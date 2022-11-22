Triệu Lộ Tư bất ngờ trở thành tiểu hoa lứa 95 đầu tiên được chọn đại diện cho thương hiệu xa xỉ của thế giới

Triệu Lộ Tư là một trong những nàng tiểu hoa nổi bật của làng giải trí Hoa Ngữ. Tích cực hoạt động trên phim trường và gương mặt cô nàng có độ phủ sóng rộng rãi với nhiều bộ phim lên sóng trong năm nay. Không những thế, nàng tiểu hoa còn nhận được nhiều sự ưu ái với nhiều hợp đồng quảng cáo lớn.

Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Mới đây, trên mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin Triệu Lộ Tư là nàng tiểu hoa lứa 95 đầu tiên trở thành đại diện cho một thương hiệu xa xỉ của thế giới. Được biết, thương hiệu này thường xuyên lựa chọ những ngôi sao tên tuổi như Thư Kỳ, Đồng Lệ Á, Dương Dương, Ngô Lỗi, Văn Kỳ... làm đại diện. Điều này đồng nghĩa với việc Triệu Lộ Tư có cơ hội đứng cùng con thuyền với những tên tuổi nổi tiếng hàng đầu trong làng giải trí.