Cùng diện sắc xanh trong Thần Ẩn, Triệu Lộ Tư có nguy cơ bị nữ phụ 'lấn át' vì lý do này?

Sao quốc tế 14/12/2022 16:30

Trong loạt ảnh hậu trường được hé lộ trên mạng, Triệu Lộ Tư có nguy cơ bị nữ phụ 'lấn át' vì lý do này.

Dự án Thần Ẩn (Thiên Cổ Quyết Trần 2) do Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ đóng chính đã chính thức khởi quay thời gian gần đây. Chính vì thế, những khoảnh khắc hậu trường của dàn cast trong phim luôn được công chúng đặc biệt quan tâm. Trong loạt ảnh leak được lan truyền trên mạng, Triệu Lộ Tư chủ yếu diện trang phục tông xanh nhạt kèm theo phụ kiện nổi bật trên đầu. Vẻ đẹp ngọt ngào, đáng yêu pha chút đáng yêu của nàng nhanh chóng chiếm được cảm tình của công chúng.

Cùng diện sắc xanh trong Thần Ẩn, Triệu Lộ Tư có nguy cơ bị nữ phụ 'lấn át' vì lý do này? - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư xinh đẹp ngọt ngào trong trang phục tone xanh nhạt - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, tạo hình của nữ phụ Gia Nại Na trong vai công chúa Ưng Tộc Yến Sảng nhận được sự quan tâm của đông đảo. Có thể thấy, cô nàng diện một bộ trang phục cầu kỳ màu xanh tím. Nhan sắc xinh đẹp, thân hình mảnh mai của công chúa ưng tộc nhận được vô số lời khen ngợi. Được biết, nhân vật này và Hồng Dịch (Lý Quân Nhuệ) sẽ là một đôi trong Thần Ẩn. Có ý kiến cho rằng, Triệu Lộ Tư dù đẹp nhưng có nguy cơ lớn sẽ bị nữ phụ lấn át vì khí chất, tạo hình của nàng công chúa Ưng tộc trông đều bắt mắt hơn hẳn nữ chính.

Cùng diện sắc xanh trong Thần Ẩn, Triệu Lộ Tư có nguy cơ bị nữ phụ 'lấn át' vì lý do này? - Ảnh 2
Tạo hình của nữ phụ Gia Nại Na được cho là lấn át nữ chính Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Được biết, Gia Nại Na là nhân tố vô cùng mới mẻ của Cbiz. Cô nàng sở hữu nhan sắc tươi trẻ và nét đẹp gây ấn tượng với người đối diện ngay từ cái nhìn đầu tiên. Giống như các đàn chị đến từ Tân Cương, người đẹp Duy Ngô Nhĩ có gương mặt thanh tú đậm chất lai Tây. Đặc biệt, đôi mắt biết nói và chiếc mũi cao góp phần giúp mỹ nhân 20 tuổi có những góc hình đẹp mê hồn. Gia Nại ccũng được chú ý đến khi đóng cùng với Lưu Diệc Phi trong dự án Mộng Hoa Lục đã lên sóng vào mùa hè năm nay.

Cùng diện sắc xanh trong Thần Ẩn, Triệu Lộ Tư có nguy cơ bị nữ phụ 'lấn át' vì lý do này? - Ảnh 3
Gia Nại Na là nhân tố vô cùng mới mẻ của Cbiz - Ảnh: Internet

 

Cùng diện sắc xanh trong Thần Ẩn, Triệu Lộ Tư có nguy cơ bị nữ phụ 'lấn át' vì lý do này? - Ảnh 4
Gia Nại Na trong Mộng Hoa Lục - Ảnh: Internet

Thần Ẩn có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Tinh Linh, đây được coi là phần sau của bộ phim Thiên Cổ Quyết Trần do Hứa Khải và Châu Đông Vũ từng đóng chính. Trong phim, Triệu Lộ Tư sẽ đảm nhận vai nữ chính A Âm (Phượng Ẩn), trong khi Vương An Vũ đóng nam chính Cổ Tấn (Nguyên Khải). Theo đó nội dung chính Thần Ẩn chủ yếu xoay quanh câu chuyện của nữ chính A Âm là đời sau của Thượng Cổ. Sau lần chuyển thể thứ 27 đầy xui xẻo, nữ chính A Âm đứng ở đầu cầu Nại Hà tìm quỷ quân Tu Ngôn đòi công đạo.

Cùng diện sắc xanh trong Thần Ẩn, Triệu Lộ Tư có nguy cơ bị nữ phụ 'lấn át' vì lý do này? - Ảnh 5
Thần Ẩn có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Tinh Linh - Ảnh: Internet

Tuy nhiên nàng lại nhận được câu trả lời rằng vốn đi bản thân gặp xui xẻo có thể là do đã đắc tội với đại nhân vật khó lường ở Thần giới, hoặc nàng chính là đại nhân vật đó. Dẫu lúc đầu không tin nhưng mãi về sau, A Âm mới biết được lời nói kia là thật, chỉ tiếc là tam giới của ngàn năm sau đã không còn nàng. Lần cuối cùng nhảy vào Vong Xuyên, A Âm đã hiểu được rằng là thần tiên hay yêu ma đều cũng chỉ là hạt cát nhỏ trong trời đất, cũng sẽ có ngày biến mất như năng.

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