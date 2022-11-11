Khoảnh khắc 'con gái' Triệu Lộ Tư thể hiện tình cảm với 'mẹ' Tăng Lê trong tiệc sinh nhật khiến khán giả phấn khích

Sau khi dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu đóng máy, Triệu Lộ Tư hạnh phúc đăng tải hình ảnh bữa tiệc sinh nhật do phòng làm việc tổ chức với ngập tràn đầy niềm vui và tiếng cười. Trong các bức ảnh được đăng tải trên Weibo cá nhân, nữ diễn viên luôn giữ nụ cười rạng rỡ, nhan sắc tuổi 24 ngọt ngào của nữ diễn viên khiến người hâm mộ mê mẩn.

Tiệc sinh nhật tuổi 24 của Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Điều đáng chú ý là trong bữa tiệc bên cạnh những người đồng nghiệp thân quen có có sự xuất hiện của diễn viên Tăng Lê, người từng đóng vai mẹ của Triệu Lộ Tư trong bộ phim ăn khách Tinh Hán Xán Lạn. Mặc dù chỉ mới hợp tác lần đầu nhưng cả hai vẫn giữ mối quan hệ thân thiết. Có thể thấy trong bức ảnh, ‘con gái’ Triệu Lộ Tư đã ngọt ngào đút bánh kem cho ‘mẹ’ Tăng Lê đầy tình cảm. Chính nhờ khoảnh khắc này mà hashtag "Triệu Lộ Tư đút Tăng Lê ăn bánh kem" đã bất ngờ lọt no.1 hot search Weibo.