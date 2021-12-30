Những nữ minh tinh Hoa ngữ ở hữu chiếc mũi vạn người mê: Lưu Diệc Phi 'phá đảo' nhan sắc, Angela Baby nâng tầm sắc đẹp

Sao quốc tế 30/12/2021 16:45

Chiếc mũi cao của những nữ diễn viên xứ Trung này chính là niềm ao ước của biết bao người.

Lưu Diệc Phi

Nhắc đến Lưu Diệc Phi là sẽ nghĩ ngay đến nàng Tiểu Long Nữ trong phim "Thần điêu đại hiệp". Sở hữu nhan sắc nhẹ nhàng, thánh thiện, nữ diễn viên để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Dù không được đánh giá cao về diễn xuất nhưng nhan sắc của mỹ nhân họ Lưu đã đánh bật nhiều người trong làng giải trí Hoa ngữ.

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Chiếc mũi muốn sửa cũng không thể sửa được - Ảnh: Internet

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Lưu Diệc Phi luôn được đánh giá cao về nhan sắc - Ảnh: Internet

Chiếc mũi gồ của cô ấy có sửa cũng không sửa ra được. Mũi gồ sẽ giúp cho các đặc điểm trên khuôn mặt được hiện ra góc cạnh sắc nét hơn. Chưa kể khuôn trán, đôi mắt phượng, đôi môi anh đào, cho tới cả dáng đầu của mỹ nữ này cũng rất là xinh đẹp. Chính vì vậy, không ai có thể phủ nhận rằng góc nghiêng của Lưu Diệp Phi chính là cực phẩm.

Đổng Khiết

Đổng Khiết thời gian gần đây nhờ sức hút của "Hậu cung Như Ý Truyện" mà tên tuổi được hâm nóng. Cô xuất hiện tại các sự kiện lớn nhỏ, cả trong và ngoài nước với hình ảnh chỉn chu và được đầu tư.

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Chiếc mũi đẹp bất chấp tự nhiên - Ảnh: Internet
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Nhìn ngoại hình của Đổng Khiết hiện giờ, không ai nghĩ nữ diễn viên đã ở tuổi U50 và có cậu con trai 12 tuổi - Ảnh: Internet

Mũi của cô nàng là chiếc mũi đẹp bất chấp tự nhiên. Nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng đây quả thực là nét chấm phá trên gương mặt của cô ấy. Các đường nét trên khuôn mặt tương đối bình thường nhưng không thể tìm ra một khuyết điểm nào từ chiếc mũi của cô.

Trương Bá Chi

Về phía Trương Bá Chi, bà mẹ 3 con cũng thường gây sốt mạng xã hội nhờ gương mặt thanh tú, nhan sắc rạng rỡ và trạng thái hồn nhiên vui tươi khi sắp bước sang tuổi 42. Trương Bá Chi nhiều lần chứng minh danh xưng “nữ thần” mà công chúng dành cho mình hoàn toàn chính xác.

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Trương Bá Chi ấn tượng với chiếc mũi cao và thanh tú - Ảnh minh họa: Internet
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Bà mẹ 3 con cũng thường gây sốt mạng xã hội nhờ nhan sắc rạng ngời - Ảnh: Internet

Mũi của Trương Bá Chi có vẻ cong nhưng thật ra là do mũi có thịt. Tức là đầu mũi che sống mũi, người ta đoán rằng có liên quan đến máu lai. Rất ít người da vàng có một chiếc đầu mũi nhiều thịt. Trương Bá Chi tuy mũi có nhiều thịt nhưng hai cánh mũi lại khép nhỏ lại, lỗ mũi cũng không lộ ra nên nhìn tổng thể vẫn là chiếc mũi thanh tú và thon gọn.

Angelababy

Với gương mặt xinh đẹp không tì vết, nét lai Tây vừa ngọt ngào vừa sắc sảo, Angela Baby luôn là cái tên trong top đầu của các bảng xếp hạng sắc đẹp xứ Trung. Chiếc cằm chuẩn Vline, sống mũi cao thanh thoát và môi trái tim duyên dáng của bà xã Huyền Hiểu Minh khiến hội chị em khao khát không thôi và coi như hình mẫu lý tưởng để "tu sửa".

Angela Baby
Angela Baby gây ấn tượng với nhan sắc hơn là kĩ năng diễn xuất - Ảnh: Internet

 

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 Nữ diễn viên hạng A showbiz Hoa ngữ khoe nét đẹp tựa thiên thần - Ảnh: Internet

 

Chiếc mũi của cô thực sự rất đẹp. Chiếc mũi thẳng, cao và đầy tinh tế. Nó nâng tầm nhan sắc của tổng thể gương mặt.

Từ khóa:   Angela Baby Lưu Diệc Phi Trương Bá Chi Đổng Khiết Sao Hoa ngữ

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