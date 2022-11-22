Triệu Lộ Tư bất ngờ trở thành tiểu hoa lứa 95 đầu tiên được chọn đại diện cho thương hiệu xa xỉ của thế giới

Trên mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin Triệu Lộ Tư là nàng tiểu hoa lứa 95 đầu tiên trở thành đại diện cho một thương hiệu xa xỉ của thế giới.
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Triệu Lộ Tư là một trong những nàng tiểu hoa nổi bật của làng giải trí Hoa Ngữ. Tích cực hoạt động trên phim trường và gương mặt cô nàng có độ phủ sóng rộng rãi với nhiều bộ phim lên sóng trong năm nay. Không những thế, nàng tiểu hoa còn nhận được nhiều sự ưu ái với nhiều hợp đồng quảng cáo lớn.
Mới đây, trên mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin Triệu Lộ Tư là nàng tiểu hoa lứa 95 đầu tiên trở thành đại diện cho một thương hiệu xa xỉ của thế giới. Được biết, thương hiệu này thường xuyên lựa chọ những ngôi sao tên tuổi như Thư Kỳ, Đồng Lệ Á, Dương Dương, Ngô Lỗi, Văn Kỳ... làm đại diện. Điều này đồng nghĩa với việc Triệu Lộ Tư có cơ hội đứng cùng con thuyền với những tên tuổi nổi tiếng hàng đầu trong làng giải trí.
Có thể nói, năm nay là một năm thành công của Triệu Lộ Tư khi liên tục nhận nhiều giải thưởng lớn ở những bộ phim được lên sóng trong năm nay. Phải kể đến bước ngoặt sau bộ phim Tinh Hán Xán Lạn, sự thành công của bộ phim đã giúp Triệu Lộ Tư được Datawin công nhận là tiểu hoa dẫn đầu lứa 95. Không những thế, Triệu Lộ Tư – Ngô Lỗi đã đứng top 2 trong bảng xếp hạng cặp đôi đẹp đôi nhất màn ảnh Châu Á và cả hai còn nhận được giải Diễn Viên Trẻ Ưu Tú của năm.
Thành công trên là bước đệm giúp Triệu Lộ Tư có cơ hội được tham gia bộ phim chiếu đài đầu tiên mang tên Hồ Đồng (Ngõ Nhỏ). Nhiều dự án phim mới và hợp đồng quảng cáo liên tục tìm đến cô nàng. Và quan trọng hơn, cô nàng đã chứng minh diễn xuất ngày một tiến bộ của mình trong lòng công chúng và ngày một gia tăng lượng fan hâm mộ.