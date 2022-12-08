Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ tạm 'vắng bóng' thảm đỏ đến cuối năm vì một lý do liên quan đến Triệu Lộ Tư?

Sao quốc tế 08/12/2022 19:49

mới đây, một trang mạng xã hội xứ Trung đưa thông tin có khả năng Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ tạm ngưng các hoạt động sự kiện đến cuối năm nay vì lý do liên quan đến Triệu Lộ Tư.

Địch Lệ Nhiệt Ba được mệnh danh là nữ hoàng thảm đỏ của làng giải trí xứ Trung. Mặc dù diễn xuất còn gây nhiều tranh cãi, tuy nhiên, không thể phủ nhận visual lẫn phong cách thời trang mãn nhãn của cô nàng mỗi lần xuất hiện đều làm nóng thảm đỏ và khiến dân tình mê mệt.

Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ tạm 'vắng bóng' thảm đỏ đến cuối năm vì một lý do liên quan đến Triệu Lộ Tư? - Ảnh 1
Có khả năng Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ tạm ngưng các hoạt động sự kiện đến cuối năm nay vì sợ bị ‘cọ nhiệt’, ké fame - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, một trang mạng xã hội xứ Trung đưa thông tin có khả năng Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ tạm ngưng các hoạt động sự kiện đến cuối năm nay vì sợ bị ‘cọ nhiệt’, ké fame. Gần đây nhất, nhân vật ‘cọ nhiệt’ nàng mỹ nhân Tân Cương được gọi tên nhiều nhất phải kể đến Triệu Lộ Tư. Theo đó, fan của hai cô nàng thường đi bài so sánh tạo hình có phần giống nhau của hai nàng tiểu hoa và tranh cãi dữ dội.

Được biết, trong đêm hội tầm nhìn Weibo được diễn ra mới đây, Triệu Lộ Tư gây tranh cãi khi diện bộ đầm hoa dạ hội kém sắc, trong khi trước đó, qua những bức ảnh khác, cô nàng lại diện bộ đầm trắng trơn đầy hút mắt.  Nhiều ý kiến cho rằng, việc thay đổi váy này có khi là “dụng ý” của đoàn đội Triệu Lộ Tư, mượn câu chuyện này để netizen và giới báo chí có thể nói chuyện nhiều hơn về cô nàng. Thậm chí có blogger còn cho rằng nàng tiểu hoa dẫn đầu lứa 95 cố tình bắt chước Địch Lệ Nhiệt Ba. Được biết, mỹ nhân Tân Cương cũng từng diện một chiếc váy thêu hoa có thiết kế tương tự và trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông không lâu sau đó.

Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ tạm 'vắng bóng' thảm đỏ đến cuối năm vì một lý do liên quan đến Triệu Lộ Tư? - Ảnh 2

Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ tạm 'vắng bóng' thảm đỏ đến cuối năm vì một lý do liên quan đến Triệu Lộ Tư? - Ảnh 3
Triệu Lộ Tư cố tình diện đầm hoa để 'cọ nhiệt' Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet
Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ tạm 'vắng bóng' thảm đỏ đến cuối năm vì một lý do liên quan đến Triệu Lộ Tư? - Ảnh 4
Đầm hoa của Triệu Lộ Tư gây tranh cãi vì trước đó cô nàng từng nhá hàng chiếc đầm trắng hút mắt thay vì bộ đầm hoa kém sắc - Ảnh: Internet

Trước đó, trong một sự kiện của một thương hiệu nổi tiếng, dân tình cũng soi được Triệu Lộ Tư cố tình diện chiếc đầm giống với mẫu đầm Địch Lệ Nhiệt Ba từng mặc trước đó trong một sự kiện của Tencent cách đây 1 năm.

Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ tạm 'vắng bóng' thảm đỏ đến cuối năm vì một lý do liên quan đến Triệu Lộ Tư? - Ảnh 5
Triệu Lộ Tư cũng từng diện chiếc đầm cùng mẫu với mỹ nhân Tân Cương trong một sự kiện khác - Ảnh: Internet

Không chỉ cọ nhiệt về trang phục, Triệu Lộ Tư còn được cho là cọ nhiệt Địch Lệ Nhiệt Ba về diễn xuất. Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư cùng tham gia diễn xuất trong bộ phim Trường Ca Hành. Khi tung tạo hình phim, có không ít những bài so sánh nhan sắc của cả hai và xuất hiện ý kiến cho rằng Triệu Lộ Tư trẻ đẹp hơn, xứng đáng là mỹ nhân cổ trang hơn Địch Lệ Nhiệt Ba. Thậm chí về, nhiều bài viết còn đánh giá nữ phụ Triệu Lộ Tư diễn xuất mang vẻ nhí nhảnh, dễ thương lấn át cả nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba.

Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ tạm 'vắng bóng' thảm đỏ đến cuối năm vì một lý do liên quan đến Triệu Lộ Tư? - Ảnh 6
Triệu Lộ Tư từng cọ nhiệt diễn xuất Nhiệt Ba khi cùng tham gia Trường Ca Hành - Ảnh: Internet

Trong dự án Thả Thí Thiên Hạ, Triệu Lộ Tư có màn đút bánh bao cho nam chính Dương Dương được dân tình bàn tán rầm rộ ‘phim giả tình thật’. Thế nhưng, nhiều khán giả tinh mắt phát hiện phát hiện ra rằng, Dương Dương cũng từng được Địch Lệ Nhiệt Ba đút bánh bao cho ăn. Đó là khi cặp đôi đang quay video quảng bá cho bộ phim Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Nhiều khán giả cho rằng, Triệu Lộ Tư đang cố tình bắt chước hành động của đàn chị để ‘cọ nhiệt’.

Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ tạm 'vắng bóng' thảm đỏ đến cuối năm vì một lý do liên quan đến Triệu Lộ Tư? - Ảnh 7
Thậm chí bắt chước hành động trong một cảnh phim - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, một số khán giả khác cho rằng việc Địch Lệ Nhiệt Ba không xuất hiện trên thảm đỏ đến hết năm nay một phần do cô nàng chuẩn bị cho dự án Phong Cảnh Nơi Này được khởi quay sắp tới.

 

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