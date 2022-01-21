Xứng danh 'thần tiên tỷ tỷ', nhan sắc tuổi 34 của Lưu Diệc Phi 'thách thức' cả camera thường

Sao quốc tế 21/01/2022 21:14

Mới đây, Lưu Diệc Phi khiến cư dân mạng Trung Quốc chao đảo với sắc vóc ngày một thăng hạng của mình.

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung đang lan truyền những tấm ảnh chụp Lưu Diệc Phi trong một sự kiện. Dù chỉ là những khoảnh khắc được chụp bằng camera thường nhưng nhan sắc của nữ diễn viên lại kiều diễm đến mức khiến ai nấy đều không thể rời mắt.

Có thể thấy qua những bức ảnh, nữ diên viên mặc một bộ vest nữ màu đen đơn giản mà vẫn vô cùng sang trọng. Mái tóc dài được làm xoăn và đôi hoa tai ngọc trai của nữ diễn viên khiến cô tăng thêm phần đằm thắm, khí chất.

luu diec phi
luu diec phi 1
luu diec phi 1
Từng đường nét thanh thoát trên khuôn mặt của Lưu Diệc Phi 'thách thức' cả camera thường - Ảnh: Internet

Đáng chú ý nhất là thần thái thanh thoát, nhẹ nhàng mà quyến rũ, vừa dịu dàng nhưng lại rất quyền lực của Lưu Diệc Phi. Góc nghiêng "thần thánh" cùng khí chất "bức người" của nàng "Tiểu Long Nữ" đã đốn tim người hâm mộ chỉ bằng vài bức ảnh chưa qua chỉnh sửa. Nhờ nhan sắc thanh khiết và trong trẻo cùng vóc dáng nóng bỏng, Lưu Diệc Phi trở thành đối thủ nhan sắc thuộc hàng top của làng giải trí xứ Trung.

luu diec phi 3
luu diec phi 4
luu diec phi 5
Cô sở hữu 'góc nghiêng thần thánh' với sống mũi cao, thẳng và xương quai hàm tinh tế - Ảnh: Internet

Cho đến tận bây giờ, nữ diễn viên luôn biết cách biến mình trở thành tâm điểm của sự kiện với những bộ trang phục sang chảnh và tỏa sáng. Có thể nói, dàn mỹ nhân Hoa ngữ đều phải "e dè" khi xuất hiện bên người đẹp họ Lưu.

Dù nữ diễn viên đã 34 tuổi, nhưng nhan sắc đỉnh cao của người đẹp "Thần Điêu Đại Hiệp" dường như không hề thay đổi, thậm chí còn tăng thêm vài phần trưởng thành và mặn mà. Mỹ nhân chỉ vừa xuất hiện đã khiến dân tình phải xuýt xoa, xứng đáng với danh xưng "thần tiên tỷ tỷ" của làng giải trí Hoa ngữ.

Sau 15 năm, bộ ảnh cưỡi ngựa dưới mưa đẹp kinh điển của Lưu Diệc Phi được 'đào lại'

Sau 15 năm, bộ ảnh cưỡi ngựa dưới mưa đẹp kinh điển của Lưu Diệc Phi được 'đào lại'

Nhờ vẻ đẹp trong trẻo, gương mặt hài hoà, đặc biệt là khí chất thần tiên, Lưu Diệc Phi trở thành "tượng đài nhan sắc" của làng giải trí Hoa ngữ.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Diệc Phi nhan sắc của Lưu Diệc Phi làng sao sao Hoa ngữ nữ diễn viên Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Sau 15 năm, bộ ảnh cưỡi ngựa dưới mưa đẹp kinh điển của Lưu Diệc Phi được 'đào lại'

Sau 15 năm, bộ ảnh cưỡi ngựa dưới mưa đẹp kinh điển của Lưu Diệc Phi được 'đào lại'

Huỳnh Hiểu Minh hé lộ lý do 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi vẫn cô đơn ở tuổi 34

Huỳnh Hiểu Minh hé lộ lý do 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi vẫn cô đơn ở tuổi 34

Mỹ nhân Hoa ngữ 'đọ sắc' năm 18 tuổi: Ai cũng xinh đẹp khí chất, riêng Lưu Diệc Phi xứng danh 'tượng đài nhan sắc'

Mỹ nhân Hoa ngữ 'đọ sắc' năm 18 tuổi: Ai cũng xinh đẹp khí chất, riêng Lưu Diệc Phi xứng danh 'tượng đài nhan sắc'

Tin tức dưa Cbiz ngày 19/01: Phim mới của Triệu Lệ Dĩnh sắp lên sóng, Lý Hiện sẽ hợp tác với Lưu Diệc Phi hay Lý Thấm?

Tin tức dưa Cbiz ngày 19/01: Phim mới của Triệu Lệ Dĩnh sắp lên sóng, Lý Hiện sẽ hợp tác với Lưu Diệc Phi hay Lý Thấm?

Danh xưng 'Thần Tiên Tỷ Tỷ' suýt tí không thuộc về Lưu Diệc Phi mà là một sao nữ khác 'ăn đứt' từ nhan sắc đến body?

Danh xưng 'Thần Tiên Tỷ Tỷ' suýt tí không thuộc về Lưu Diệc Phi mà là một sao nữ khác 'ăn đứt' từ nhan sắc đến body?

Tin tức dưa Cbiz ngày 12/01: Thực hư mối quan hệ giữa Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh, phim mới của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu sẽ lên sóng dịp Tết?

Tin tức dưa Cbiz ngày 12/01: Thực hư mối quan hệ giữa Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh, phim mới của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu sẽ lên sóng dịp Tết?

TIN MỚI NHẤT

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 59 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 3 giờ 2 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 8 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 4 giờ 6 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào