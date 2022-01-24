'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi chỉ thừa nhận 'thua kém' nhan sắc với mỹ nhân này

Lưu Diệc Phi được mệnh danh là "thần tiên tỷ tỷ" của làng giải trí Trung Quốc. Sở hữu nhan sắc thanh thoát, mang theo "tiên khí", ánh mắt long lanh và sự tao nhã dường như đã ngấm vào máu của nữ diễn viên. Không phải tự nhiên mà người hâm mộ lại thừa nhận về vẻ đẹp sánh ngang với tiên nữ của cô nàng. Do đó, nhan sắc, khí chất của người đẹp cho tới tận bây giờ vẫn luôn là "tường thành" khó vượt qua.

Thế nhưng, người đẹp họ Lưu lại luôn khiêm tốn và cho rằng mình là người xấu nhất nhà. Gần đây, loạt ảnh nữ diễn viên chụp cùng với mẹ ruột - bà Lưu Hiếu Lợi bỗng gây chú ý trên các trang mạng xã hội.