'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi chỉ thừa nhận 'thua kém' nhan sắc với mỹ nhân này

Sao quốc tế 24/01/2022 18:30

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ tiết lộ loạt ảnh của Lưu Diệc Phi và mẹ ruột của mình khiến nhiều người xuýt xoa vì nhan sắc "trong sáng như ngọc" của cả hai.

Lưu Diệc Phi được mệnh danh là "thần tiên tỷ tỷ" của làng giải trí Trung Quốc. Sở hữu nhan sắc thanh thoát, mang theo "tiên khí", ánh mắt long lanh và sự tao nhã dường như đã ngấm vào máu của nữ diễn viên. Không phải tự nhiên mà người hâm mộ lại thừa nhận về vẻ đẹp sánh ngang với tiên nữ của cô nàng. Do đó, nhan sắc, khí chất của người đẹp cho tới tận bây giờ vẫn luôn là "tường thành" khó vượt qua.

Thế nhưng, người đẹp họ Lưu lại luôn khiêm tốn và cho rằng mình là người xấu nhất nhà. Gần đây, loạt ảnh nữ diễn viên chụp cùng với mẹ ruột - bà Lưu Hiếu Lợi bỗng gây chú ý trên các trang mạng xã hội.

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Lưu Diệc Phi bên cạnh mẹ của mình - Ảnh: Internet
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Sau khi bộ ảnh được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhiều người đã dành "cơn mưa "lời khen" cho bà Lưu Hiểu Lợi sở hữu gương mặt sắc sảo, mặn mà. Nhiều lời tán tụng đã được dành cho nhan sắc mẹ Lưu Diệc Phi, người hâm mộ đều thích thú và ngưỡng mộ trước gen xinh đẹp của của nhà họ Lưu.

Theo chia sẻ, bà Lưu Hiểu Lợi từng là nghệ sĩ múa tài năng, từng đạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế khi còn trẻ. Bà Lưu từng là giảng viên chuyên ngành múa tại Học viện ca kịch Vũ Hán, đi lưu diễn tại nhiều nơi trên thế giới. Hiện tại, dù đã bước sang tuổi 60, bà vẫn giữ được nét tươi trẻ, thần thái sang trọng, quý phái.

 

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Nhan sắc thanh thuần của mẹ Lưu Diệc Phi khi còn trẻ - Ảnh: Internet
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Lưu Diệc Phi được thừa hưởng vẻ đẹp 'tiên nữ' từ mẹ - Ảnh: Internet

Trên mạng xã hội, những người hâm mộ Lưu Diệc Phi đều yêu mến gọi mẹ cô là "Thánh mẫu", thậm chí còn ví von mẹ con nữ diễn viên họ Lưu như hai chị em gái. Đối với Lưu Diệc Phi, mẹ cô là người quan trọng nhất, nên dù bận rộn thế nào cô cũng thường xuyên tranh thủ thời gian thăm nhà và ăn cơm với mẹ.

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