Loạt ảnh đầy khí chất của Triệu Lộ Tư trên bìa tạp chí Figaro số tháng 12/2022

Sao quốc tế 19/12/2022 11:52

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh mới nhất của Triệu Lộ Tư xuất hiện trên bìa tạp chí Figaro số tháng 12/2022.

Sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư đã có sự thoát vòng ngoạn ngục khi được công chúng đón nhận về sự tiến bộ trong diễn xuất. Cô nàng xuất sắc trở thành tiểu hoa đứng đầu lứa 95 và có nhiều cơ hội lớn trong sự nghiệp. Đến thời điểm hiện tại, mọi hoạt động của cô nàng luôn được công chúng đặc biệt quan tâm.

Loạt ảnh đầy khí chất của Triệu Lộ Tư trên bìa tạp chí Figaro số tháng 12/2022 - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư trong dự án Thần Ẩn - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh mới nhất của Triệu Lộ Tư. Theo đó, đã xuất hiện trên bìa tạp chí Figaro số tháng 12/2022. Sau 1 giờ phát hành, tạp chí của Triệu Lộ Tư đã tiêu thụ được hơn 10.000 bản. Nhiều khán giả dành sự ngợi khen cho bộ ảnh lần này của cô nàng. Trong bộ sưu tập trang phục đậm chất thu đông cùng phụ kiện của thương hiệu, dù trang điểm không quá cầu kỳ nhưng Triệu Lộ Tư vẫn toát lên được vẻ xinh đẹp, bật lên làn da trắng mịn không tì vết và tràn đầy khí chất.

Loạt ảnh đầy khí chất của Triệu Lộ Tư trên bìa tạp chí Figaro số tháng 12/2022 - Ảnh 2Loạt ảnh đầy khí chất của Triệu Lộ Tư trên bìa tạp chí Figaro số tháng 12/2022 - Ảnh 3Loạt ảnh đầy khí chất của Triệu Lộ Tư trên bìa tạp chí Figaro số tháng 12/2022 - Ảnh 4Loạt ảnh đầy khí chất của Triệu Lộ Tư trên bìa tạp chí Figaro số tháng 12/2022 - Ảnh 5Loạt ảnh đầy khí chất của Triệu Lộ Tư trên bìa tạp chí Figaro số tháng 12/2022 - Ảnh 6Loạt ảnh đầy khí chất của Triệu Lộ Tư trên bìa tạp chí Figaro số tháng 12/2022 - Ảnh 7Loạt ảnh đầy khí chất của Triệu Lộ Tư trên bìa tạp chí Figaro số tháng 12/2022 - Ảnh 8Loạt ảnh đầy khí chất của Triệu Lộ Tư trên bìa tạp chí Figaro số tháng 12/2022 - Ảnh 9Loạt ảnh đầy khí chất của Triệu Lộ Tư trên bìa tạp chí Figaro số tháng 12/2022 - Ảnh 10Loạt ảnh đầy khí chất của Triệu Lộ Tư trên bìa tạp chí Figaro số tháng 12/2022 - Ảnh 11Loạt ảnh đầy khí chất của Triệu Lộ Tư trên bìa tạp chí Figaro số tháng 12/2022 - Ảnh 12Loạt ảnh đầy khí chất của Triệu Lộ Tư trên bìa tạp chí Figaro số tháng 12/2022 - Ảnh 13

Loạt ảnh đầy khí chất của Triệu Lộ Tư trên bìa tạp chí Figaro số tháng 12/2022 - Ảnh 14
Triệu Lộ Tư trên bìa tạp chí Figaro số tháng 12/2022 - Ảnh: Internet

Hiện tại, Triệu Lộ Tư có dự án đang quay đóng chính cùng Vương An Vũ, mang tên Thần Ẩn. Đây được coi là phần sau của bộ phim Thiên Cổ Quyết Trần do Hứa Khải và Châu Đông Vũ từng đóng chính. Các khán giả tiếp tục đón chờ những thông tin tiếp theo xoay quanh dự án này.

 

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Dù xuất hiện với tạo hình cổ trang đẹp mãn nhãn khiến công chúng không khỏi ngớt lời khen ngợi, thế nhưng, cô nàng vẫn được cho là có trang phục ‘đụng hàng’ với các đàn chị trước đó.

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