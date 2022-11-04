Không phải Dương Tử hay Triệu Lộ Tư, lộ bằng chứng Tôn Di mới là Nữ thần Kim Ưng năm nay, liệu có phải sự thật?

Nằm ngoài dự đoán, mới đây, cộng đồng mạng lan truyền hình ảnh tiết lộ chủ nhân ẵm giải Nữ Thần Kim Ưng năm nay là Tôn Di . Cụ thể, dân tình phát hiện khoảnh khắc nữ diễn viên mặc trang phục lộng lẫy trong buổi tổng duyệt của lễ trao giải Kim Ưng năm nay khá giống với trang phục của Nữ Thần Kim Ưng.

Lễ trao giải Kim Ưng của Trung Quốc lần thứ 14 vẫn chưa diễn ra nhưng chủ đề về Nữ thần Kim Ưng đang được bàn tán sôi nổi trên cộng đồng mạng. Chủ đề “nóng” nhất gần đây là nữ nghệ sĩ nào sẽ trở thành Nữ thần Kim Ưng múa mở màn. Rất nhiều sao nữ được xướng tên trong danh sách đề cử như Dương Tử , Đàm Tùng Vận, Cổ Lực Na Trát, Triệu Lộ Tư .

Dân tình đồn đoán Tôn Di là chủ nhân của giải Nữ Thần Kim Ưng năm nay - Ảnh: Internet

Lời đồn đoán này gây xôn xao cộng đồng mạng, Nhiều khán giả cho rằng kỹ năng diễn xuất của Tôn Di thì khá tốt so với những mỹ nhân khác thì không bàn tới. Tuy nhiên, nếu xét về độ lưu lượng hot thì Tôn Di kém cạnh hơn so với dàn mỹ nhân trong danh sách được đồn đoán, Hơn nữa, trong 2 năm trở lại đây, Tôn Di không có phim nổi bật. Chính vì thế, khả năng mỹ nhân này thắng giải Nữ Thần Kim Ưng thật sự khó xảy ra.

Nhiều khán giả hoang mang trước thông tin Tôn Di nhận giải Nữ thần Kim Ưng năm nay - Ảnh: Internet

Đúng như lời dự đoán của một số khán giả, sau khi tin đồn trên đang bàn tán xôn xao và hoang mang dư luận, Tôn Di đã chính thức lên tiếng phủ nhận vì đây chỉ là tiết mục biểu diễn của cô vào tối lễ trao giải Kim Ưng lần thứ 14 chứ không phải trang phục của Nữ Thần Kim Ưng như đồn đoán.

Tôn Di đã chính thức lên tiếng phủ nhận - Ảnh: Internet

Hiện tại, thông tin về đêm trao giải Kim Ưng nói chung và cái tên sẽ ‘chiếm giữ’ ngôi vị Nữ Thần Kim Ưng năm nay nói riêng vẫn đang được công chúng quan tâm và bàn tán sôi nổi.