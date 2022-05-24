Vì sao dàn mỹ nhân 85 Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi, Dương Mịch đồng ý 'nên duyên màn ảnh' với những sao nam kém nổi?

Theo các tin đồn được tung ra, mảng phim truyền hình Hoa Ngữ sẽ chuẩn bị có những màn ghép cặp sau đây: Dương Mịch và Cung Tuấn, Lưu Diệc Phi và Trần Triết Viễn, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân, Lưu Thi Thi và Thành Nghị.

Được biết, Lưu Diệc Phi sẽ cùng Trần Triết Viễn tham gia dự án Trường Lăng. Được chuyển thể từ tiểu thuyết cổ trang, võ hiệp cùng tên của tác giả Dung Cửu, phim là câu chuyện xoay quanh nữ chiến thần Việt Trường Lăng. Sau khi bị tiểu nhân hãm hại, nàng tính kế phải nhảy vực, sống chết chưa rõ. Mười năm sau, nàng trùng sinh, không những dung mạo không già đi mà còn trở thành một thiếu nữ yêu kiều, xinh đẹp tuyệt sắc.

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh sẽ tái hợp trong Dữ Phượng Hành, Lưu Thi Thi và Thành Nghị góp mặt trong dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Ngoài Lâm Canh Tân thì hầu hết các nam diễn viên kể trên đều còn trẻ, độ nhận diện thấp hơn rất nhiều so với các nữ tiểu hoa.

Câu hỏi được đặt ra là lý do gì khiến cho họ chấp nhận hợp tác với những diễn viên nam kém nổi hơn mình? Một blogger đã đưa ra câu trả lời hết sức đơn giản như sau: Vì dàn tiểu hoa nhận thấy giá trị truyền thông của mình nên đã yêu cầu mức thù lao cao ngất ngưởng. Đây cũng chính là lý do chính khiến chi phí sản xuất bị đẩy lên cao, các đoàn làm phim vì thiếu kinh phí nên không thể mời các sao hạng A xứng tầm khác hợp tác với những nữ diễn viên trên.

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân - Ảnh: Internet

Thực tế thì nếu dàn tiểu hoa này chấp nhận hạ thù lao xuống, đoàn phim sẽ có đủ tiền để mời sao hạng A. Hiện nay, nguồn vốn của đoàn phim bị hạn chế, theo quy định mới thì thù lao cho diễn viên không được vượt quá 30% tổng chi phí sản xuất phim. Chính vì vậy, nguồn vốn phần lớn đã được dùng để trả cho dàn tiểu hoa này, số tiền còn lại đành phải mời những ngôi sao có địa vị thấp hơn để tiết kiệm chi phí.

Vậy có thể nói bên cạnh những yêu cầu khắt khe về vai diễn, các đoàn phim có sự tham gia của dàn tiểu hoa 8x này còn gặp phải những khó khăn về kinh phí sản xuất. Đây cũng chính là lý do khiến Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi, Dương Mịch phải chấp nhận hợp tác với những nam diễn viên kém nổi.