Khoảnh khắc 'con gái' Triệu Lộ Tư thể hiện tình cảm với 'mẹ' Tăng Lê trong tiệc sinh nhật khiến khán giả phấn khích

Trong bữa tiệc sinh nhật, khoảnh khắc Triệu Lộ Tư thể hiện tình cảm với Tăng Lê, người từng đóng vai mẹ của cô trong bộ phim ăn khách Tinh Hán Xán Lạn khiến khán giả vô cùng phấn khích.
- Vụng Trộm Không Thể Giấu chính thức đóng máy vào đúng dịp sinh nhật Triệu Lộ Tư, đoàn phim đã làm một điều bất ngờ dành cho cô nàng?
- Lợi thế của Triệu Lộ Tư so với Châu Đông Vũ nếu đóng chính Thượng Cổ Quyết Trần 2?
Sau khi dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu đóng máy, Triệu Lộ Tư hạnh phúc đăng tải hình ảnh bữa tiệc sinh nhật do phòng làm việc tổ chức với ngập tràn đầy niềm vui và tiếng cười. Trong các bức ảnh được đăng tải trên Weibo cá nhân, nữ diễn viên luôn giữ nụ cười rạng rỡ, nhan sắc tuổi 24 ngọt ngào của nữ diễn viên khiến người hâm mộ mê mẩn.
Điều đáng chú ý là trong bữa tiệc bên cạnh những người đồng nghiệp thân quen có có sự xuất hiện của diễn viên Tăng Lê, người từng đóng vai mẹ của Triệu Lộ Tư trong bộ phim ăn khách Tinh Hán Xán Lạn. Mặc dù chỉ mới hợp tác lần đầu nhưng cả hai vẫn giữ mối quan hệ thân thiết. Có thể thấy trong bức ảnh, ‘con gái’ Triệu Lộ Tư đã ngọt ngào đút bánh kem cho ‘mẹ’ Tăng Lê đầy tình cảm. Chính nhờ khoảnh khắc này mà hashtag "Triệu Lộ Tư đút Tăng Lê ăn bánh kem" đã bất ngờ lọt no.1 hot search Weibo.
Được biết, Triệu Lộ Tư và Tăng Lê không chỉ kết hợp ăn ý trong phim mà còn thân thiết với nhau ở ngoài đời. Họ luôn giữ mối quan hệ tiền bối – hậu bối khá tốt đẹp còn thường xuyên hẹn gặp nhau khi có thời gian. Tăng Lê từng nhận xét Triệu Lộ Tư là một cô gái trẻ trung tràn đầy năng lượng, có nhiều đức tính tốt đẹp và luôn mang niềm vui đến cho mọi người.
Không những thế, trong thời gian quay Vụng Trộm Không Thể Giấu, mạng xã hội còn rầm rộ thông tin Tăng Lê sẽ một lần nữa vào vai mẹ của Triệu Lộ Tư trong phim này qua một ảnh leak của cảnh hậu trường phim.
Hiện tại, khoảnh khắc Triệu Lộ Tư đút bánh kem cho Tăng Lê vẫn còn lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội. Các khán giả hóng chờ màn tái hợp của ‘hai mẹ con’ trong các dự án tiếp theo.