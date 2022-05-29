Tập hợp dàn mỹ nhân Hoa ngữ có 'bản sao' nổi tiếng, tài năng không kém cạnh gì 'bản chính': Tôn Lệ và Tưởng Cần Cần, Lý Thấm và Tôn Di

Thời điểm Triệu Lệ Dĩnh được chú ý với bộ phim Tân Hoàn Châu Cách Cách thì cô đã bị gọi là “tiểu Dương Mịch” vì có gương mặt hao hao với người đồng nghiệp. Thậm chí, Triệu Lệ Dĩnh còn từng bày tỏ sự bức xúc khi fan Dương Mịch nhận nhầm cô thành thần tượng của họ nữa.

Cứ tưởng Triệu Lệ Dĩnh sẽ mãi chỉ là cái bóng của Dương Mịch thì thành công của Hoa Thiên Cốt đã đưa cô ấy lên hàng ngũ tiểu hoa hot nhất nhì màn ảnh, giờ địa vị của 2 người họ ngang ngửa nhau và còn được coi là “kẻ thù không đội trời chung” nữa.

Triệu Lệ Dĩnh - Triệu Lộ Tư - Viên Băng Nghiên

Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Viên Băng Nghiên - Ảnh: Internet

Năm 2020, Triệu Lộ Tư và Viên Băng Nghiên đều trở thành những tiểu hoa tiềm năng trên màn ảnh nhờ vào thành công của 2 bộ phim là Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn và Lưu Ly. Không biết là vô tình hay cố ý mà cả Triệu Lộ Tư và Viên Băng Nghiên đều mang danh “tiểu Triệu Lệ Dĩnh” và từng gây tranh cãi suốt một khoảng thời gian. Theo nhiều dân mạng đánh giá thì tuy hai mỹ nhân 9x này đều đã có được độ nổi tiếng nhất định trong giới nhưng họ vẫn sẵn sàng “ké fame” từ Triệu Lệ Dĩnh bởi dù sao đàn chị cũng là đỉnh lưu đình đám mà.

Tôn Lệ - Tưởng Cần Cần

Tôn Lệ - Tưởng Cần Cần - Ảnh: Internet

Tôn Lệ và Tưởng Cần Cần vào showbiz cùng thời, nhưng thời đó cả hai cũng khiến khán giả hết sức ngạc nhiên vì nhan sắc giống nhau đến 90%, không ít lần họ bị gọi nhầm tên, trên đường thì bị nhận nhầm người.

Cho đến nay cả hai cũng đã ngoài U40 nhưng nhan sắc dường như “lão hóa ngược” và trong sự nghiệp cũng gặt hái được nhiều thành công.

Lý Thấm – Tôn Di

Lý Thấm – Tôn Di - Ảnh: Internet

Lý Thấm và Tôn Di nhiều lần bị nhầm lẫn bởi có ngoại hình hao hao nhau và cùng là những tiểu hoa triển vọng được yêu thích.

Sự giống nhau của Tôn Di và Lý Thấm khiến truyền thông đôi khi cũng phải bối rối, không thể lý giải, không ít bài báo từng phân tích nét đẹp của hai nữ nghệ sĩ khi từ ánh mắt, sóng mũi đến nụ cười đều giống nhau và cùng mang đến sự thuần khiết, tươi trẻ.

Chương Tử Di - Đồng Dao

Chương Tử Di - Đồng Dao - Ảnh: Internet

Đồng Dao được xem là tiểu Chương Tử Di, sự nghiệp của cô liên tục bị so sánh với đàn chị nổi tiếng. Không phải Đồng Dao không có tài, cô thậm chí còn vào showbiz từ sớm và là một diễn viên thực lực chỉ là chưa tìm được một kịch bản phù hợp để bứt phá cho đến khi đóng phim 30 chưa phải là hết.

Khác với những diễn viên khác, Đồng Dao và Chương Tử Di nổi tiếng vì gương mặt khá giống nhau, cả khí chất nữ cường cũng khá giống nhau.