Lưu Diệc Phi, Hoắc Kiến Hoa và những ngôi sao Hoa ngữ hiếm khi tham gia các chương trình thực tế

Sao quốc tế 14/03/2022 07:30

Trong làng giải trí Hoa ngữ, có rất nhiều ngôi sao Hoa ngữ ít khi tham gia vào các chương trình thực tế.

Trong làng giải trí Hoa ngữ, ngoài việc đóng phim, nhiều sao Hoa ngữ còn chụp tạp chí, làm người đại diện cho các thương hiệu, tham gia vào các chương trình truyền hình, chương trình thực tế,… Tuy nhiên, cũng có rất nhiều ngôi sao chưa bao giờ tham gia vào các chương trình thực tế.

Lưu Diệc Phi

Người đầu tiên phải kể đến "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi. Nhờ vai diễn Tiểu Long Nữ và Vương Ngữ Yên ngay khi mới ra mắt mà nữ diễn viên đã được trải thảm đỏ trên con đường sự nghiệp sau này. Khán giả yêu thích cô bởi vẻ đẹp tựa tiên nữ, khí chất thoát tục. Không chỉ thành danh tại Trung Quốc, cô nàng còn tiến vào Hollywood với tác phẩm "Hoa Mộc Lan".

luu diec phi

Thế nhưng, có một điểm đáng chú ý là Lưu Diệc Phi chưa bao giờ tham gia vào các chương trình thực tế hay truyền hình. Ở ngoài đời, Lưu Diệc Phi là người có rất nhiều sở thích. Cô đặc biệt thích thể thao và cưỡi ngựa. Có ý kiến cho rằng, nếu cô tham gia vào các chương trình thực tế, thì với kỹ năng điêu luyện của mình.

Lưu Thi Thi

Lưu Thi Thi trở nên nổi tiếng hơn sau khi vào vai chính trong bộ phim đình đám một thời "Bộ Bộ Kinh Tâm". Đây cũng là bộ phim đã giúp cô và Ngô Kỳ Long nên duyên vợ chồng. Nhiều người đã tinh ý phát hiện ra rằng, ngoài việc đóng phim, quay quảng cáo, làm người đại diện thì cô chưa bao giờ tham gia vào các chương trình thực tế. Cô cũng mới chỉ 2 lần xuất hiện trong chương trình truyền hình Happy Camp.

luu thi thi

Ngoài ra, nàng tiểu Hoa đán không hề tham gia vào bất cứ chương trình truyền hình nào khác. Lưu Thi Thi từng nói rằng mình là người tương đối lạnh lùng, cô hợp đóng phim hơn là tham gia các chương trình truyền hình. Nhờ không tham gia vào các chương trình truyền hình tạp kỹ mà Lưu Thi Thi không dính tai tiếng. 

Hồ Ca

Một nam diễn viên góp mặt trong danh sách này là Hồ Ca. Kể từ khi có tiếng tăm đến nay, anh luôn tập trung vào diễn xuất và đã có nhiều tác phẩm nổi tiếng như Lang Nha Bảng, Kẻ Ngụy Trang, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp... Có thể thấy, thay vì tham gia các chương trình tạp kỹ, Hồ Ca dành trọn thời gian để đánh bóng kỹ năng diễn xuất của mình.

ho ca

Tham gia đóng phim, quay quảng cáo cũng nhiều, nhưng Hồ Ca lại chưa bao giờ tham gia vào các chương trình truyền hình hay thực tế. Nam diễn viên đã từng chia sẻ với truyền thông rằng, anh chỉ là một diễn viên và chỉ muốn làm tốt công việc của mình.

Hoắc Kiến Hoa

Khi sang đại lục phát triển sự nghiệp, Hoắc Kiến Hoa dù ít tham gia các show truyền hình thực tế nhưng đời tư của nam diễn viên vẫn rất được quan tâm. 

hoac kien hoa

Hoắc Kiến Hoa cũng được biết đến với gương mặt lúc nào cũng đăm chiêu và rất ít khi nở nụ cười. Có vẻ như vì tính cách ít nói và có phần hướng nội nên Hoắc Kiến Hoa ít khi nhận lời tham gia vào các chương trình truyền hình hay các chương trình thực tế. Nam diễn viên chỉ tham gia Happy Camp để quảng bá cho bộ phim do mình đóng chính.

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