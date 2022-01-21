Xứng danh 'thần tiên tỷ tỷ', nhan sắc tuổi 34 của Lưu Diệc Phi 'thách thức' cả camera thường

Mới đây, Lưu Diệc Phi khiến cư dân mạng Trung Quốc chao đảo với sắc vóc ngày một thăng hạng của mình.
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Mới đây, mạng xã hội xứ Trung đang lan truyền những tấm ảnh chụp Lưu Diệc Phi trong một sự kiện. Dù chỉ là những khoảnh khắc được chụp bằng camera thường nhưng nhan sắc của nữ diễn viên lại kiều diễm đến mức khiến ai nấy đều không thể rời mắt.
Có thể thấy qua những bức ảnh, nữ diên viên mặc một bộ vest nữ màu đen đơn giản mà vẫn vô cùng sang trọng. Mái tóc dài được làm xoăn và đôi hoa tai ngọc trai của nữ diễn viên khiến cô tăng thêm phần đằm thắm, khí chất.
Đáng chú ý nhất là thần thái thanh thoát, nhẹ nhàng mà quyến rũ, vừa dịu dàng nhưng lại rất quyền lực của Lưu Diệc Phi. Góc nghiêng "thần thánh" cùng khí chất "bức người" của nàng "Tiểu Long Nữ" đã đốn tim người hâm mộ chỉ bằng vài bức ảnh chưa qua chỉnh sửa. Nhờ nhan sắc thanh khiết và trong trẻo cùng vóc dáng nóng bỏng, Lưu Diệc Phi trở thành đối thủ nhan sắc thuộc hàng top của làng giải trí xứ Trung.
Cho đến tận bây giờ, nữ diễn viên luôn biết cách biến mình trở thành tâm điểm của sự kiện với những bộ trang phục sang chảnh và tỏa sáng. Có thể nói, dàn mỹ nhân Hoa ngữ đều phải "e dè" khi xuất hiện bên người đẹp họ Lưu.
Dù nữ diễn viên đã 34 tuổi, nhưng nhan sắc đỉnh cao của người đẹp "Thần Điêu Đại Hiệp" dường như không hề thay đổi, thậm chí còn tăng thêm vài phần trưởng thành và mặn mà. Mỹ nhân chỉ vừa xuất hiện đã khiến dân tình phải xuýt xoa, xứng đáng với danh xưng "thần tiên tỷ tỷ" của làng giải trí Hoa ngữ.