Điểm mặt những mỹ nhân Hoa Ngữ đã lâu chưa có phim bạo: Dương Mịch 5 năm, Lưu Diệc Phi 16 năm, Nhiệt Ba 'số nhọ' không có phim nào bạo

Sao quốc tế 27/05/2022 19:00

Diễn viên nào mà không có phim nổi thì sự nghiệp của họ sẽ bị ảnh hưởng và rơi vào tình trạng tụt dốc không phanh. Có những mỹ nhân đã lâu rồi chưa có thêm phim nổi đình nổi đám nào, điều này đã khiến sự nghiệp của họ chững lại.

Dương Mịch: 5 năm

Điểm mặt những mỹ nhân Hoa Ngữ đã lâu chưa có phim bạo: Dương Mịch 5 năm, Lưu Diệc Phi 16 năm, Nhiệt Ba 'số nhọ' không có phim nào bạo - Ảnh 1
Dương Mịch - Ảnh: Internet

 

Dương Mịch từng có quy luật 3 năm có phim thành công, nhưng đến Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa (2017) thì bị đứt quãng luôn rồi.

Dương Mịch là người chăm chỉ làm việc trên phim trường nhất khoảng 5 năm trở lại đây, điều này giúp cô “phủ sóng” dày đặc từ điện ảnh đến truyền hình. Dù vậy, không có bộ phim nào mà Dương Mịch thật sự đạt chất lượng tốt. Gần đây nhất, bà mẹ một con hứng “gạch đá” vì diễn xuất “một màu”, lặp lại hình tượng các nhân vật trước đó vào phim Hộc Châu phu nhân

Khán giả chán ngán mỉa mai Dương Mịch sau bao năm vẫn “giậm chân tại chỗ” ở một dạng nhân vật, một thể loại phim ngôn tình cổ trang và sự nghiệp chẳng có gì đột phá dù đã U40. Chưa kể, các dự án tiếp theo của mỹ nhân sinh năm 1986 cũng thuộc dạng ngôn tình ngọt ngào không đặc sắc. Sina cho rằng cô nên dành thời gian tìm hướng phát triển mới. Hiện Dương Mịch đang bận rộn quay show Hoa tỷ đệ 2022

Dương Tử: 3 năm

Điểm mặt những mỹ nhân Hoa Ngữ đã lâu chưa có phim bạo: Dương Mịch 5 năm, Lưu Diệc Phi 16 năm, Nhiệt Ba 'số nhọ' không có phim nào bạo - Ảnh 2
Dương Tử - Ảnh: Internet

 

Bộ phim thành công gần đây nhất của Dương Tử chính là Thân Ái Nhiệt Ái lên sóng vào năm 2019. Trong khoảng thời gian 2 năm sau đó, các dự án phim nằm kho của cô ấy đều bị hoãn chiếu do ảnh hưởng từ những ồn ào của nam chính. Cuối năm ngoái, Nữ Bác Sĩ Tâm Lý đã được chiếu nhưng lại rơi vào cảnh flop dập mặt. Đầu năm nay, Dương Tử tiếp tục gặp mặt khán giả với Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn nhưng bộ này cũng không nổi như dự kiến.

Triệu Lệ Dĩnh: 4 năm

Điểm mặt những mỹ nhân Hoa Ngữ đã lâu chưa có phim bạo: Dương Mịch 5 năm, Lưu Diệc Phi 16 năm, Nhiệt Ba 'số nhọ' không có phim nào bạo - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

 

Sau Minh Lan Truyện (2018), Triệu Lệ Dĩnh có thêm 2 bộ phim lên sóng là Hữu Phỉ và Ai Là Hung Thủ. Mặc dù đều là những dự án được kỳ vọng đấy nhưng Hữu Phỉ và Ai Là Hung Thủ lại không thành công như mong đợi, diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh còn bị đặt dấu hỏi nữa. Không biết 2 dự án đang nằm kho của Triệu Lệ Dĩnh là Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Dã Man Sinh Trưởng có thể giúp cô ấy “lật ngược tình thế” không.

Đường Yên: 6 năm

Điểm mặt những mỹ nhân Hoa Ngữ đã lâu chưa có phim bạo: Dương Mịch 5 năm, Lưu Diệc Phi 16 năm, Nhiệt Ba 'số nhọ' không có phim nào bạo - Ảnh 4
Đường Yên - Ảnh: Internet

 

Cẩm Tú Vị Ương (2016) đã kết thúc chuỗi ngày “làm mưa làm gió” trên màn ảnh của Đường Yên. Như các bạn cũng đã thấy rồi đấy, sau Cẩm Tú Vị Ương thì Đường Yên không có thêm bộ phim nổi bật nào nữa do đóng quá nhiều phim thần tượng.

Đường Yên cũng bị mỉa mai là kỹ năng ngày càng thụt lùi và mải mê đóng phim ngôn tình thần tượng dù đã U40.  Đường Yên từng xác nhận tham gia dự án Phồn hoa, đóng cùng Hồ Ca. Đến nay, Phồn hoa chưa có lịch chiếu và người đẹp cũng không nhận phim mới. Vậy là cả năm 2021 cùng nửa đầu năm 2022, Đường Yên không có phim mới nào ra mắt và cũng chẳng có tin tức gì liên quan đến diễn xuất. Vợ La Tấn cứ thế mất dần vị thế của mình tại làng phim ảnh Trung Quốc

Lưu Thi Thi: 11 năm

Điểm mặt những mỹ nhân Hoa Ngữ đã lâu chưa có phim bạo: Dương Mịch 5 năm, Lưu Diệc Phi 16 năm, Nhiệt Ba 'số nhọ' không có phim nào bạo - Ảnh 5
Lưu Thi Thi - Ảnh: Internet

 

Năm 2011, Lưu Thi Thi làm mưa làm gió trên màn ảnh với bộ phim Bộ Bộ Kinh Tâm. Những năm sau đó, Lưu Thi Thi gần như chọn những vai diễn na ná Nhược Hy khiến cô ấy bị bó hẹp trong vùng an toàn.

Vợ Ngô Kỳ Long sẵn sàng vào nhiều loại vai nhưng diễn xuất lại chưa tới, không thể hiện được tính cá nhân vật. Thậm chí, trong 2 phim gần nhất của Lưu Thi Thi là Lưu kim tuế nguyệt và Tôi thân yêu, màn thể hiện của cô được xếp vào hàng thảm họa. 2 năm trở lại đây, Lưu Thi Thi lên bìa tạp chí còn nhiều hơn tần suất lộ diện trên phim ảnh. Vì thế, fan không ngừng “kêu gào” cô nhận dự án mới

Lưu Diệc Phi: 16 năm

Điểm mặt những mỹ nhân Hoa Ngữ đã lâu chưa có phim bạo: Dương Mịch 5 năm, Lưu Diệc Phi 16 năm, Nhiệt Ba 'số nhọ' không có phim nào bạo - Ảnh 6
Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

 

Lưu Diệc Phi nhận được nhiều sự quan tâm bởi phim Mộng hoa lục có nữ diễn viên tham gia đang rục rịch lên sóng vào tháng 6/2022. Mộng hoa lục đánh dấu màn trở lại truyền hình của Lưu Diệc Phi sau gần 16 năm, kể từ Thần điêu đại hiệp bản 2006.

Địch Lệ Nhiệt Ba: Chưa từng có phim bạo

Điểm mặt những mỹ nhân Hoa Ngữ đã lâu chưa có phim bạo: Dương Mịch 5 năm, Lưu Diệc Phi 16 năm, Nhiệt Ba 'số nhọ' không có phim nào bạo - Ảnh 7
Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

 

Địch Lệ Nhiệt Ba không phải không có tác phẩm nào tiêu biểu, chỉ là cô ấy trong bộ Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa đảm nhận vai nữ phụ thôi. Sự nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba trong những năm qua phát triển rất ổn nhưng buồn một nỗi là cô ấy chẳng có tác phẩm đóng chính nào đình đám cả. Sự nghiệp của nàng mỹ nữ Tân Cương này đang chững lại, nếu An Lạc Truyện và Công Tố Tinh Anh flop thì chắc chắn cô ấy sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ.

 

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Trước khi bộ phim Hoa Thiên Cốt khai máy, nhà sản xuất ngỏ ý muốn mời Triệu Lệ Dĩnh đóng vai nữ chính nên đã tìm đến quản lý của nữ diễn viên để đàm phán. Thay vì bàn bạc với Triệu Lệ Dĩnh, thì Hách Như đã tự ý từ chối lời mời và còn hống hách với các đối tác khiến nhà sản xuất và phía ê-kíp phật lòng.

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