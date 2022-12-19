Loạt ảnh đầy khí chất của Triệu Lộ Tư trên bìa tạp chí Figaro số tháng 12/2022

Sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư đã có sự thoát vòng ngoạn ngục khi được công chúng đón nhận về sự tiến bộ trong diễn xuất. Cô nàng xuất sắc trở thành tiểu hoa đứng đầu lứa 95 và có nhiều cơ hội lớn trong sự nghiệp. Đến thời điểm hiện tại, mọi hoạt động của cô nàng luôn được công chúng đặc biệt quan tâm.

Triệu Lộ Tư trong dự án Thần Ẩn - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh mới nhất của Triệu Lộ Tư. Theo đó, đã xuất hiện trên bìa tạp chí Figaro số tháng 12/2022. Sau 1 giờ phát hành, tạp chí của Triệu Lộ Tư đã tiêu thụ được hơn 10.000 bản. Nhiều khán giả dành sự ngợi khen cho bộ ảnh lần này của cô nàng. Trong bộ sưu tập trang phục đậm chất thu đông cùng phụ kiện của thương hiệu, dù trang điểm không quá cầu kỳ nhưng Triệu Lộ Tư vẫn toát lên được vẻ xinh đẹp, bật lên làn da trắng mịn không tì vết và tràn đầy khí chất.