của đài Đông Phương, 'mẹ con' Tăng Lê và Triệu Lộ Tư tiếp tục hội ngộ cùng nhau

Hé lộ dàn khách mời đình đám của đêm Gala cuối năm của đài Đông Phương, 'mẹ con' Tăng Lê và Triệu Lộ Tư tiếp tục hội ngộ cùng nhau

Dân tình tinh mắt phát hiện điểm giống nhau không ngờ của Dương Dương – Triệu Lộ Tư?

Dân tình tinh mắt phát hiện điểm giống nhau không ngờ của Dương Dương – Triệu Lộ Tư?

Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu nhận được tin vui bất ngờ sau thời gian đóng máy

Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu nhận được tin vui bất ngờ sau thời gian đóng máy

Loạt ảnh đầy khí chất của Triệu Lộ Tư trên bìa tạp chí Figaro số tháng 12/2022

Loạt ảnh đầy khí chất của Triệu Lộ Tư trên bìa tạp chí Figaro số tháng 12/2022

Hết 'đụng hàng' Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư lại 'bắt chước' Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện với tạo hình hồng y, mặt chi chít vết thương trong Thần Ẩn

Hết 'đụng hàng' Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư lại 'bắt chước' Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện với tạo hình hồng y, mặt chi chít vết thương trong Thần Ẩn

TIN MỚI NHẤT

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 18 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 2 giờ 18 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 2 giờ 48 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 3 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 3 giờ 33 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng