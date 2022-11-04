Không phải Dương Tử hay Triệu Lộ Tư, lộ bằng chứng Tôn Di mới là Nữ thần Kim Ưng năm nay, liệu có phải sự thật?

Sao quốc tế 04/11/2022 15:50

Cộng đồng mạng lan truyền những bằng chứng cho thấy chủ nhân ẵm giải Nữ Thần Kim Ưng năm nay là Tôn Di.

Lễ trao giải Kim Ưng của Trung Quốc lần thứ 14 vẫn chưa diễn ra nhưng chủ đề về Nữ thần Kim Ưng đang được bàn tán sôi nổi trên cộng đồng mạng. Chủ đề “nóng” nhất gần đây là nữ nghệ sĩ nào sẽ trở thành Nữ thần Kim Ưng múa mở màn. Rất nhiều sao nữ được xướng tên trong danh sách đề cử như Dương Tử, Đàm Tùng Vận, Cổ Lực Na Trát, Triệu Lộ Tư.

Không phải Dương Tử hay Triệu Lộ Tư, lộ bằng chứng Tôn Di mới là Nữ thần Kim Ưng năm nay, liệu có phải sự thật? - Ảnh 1
Những ứng cử viên sáng giá cho giải Nữ thần Kim Ưng năm nay - Ảnh: Internet

Nằm ngoài dự đoán, mới đây, cộng đồng mạng lan truyền hình ảnh tiết lộ chủ nhân ẵm giải Nữ Thần Kim Ưng năm nay là Tôn Di. Cụ thể, dân tình phát hiện khoảnh khắc nữ diễn viên mặc trang phục lộng lẫy trong buổi tổng duyệt của lễ trao giải Kim Ưng năm nay khá giống với trang phục của Nữ Thần Kim Ưng.

Không phải Dương Tử hay Triệu Lộ Tư, lộ bằng chứng Tôn Di mới là Nữ thần Kim Ưng năm nay, liệu có phải sự thật? - Ảnh 2

Không phải Dương Tử hay Triệu Lộ Tư, lộ bằng chứng Tôn Di mới là Nữ thần Kim Ưng năm nay, liệu có phải sự thật? - Ảnh 3Không phải Dương Tử hay Triệu Lộ Tư, lộ bằng chứng Tôn Di mới là Nữ thần Kim Ưng năm nay, liệu có phải sự thật? - Ảnh 4

Không phải Dương Tử hay Triệu Lộ Tư, lộ bằng chứng Tôn Di mới là Nữ thần Kim Ưng năm nay, liệu có phải sự thật? - Ảnh 5
Dân tình đồn đoán Tôn Di là chủ nhân của giải Nữ Thần Kim Ưng năm nay - Ảnh: Internet

Lời đồn đoán này gây xôn xao cộng đồng mạng, Nhiều khán giả cho rằng kỹ năng diễn xuất của Tôn Di thì khá tốt so với những mỹ nhân khác thì không bàn tới. Tuy nhiên, nếu xét về độ lưu lượng hot thì Tôn Di kém cạnh hơn so với dàn mỹ nhân trong danh sách được đồn đoán, Hơn nữa, trong 2 năm trở lại đây, Tôn Di không có phim nổi bật. Chính vì thế, khả năng mỹ nhân này thắng giải Nữ Thần Kim Ưng thật sự khó xảy ra.

Không phải Dương Tử hay Triệu Lộ Tư, lộ bằng chứng Tôn Di mới là Nữ thần Kim Ưng năm nay, liệu có phải sự thật? - Ảnh 6
Nhiều khán giả hoang mang trước thông tin Tôn Di nhận giải Nữ thần Kim Ưng năm nay - Ảnh: Internet

Đúng như lời dự đoán của một số khán giả, sau khi tin đồn trên đang bàn tán xôn xao và hoang mang dư luận, Tôn Di đã chính thức lên tiếng phủ nhận vì đây chỉ là tiết mục biểu diễn của cô vào tối lễ trao giải Kim Ưng lần thứ 14 chứ không phải trang phục của Nữ Thần Kim Ưng như đồn đoán.

Không phải Dương Tử hay Triệu Lộ Tư, lộ bằng chứng Tôn Di mới là Nữ thần Kim Ưng năm nay, liệu có phải sự thật? - Ảnh 7
Tôn Di đã chính thức lên tiếng phủ nhận - Ảnh: Internet

Hiện tại, thông tin về đêm trao giải Kim Ưng nói chung và cái tên sẽ ‘chiếm giữ’ ngôi vị Nữ Thần Kim Ưng năm nay nói riêng vẫn đang được công chúng quan tâm và bàn tán sôi nổi.

Tập hợp dàn mỹ nhân Hoa ngữ có 'bản sao' nổi tiếng, tài năng không kém cạnh gì 'bản chính': Tôn Lệ và Tưởng Cần Cần, Lý Thấm và Tôn Di

Tập hợp dàn mỹ nhân Hoa ngữ có 'bản sao' nổi tiếng, tài năng không kém cạnh gì 'bản chính': Tôn Lệ và Tưởng Cần Cần, Lý Thấm và Tôn Di

Trong làng giải trí, bạn sẽ thấy có rất nhiều ngôi sao khi mới nổi nhưng vì có gương mặt hao hao với các mỹ nhân đình đám nên họ thường mang danh là bản sao. Dù là bản sao, khả năng của các mỹ nhân cũng tài năng không kém.

Xem thêm
Từ khóa:   Tôn Di Dương Tử Triệu Lộ Tư sao hoa ngữ Nữ thần Kim Ưng 2022

TIN LIÊN QUAN

Tập hợp dàn mỹ nhân Hoa ngữ có 'bản sao' nổi tiếng, tài năng không kém cạnh gì 'bản chính': Tôn Lệ và Tưởng Cần Cần, Lý Thấm và Tôn Di

Tập hợp dàn mỹ nhân Hoa ngữ có 'bản sao' nổi tiếng, tài năng không kém cạnh gì 'bản chính': Tôn Lệ và Tưởng Cần Cần, Lý Thấm và Tôn Di

Tạo hình xinh đẹp của Tôn Di khi tham gia sự kiện Vogue, dân tình hết lời khen ngợi 'gái một con trông mòn con mắt'?

Tạo hình xinh đẹp của Tôn Di khi tham gia sự kiện Vogue, dân tình hết lời khen ngợi 'gái một con trông mòn con mắt'?

Tôn Di và Đổng Tử Kiện ly hôn do mẹ chồng bắt ép?

Tôn Di và Đổng Tử Kiện ly hôn do mẹ chồng bắt ép?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/9/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba suy kiệt thân thể do chế độ ăn uống, Tôn Di bị mẹ chồng cũ chèn ép tài nguyên giải trí?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/9/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba suy kiệt thân thể do chế độ ăn uống, Tôn Di bị mẹ chồng cũ chèn ép tài nguyên giải trí?

Hậu ly hôn Đồng Tử Kiện, Tôn Di bị bắt gặp đẹp xuất sắc dù qua CAM thường

Hậu ly hôn Đồng Tử Kiện, Tôn Di bị bắt gặp đẹp xuất sắc dù qua CAM thường

Hậu hôn nhân tan vỡ, Tôn Di sẵn sàng làm điều này để vực dậy sự nghiệp của mình?

Hậu hôn nhân tan vỡ, Tôn Di sẵn sàng làm điều này để vực dậy sự nghiệp của mình?

TIN MỚI NHẤT

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 2 giờ 36 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 51 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 7 giờ 6 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 51 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 8 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI