Thiếu nữ 16 Lưu Diệc Phi thời đóng 'Vương Ngữ Yên', nhan sắc như thế nào mà được dân tình khen 'đỉnh cao'?

Những hình ảnh của Lưu Diệc Phi trong "Thiên Long Bát Bộ" (2002) lại khiến dân tình không khỏi trầm trồ vì nhan sắc.
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Ngay từ khi mới gia nhập làng giải trí, Lưu Diệc Phi đã sở hữu một khí chất và thần thái xuất chúng hơn người. Khi ấy, mỹ nữ chỉ vừa tròn 16 tuổi và mới chập chững theo đuổi sự nghiệp phim ảnh, song nữ diễn viên đã may mắn lọt vào mắt xanh của nhà sản xuất Trương Kỷ Trung và được nhận vai Vương Ngữ Yên trong bộ phim truyền hình Thiên Long Bát Bộ (2002). Mặc dù chỉ là vai phụ và có thời gian lên sóng khá ít ỏi nhưng nhan sắc đẹp đến mức siêu thực của Lưu Diệc Phi đã nhanh chóng đưa tên tuổi của cô lên một tầm cao mới.
Lưu Diệc Phi được cho là người có ngoại hình và khí chất tương đồng với nhân vật Vương Ngữ Yên nhất ở thời điểm lúc bấy giờ. Vương Ngữ Yên là nhân vật hư cấu trong bộ truyện Thiên long Bát Bộ của nhà văn nổi tiếng Kim Dung.
Theo như miêu tả trong nguyên tác, tiểu thư họ Vương được trời phú cho một vẻ đẹp sắc nước hương trời và một trí tuệ mẫn tiệp hơn người. Xét về nhan sắc, Lưu Diệc Phi đạt điểm tuyệt đối. Những năm 2000, công nghệ quay phim và trang điểm còn chưa tân tiến như bây giờ. Nhưng hãy nhìn xem, khi quay cận mặt mà nhan sắc Lưu Diệc Phi vẫn hoàn hảo, tuyệt mỹ thế kia!
Nhiều năm sau, khi nhắc đến "thần tiên tỷ tỷ", đạo diễn Trương Kỷ Trung vẫn luôn dành những lời khen có cánh cho nữ diễn viên. Ông còn chia sẻ rằng, lựa chọn Lưu Diệc Phi vào vai Vương Ngữ Yên là một trong những quyết định đúng đắn nhất trong sự nghiệp làm phim của mình.
Dù đã 16 năm trôi qua, nhưng nhan sắc và diễn xuất của "Vương Ngữ Yên" Lưu Diệc Phi vẫn khiến khán giả rung động. Chính vẻ đẹp thoát tục, mơ màng như sương khói mà tinh khôi như ban mai của cô nàng đã giúp mỹ nhân đạt được thành công vững chắc như tới thời điểm hiện tại.