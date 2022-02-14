Nghe lời đạo diễn, Lưu Diệc Phi không ngần ngại diện luôn mặt mộc thử vai

Cách đây không lâu, video ghi lại cảnh nữ diễn viên Lưu Diệc Phi đi thử vai cho Hoa Mộc Lan khiến dân tình không khỏi xuýt xao và ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp xứng danh "tường thành nhan sắc" Cbiz.

Nhờ nhan sắc nổi bật cùng thần thái băng thanh ngọc khiết, Lưu Diệc Phi được truyền thông và người hâm mộ ưu ái dành tặng danh xưng "Thần tiên tỷ tỷ". Tuy nhiên, nữ diễn viên không chỉ xinh đẹp mà còn là một diễn viên luôn được mong chờ mỗi khi lên phim bởi khả năng diễn xuất của cô đến nay vẫn gây tranh cãi.

Thời gian qua, cư dân mạng rất mong chờ vào vai Hoa Mộc Lan của cô, trên thực tế đã có rất nhiều nữ diễn viên đến thử vai này vào thời điểm đó, cuối cùng thì Lưu Diệc Phi nổi bật hẳn lên. Sau đó, cô nàng đã đi thử vai cho Hoa Mộc Lan, video này cũng được đăng lên, và có thể thấy cô không trang điểm.

Nhan sắc 'trong sáng như ngọc' của Lưu Diệc Phi khiến dân tình xuýt xoa Ảnh: Chụp màn hình

Có thể thấy, quần áo của nữ diễn viên cũng rất bình thường, không trang điểm đậm hay ăn mặc lộng lẫy, mặc dù vậy, cô vẫn mang đầy phong thái nữ thần, không có kính lọc sắc đẹp trên máy ảnh, làn da của cô vẫn không có khuyết điểm. Mặc dù không được trắng nõn nà như khi trang điểm hay được chỉnh sửa hình ảnh, nhưng mỹ nhân này vẫn rất tự tin, nở nụ cười ngọt ngào. Không ít cư dân mạng cho rằng nhan sắc thanh thoát, mang theo "tiên khí", ánh mắt long lanh và sự tao nhã dường như đã "ngấm vào máu" của nữ diễn viên.

Suốt bao nhiêu năm, nữ diễn viên mãi là 'tường thành nhan sắc' của Cbiz - Ảnh: Internet

Suốt nhiều năm qua, vẻ đẹp của cô nàng trở thành biểu tượng của làng giải trí xứ Trung. Dù cho thế hệ sau này có rất nhiều mỹ nhân trẻ trung và rạng rỡ nhưng chưa ai có thể soán ngôi người đẹp họ Lưu trong lòng người hâm mộ.

'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi chỉ thừa nhận 'thua kém' nhan sắc với mỹ nhân này Mới đây, cư dân mạng bất ngờ tiết lộ loạt ảnh của Lưu Diệc Phi và mẹ ruột của mình khiến nhiều người xuýt xoa vì nhan sắc "trong sáng như ngọc" của cả hai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghe-loi-dao-dien-luu-diec-phi-khong-ngan-ngai-dien-luon-mat-moc-thu-vai-450048.html