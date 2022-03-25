Sự nghiệp của Lưu Diệc Phi dần 'tụt dốc' khiến dân tình 'thở dài' chỉ vì nguyên nhân này

Lưu Diệc Phi từng là những minh tinh thế hệ 8X nổi tiếng của Trung Quốc. Hiện tại, sự nghiệp của cô nàng gần như chững lại và có dấu hiệu đi xuống.

Nói đến dàn mỹ nhân xứ Trung, hàng loạt cái tên hiện ra đứng đầu danh sách có thể kể đến như Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Phạm Băng Băng… Nhưng khi nhắc “thần tiên tỷ tỷ” người ta sẽ nghĩ ngay đến Lưu Diệc Phi - bức tường thành nhan sắc khó ai vượt qua nổi. Sự nổi tiếng của Lưu Diệc Phi không chỉ thu hẹp trong khuôn khổ của Trung Quốc mà còn vươn xa ra tầm quốc tế. Vì thế, nữ diễn viên luôn được truyền thông chú ý sát sao. Đặc biệt, nữ điên viên từng "làm mưa làm gió" với công chúng qua 2 vai diễn kinh điển là Tiểu Long Nữ (Thần Điêu Đại Hiệp) và Vương Ngữ Yên (Thiên Long Bát Bộ). Vẻ đẹp như hoa như ngọc của cô luôn nằm trong top mỹ nhân cổ trang của Cbiz. Đặc biệt, khi tham gia Thần Điêu Đại Hiệp, tạo hình Tiểu Long Nữ của cô đẹp tới mức tác giả Kim Dung dành lời khen không dứt.

Công chúng đã ưu ái dành cho mỹ nhân danh xưng 'thần tiên tỷ tỷ' qua vai diễn kinh điển Tiểu Long Nữ - Ảnh: Internet Tuy nhiên, thời gian gần đây, sự nghiệp của Lưu Diệc Phi dần dà "xuống dốc", chưa thể bứt phá và ghi dấu ấn trong lòng khán giả thông qua các bộ phim. Do đó, cư dân mạng đã tìm ra nhiều nguyên do khiến nữ diễn viên họ Lưu khó "lấy lòng" được khán giả. Nhiều người cho rằng, có lẽ, thuở mới bước chân vào làng giải trí, Lưu Diệc Phi nhận được sự nâng đỡ nhiệt tình của cha nuôi Trần Kim Phi. Thậm chí, vị đại gia này còn thành lập một công ty quản lý riêng, chỉ phục vụ cho một mình “thần tiên tỷ tỷ”. Song, năm Lưu Diệc Phi 23 tuổi, do việc kinh doanh của ông Trần có chút trục trặc, dẫn tới việc tài nguyên của Lưu Diệc Phi có phần đi xuống. Bên cạnh đó, việc gặp được một đạo diễn tốt để dẫn đường, chỉ lối trên con đường diễn xuất là cực kỳ quan trọng. Tiếc thay, Lưu Diệc Phi lại chưa gặp được "quý nhân" phù hợp để trợ giúp cho bản thân.

Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet Hiện tại, phim mới của Lưu Diệc Phi sắp lên sóng, đánh dấu sự quay lại màn ảnh nhỏ sau nhiều năm vắng bóng. Cô nàng sẽ "nên duyên" cùng Trần Hiểu qua bộ phim "Mộng Hoa Lục". "Mộng Hoa Lục" kể về nữ chính Triệu Phán Nhi (Lưu Diệc Phi) - cô chủ một quán trà không may bị hôn phu (Trần Hiểu) từ hôn. Tên này trước đó đã đậu Thám Hoa (hạng 3) cuộc thi Đình, sau đó dọn lên kinh thành sinh sống. Phẫn nộ xen lẫn thất vọng, nữ chính lên chốn kinh thành xa hoa để tìm lại kẻ đã phụ tình mình năm xưa, làm rõ mọi chuyện. Trên đường đi, Phán Nhi đã cứu giúp nhiều người phụ nữ khác cũng phải chịu thiệt thòi.

Loạt ảnh của Lưu Diệc Phi trong bộ váy Nữ thần Kim ưng năm 2006 bất ngờ bị 'đào' lại Gần đây, nữ thần Kim Ưng năm 2022 đang được ráo riết "chọn mặt gửi vàng", cư dân mạng lại tiếp tục xôn xao trước loạt ảnh đẹp mãn nhãn của Lưu Diệc Phi năm xưa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/su-nghiep-cua-luu-diec-phi-dan-tut-doc-khien-dan-tinh-tho-dai-chi-vi-nguyen-nhan-nay-458136.html