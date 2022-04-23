Loạt ảnh 'gây sốc' của Lưu Diệc Phi thời còn hoạt động như 1 thần tượng năm 19 tuổi bất ngờ được 'đào lại'

Sao quốc tế 23/04/2022 09:46

Lưu Diệc Phi đã từng hoạt động nghệ thuật với tư cách là một thần tượng và có một sự nghiệp ca nhạc khá bùng nổ.

Trước khi trở thành diễn viên với những vai diễn có ngoại hình cực phẩm xứng danh "Thần tiên tỷ tỷ", Lưu Diệc Phi đã từng hoạt động nghệ thuật với tư cách là một thần tượng và có một sự nghiệp ca nhạc khá bùng nổ.

 

Vào năm 2005, Lưu Diệc Phi ký hợp đồng với Sony Music Entertainment Nhật Bản, cô từng được đào tạo về thanh nhạc, vũ đạo và tiếng Nhật trong vòng 1 năm và cũng từng phát hành đĩa đơn đầu tiên bằng tiếng Nhật.

 

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Sau khi bước chân vào làng giải trí, Lưu Diệc Phi đã "gây bão" với vẻ đẹp trong trẻo, thanh tao, khí chất thoát tục. Những bộ phim mà người đẹp này góp mặt như Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Thần Điêu Đại Hiệp, Thiên Long Bát Bộ... đều khiến dân tình nhớ mãi không quên. Do đó, nữ diễn viên được mệnh danh là "thần tiên tỷ tỷ" và gặt hái được hàng loạt thành tích lớn, ai cũng phải ngưỡng mộ.

 

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Lưu Diệc Phi thời còn hoạt động như 1 thần tượng năm 19 tuổi - Ảnh: Internet

Hiện tại, Lưu Diệc Phi đang có 2 bộ phim nằm kho chờ chiếu là "Nam Yên Trai Bút Lục" và "Mộng Hoa Lục", nhưng chưa biết thành tích khi lên sóng sẽ như thế nào. Bên cạnh đó, mỹ nhân này cũng đang trong giai đoạn quay dự án hiện đại "Đi Đến Nơi Có Gió" cùng với Lý Hiện, dự kiến sẽ lên sóng vào năm sau.

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