Xứng danh 'thần tiên tỷ tỷ', nhan sắc tuổi 34 của Lưu Diệc Phi 'thách thức' cả camera thường

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung đang lan truyền những tấm ảnh chụp Lưu Diệc Phi trong một sự kiện. Dù chỉ là những khoảnh khắc được chụp bằng camera thường nhưng nhan sắc của nữ diễn viên lại kiều diễm đến mức khiến ai nấy đều không thể rời mắt.

Có thể thấy qua những bức ảnh, nữ diên viên mặc một bộ vest nữ màu đen đơn giản mà vẫn vô cùng sang trọng. Mái tóc dài được làm xoăn và đôi hoa tai ngọc trai của nữ diễn viên khiến cô tăng thêm phần đằm thắm, khí chất.