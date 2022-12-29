Để trợ lý luồn cúi thay tất dùm, Triệu Lộ Tư nhận 'gạch đá' của cộng đồng mạng

Mới đây, mạng xã hội một phen xôn xao với đoạn video của Triệu Lộ Tư ngồi nghỉ ngơi trên phim trường. Chuyện sẽ không có gì nếu cô nàng ngồi nghịch điện thoại chơi với cún, trong khi trợ lý cúi người thay tất cho cô nàng.

Triệu Lộ Tư là một trong những nàng tiểu hoa dẫn đầu của lứa 95. Trong năm qua, cô nàng đã nhận được nhiều thành tích khủng từ dự án Tinh Hán Xán Lạn và có nhiều dự án phim ảnh đang khai máy. Là gương mặt nổi tiếng của làng giải trí Hoa Ngữ, chính vì thế nhất cử nhất động của Triệu Lộ Tư luôn được công chúng đặc biệt quan tâm.

Mới đây, mạng xã hội một phen xôn xao với đoạn video của Triệu Lộ Tư ngồi nghỉ ngơi trên phim trường. Chuyện sẽ không có gì nếu cô nàng ngồi nghịch điện thoại chơi với cún, trong khi trợ lý cúi người thay tất cho cô nàng.

Đoạn clip gây nên hai luồng tranh cãi, một số ý kiến cho rằng Triệu Lộ Tư mắc bệnh ngôi sao, tự coi mình như bà hoàng khi bắt trợ lý luồn cúi chăm sóc cho mình. Tuy nhiên, một số ý kiến khác cho rằng, trong đoạn video lúc đó Triệu Lộ Tư lúc đó đang mặc trang phục cổ trang nặng nề, khá bất tiện để cúi người xuống tự mang tất, mang giày vì sợ vấy bẩn trang phục nhân vật nên buộc phải nhờ trợ lý hỗ trợ.

Hiện tại, đoạn video Triệu Lộ Tư bắt trợ lý thay tất cho mình vẫn còn gây tranh cãi xôn xao cộng đồng mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Chỉ một cảnh bay trong Thần Ẩn, Triệu Lộ Tư bất ngờ được khen có khí chất của 'Tiểu Long Nữ' Lưu Diệc Phi năm xưa Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Triệu Lộ Tư trong một cảnh bay lượn trên phim trường. Chuyện không có gì để nói nếu có ý kiến cho rằng hình ảnh này của Triệu Lộ Tư trông giống hệt Lưu Diệc Phi trong Thần Điêu Đại Hiệp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/e-tro-ly-luon-cui-thay-tat-dum-trieu-lo-tu-nhan-gach-a-cua-cong-ong-mang-540720.html