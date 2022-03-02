Tạo hình Điêu Thuyền 10 năm trước của Lưu Diệc Phi bất ngờ 'dậy sóng' trở lại

Sao quốc tế 02/03/2022 15:39

Điện ảnh Hoa ngữ ghi nhận loạt diễn viên từng vào vai Điêu Thuyền, nhưng Lưu Diệc Phi vẫn là nữ diễn viên toát lên một khí chất khiến khán giả khó lòng lãng quên.

Kể từ khi chạm ngưỡng màn ảnh, Lưu Diệc Phi đã được định sẵn là một tên tuổi lớn và quả thực, cô nhanh chóng trở thành một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất và được yêu thích nhất làng giải trí Hoa ngữ. Đặc biệt, nữ diễn viên vốn được khán giả biết đến với hình tượng thần tiên tỷ tỷ.

Mới đây, tạo hình nhân vật Điêu Thuyền do nữ diễn viên đảm nhận trong bộ phim "Đồng Tước Đài" bỗng nhiên trở thành chủ đề được bàn tán rộng rãi ở các diễn đàn lớn nhỏ. Lí do là vì tạo hình của cô nàng quá đẹp và thoát tục, được người hâm mộ ví von như "Tiên nữ hạ phàm".

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Đối với nhân vật Điêu Thuyền, Lưu Diệc Phi có tạo hình khá đơn giản với một bộ trang phục trắng thuần khiết. Cô nàng cũng sử dụng dây buộc tóc đồng màu và để mái tóc dài đen nhánh. Lí do khiến dân tình lại nức nở khen ngợi nữ diễn viên vì cô sở hữu thần thái vô cùng cuốn hút trong từng khung hình.

Một điều đặc biệt trong bộ phim là Lưu Diệc Phi đã có màn hóa thân thành hai nhân vật khác nhau. Ngoài vai Điêu Thuyền, cô còn đóng vai Linh Thư là con gái của Điêu Thuyền và Lữ Bố. Ngược lại với tạo hình Điêu Thuyền mộc mạc, vai Linh Thư nổi bật trong màu áo đỏ tươi. Song, nhân vật này chưa được Lưu Diệc Phi bộc lộ hết nên mọi người chưa thực sự đánh giá cao và chú ý đến.

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Nhân vật Linh Thư nổi bật trong màu áo đỏ tươi - Ảnh: Internet

Hiện tại, Lưu Diệc Phi đang trong quá trình ghi hình bộ phim "Mộng Hoa Lục". Trong dự án mới lần này cô nàng sẽ sánh đôi với nam diễn viên Trần Hiểu. Bộ phim sẽ được phát sóng trong tháng 3 với độ dài 48 tập.

Mộng Hoa Lục kể về nữ chính Triệu Phán Nhi (Lưu Diệc Phi) - cô chủ một quán trà không may bị hôn phu (Trần Hiểu) từ hôn. Tên này trước đó đã đậu Thám Hoa (hạng 3) cuộc thi Đình, sau đó dọn lên kinh thành sinh sống. Phẫn nộ xen lẫn thất vọng, nữ chính "khăn gói" lên chốn kinh thành xa hoa để tìm lại kẻ đã phụ tình mình năm xưa, làm rõ mọi chuyện. Trên đường đi, Phán Nhi đã cứu giúp nhiều người phụ nữ khác cũng phải chịu thiệt thòi.

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