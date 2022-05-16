Bộ ảnh năm 14 tuổi của Lưu Diệc Phi bất ngờ 'gây bão' trở lại, nhan sắc 'khuynh thành' như thế nào?

Mới đây, những hình ảnh xinh đẹp của Lưu Diệc Phi năm 14 tuổi trong bộ phim "Kim Phấn Thế Gia" đã bất ngờ được đào lại.

Mới đây, những hình ảnh xinh đẹp của Lưu Diệc Phi năm 14 tuổi trong bộ phim "Kim Phấn Thế Gia" đã bất ngờ được đào lại. Đây cũng là bộ phim đầu tay của "thần tiên tỷ tỷ". Trong phim, mỹ nhân vào vai nữ tiểu thư Bạch Tú Châu thanh cao, diễm lệ. Nhờ nhan sắc “đỉnh chóp” mà nữ diễn viên được đánh giá là hợp vai. Mặc dù bộ phim này đã lên sóng cách đây 19 năm, khi đó Lưu Diệc Phi mới chỉ là cô thiếu nữ 14 tuổi thế nhưng khi những hình ảnh của nhân vật Bạch Tú Châu "dậy sóng" trở lại, khán giả vẫn không thôi trầm trồ trước nhan sắc của nữ diễn viên. Người đẹp gây ấn tượng với khán giả bởi làn da trắng sáng không tì vết, đôi môi căng mọng cùng cặp má "bánh bao" đáng yêu.

Ngay sau khi những bức hình trong Kim Phấn Thế Gia được cộng đồng mạng chia sẻ lại, chủ đề "Lưu Diệc Phi năm 14 tuổi trong Kim Phấn Thế Gia" đã ngay lập tức leo lên top 1 bảng hotsearch Weibo và nhận được nhiều lượt bình luận. Nhiều khán giả cho rằng đây là động thái nhằm tăng nhiệt cho bộ phim "Mộng Hoa Lục" sắp được lên sóng.

Lưu Diệc Phi trong 'Mộng hoa lục' - Ảnh: Internet "Mộng Hoa Lục" do Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu đóng chính hiện đang được đồn đoán là sẽ lên sóng vào cuối tháng 5, đầu tháng 6. Khán giả đang rất mong chờ sự chờ lại của Lưu Diệc Phi sau một thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh nhỏ. "Mộng Hoa Lục" kể về nữ chính Triệu Phán Nhi (Lưu Diệc Phi) - cô chủ một quán trà không may bị hôn phu (Trần Hiểu) từ hôn. Tên này trước đó đã đậu Thám Hoa (hạng 3) cuộc thi Đình, sau đó dọn lên kinh thành sinh sống. Phẫn nộ xen lẫn thất vọng, nữ chính lên chốn kinh thành xa hoa để tìm lại kẻ đã phụ tình mình năm xưa, làm rõ mọi chuyện. Trên đường đi, Phán Nhi đã cứu giúp nhiều người phụ nữ khác cũng phải chịu thiệt thòi.

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