Khoảnh khắc 'con gái' Triệu Lộ Tư thể hiện tình cảm với 'mẹ' Tăng Lê trong tiệc sinh nhật khiến khán giả phấn khích

Sao quốc tế 11/11/2022 16:40

Trong bữa tiệc sinh nhật, khoảnh khắc Triệu Lộ Tư thể hiện tình cảm với Tăng Lê, người từng đóng vai mẹ của cô trong bộ phim ăn khách Tinh Hán Xán Lạn khiến khán giả vô cùng phấn khích.

Sau khi dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu đóng máy, Triệu Lộ Tư hạnh phúc đăng tải hình ảnh bữa tiệc sinh nhật do phòng làm việc tổ chức với ngập tràn đầy niềm vui và tiếng cười. Trong các bức ảnh được đăng tải trên Weibo cá nhân, nữ diễn viên luôn giữ nụ cười rạng rỡ, nhan sắc tuổi 24 ngọt ngào của nữ diễn viên khiến người hâm mộ mê mẩn.

Khoảnh khắc 'con gái' Triệu Lộ Tư thể hiện tình cảm với 'mẹ' Tăng Lê trong tiệc sinh nhật khiến khán giả phấn khích - Ảnh 1
Tiệc sinh nhật tuổi 24 của Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Điều đáng chú ý là trong bữa tiệc bên cạnh những người đồng nghiệp thân quen có có sự xuất hiện của diễn viên Tăng Lê, người từng đóng vai mẹ của Triệu Lộ Tư trong bộ phim ăn khách Tinh Hán Xán Lạn. Mặc dù chỉ mới hợp tác lần đầu nhưng cả hai vẫn giữ mối quan hệ thân thiết. Có thể thấy trong bức ảnh, ‘con gái’ Triệu Lộ Tư đã ngọt ngào đút bánh kem cho ‘mẹ’ Tăng Lê đầy tình cảm. Chính nhờ khoảnh khắc này mà hashtag "Triệu Lộ Tư đút Tăng Lê ăn bánh kem" đã bất ngờ lọt no.1 hot search Weibo.

Khoảnh khắc 'con gái' Triệu Lộ Tư thể hiện tình cảm với 'mẹ' Tăng Lê trong tiệc sinh nhật khiến khán giả phấn khích - Ảnh 2
Triệu Lộ Tư đút bánh kem cho Tăng Lê đã lọt No.1 hot search - Ảnh: Internet

Được biết, Triệu Lộ Tư và Tăng Lê không chỉ kết hợp ăn ý trong phim mà còn thân thiết với nhau ở ngoài đời. Họ luôn giữ mối quan hệ tiền bối – hậu bối khá tốt đẹp còn thường xuyên hẹn gặp nhau khi có thời gian. Tăng Lê từng nhận xét Triệu Lộ Tư là một cô gái trẻ trung tràn đầy năng lượng, có nhiều đức tính tốt đẹp và luôn mang niềm vui đến cho mọi người.

Khoảnh khắc 'con gái' Triệu Lộ Tư thể hiện tình cảm với 'mẹ' Tăng Lê trong tiệc sinh nhật khiến khán giả phấn khích - Ảnh 3

Khoảnh khắc 'con gái' Triệu Lộ Tư thể hiện tình cảm với 'mẹ' Tăng Lê trong tiệc sinh nhật khiến khán giả phấn khích - Ảnh 4
 Triệu Lộ Tư và Tăng Lê không chỉ kết hợp ăn ý trong phim mà còn thân thiết với nhau ở ngoài đời - Ảnh: Internet

Không những thế, trong thời gian quay Vụng Trộm Không Thể Giấu, mạng xã hội còn rầm rộ thông tin Tăng Lê sẽ một lần nữa vào vai mẹ của Triệu Lộ Tư trong phim này qua một ảnh leak của cảnh hậu trường phim.

Khoảnh khắc 'con gái' Triệu Lộ Tư thể hiện tình cảm với 'mẹ' Tăng Lê trong tiệc sinh nhật khiến khán giả phấn khích - Ảnh 5
Tăng Lê tái hợp với Triệu Lộ Tư trong Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh: Internet

Hiện tại, khoảnh khắc Triệu Lộ Tư đút bánh kem cho Tăng Lê vẫn còn lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội. Các khán giả hóng chờ màn tái hợp của ‘hai mẹ con’ trong các dự án tiếp theo.

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Tính cách tốt đẹp của Triệu Lộ Tư được thể hiện qua một điểm trong ngày sinh nhật tuổi 24

Tính cách tốt đẹp của Triệu Lộ Tư đã được thể hiện qua một điểm trong ngày sinh nhật tuổi 24 khiến khán giả vô cùng ngưỡng mộ.

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