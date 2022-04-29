Thiếu nữ 16 Lưu Diệc Phi thời đóng 'Vương Ngữ Yên', nhan sắc như thế nào mà được dân tình khen 'đỉnh cao'?

Ngay từ khi mới gia nhập làng giải trí, Lưu Diệc Phi đã sở hữu một khí chất và thần thái xuất chúng hơn người. Khi ấy, mỹ nữ chỉ vừa tròn 16 tuổi và mới chập chững theo đuổi sự nghiệp phim ảnh, song nữ diễn viên đã may mắn lọt vào mắt xanh của nhà sản xuất Trương Kỷ Trung và được nhận vai Vương Ngữ Yên trong bộ phim truyền hình Thiên Long Bát Bộ (2002). Mặc dù chỉ là vai phụ và có thời gian lên sóng khá ít ỏi nhưng nhan sắc đẹp đến mức siêu thực của Lưu Diệc Phi đã nhanh chóng đưa tên tuổi của cô lên một tầm cao mới.

Lưu Diệc Phi được cho là người có ngoại hình và khí chất tương đồng với nhân vật Vương Ngữ Yên nhất ở thời điểm lúc bấy giờ. Vương Ngữ Yên là nhân vật hư cấu trong bộ truyện Thiên long Bát Bộ của nhà văn nổi tiếng Kim Dung.