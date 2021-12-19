Mỹ nhân Hoa ngữ 'đọ sắc' năm 18 tuổi: Ai cũng xinh đẹp khí chất, riêng Lưu Diệc Phi xứng danh 'tượng đài nhan sắc'

Những bức ảnh quá khứ tiết lộ rất nhiều về vẻ đẹp thực sự, đồng thời cho thấy sự thay đổi vượt bậc về mặt nhan sắc của các minh tinh đình đám như Triệu Lệ Dĩnh , Lưu Diệc Phi , Tôn Lệ, Dương Mịch .

Năm 18 tuổi, Dương Mịch khả ái với nét dịu dàng, thục nữ. Nữ diễn viên sinh năm 1986 này bắt đầu được biết đến khi đóng vai Quách Tương trong phim "Thần Điêu Đại Hiệp" (2006). Giờ đây, khi đã trở thành sao nữ hạng A của Cbiz, Dương Mịch ngày càng đẹp mặn mà hơn.

Lưu Diệc Phi

Nhan sắc năm 18 tuổi của Lưu Diệc Phi đã được công chúng biết đến. Cô nàng luôn khiến người hâm mộ luôn phải xuýt xoa và trầm trồ không ngớt. Khí chất xuất chúng tựa tiên tử của người đẹp xứ Trung đã làm bao thế hệ người hâm mộ "đốn tim" ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Người đẹp sở hữu làn da căng mọng, chiếc má phúng phính trông vẫn còn trẻ con, chưa được khí chất như bây giờ. Nhưng, nhan sắc năm ấy của Lưu Diệc Phi nhận được sự yêu mến của không chỉ khán giả Trung Quốc mà là toàn châu Á. Không khó hiểu tại sao Lưu Diệc Phi lại được yêu thích và được mệnh danh là "tượng đài nhan sắc" của Cbiz.

Tôn Lệ

Tôn Lệ là một trong những sao nữ thực lực của phim truyền hình Trung Quốc. Ngay từ nhỏ cô đã đam mê nghệ thuật và bén duyên với diễn xuất từ sớm. Nhan sắc Tôn Lệ năm 18 tuổi vừa có chút non nớt của thiếu nữ, vừa có sự dịu dàng, đoan trang.

Ở thời điểm hiện tại, nữ diễn viên cũng không thay đổi nhiều so với năm 18 tuổi. Cô vẫn xinh đẹp như vậy nhưng nét đẹp tinh tế hơn.

Triệu Lệ Dĩnh

Sau khi bộ phim"Ai là hung thủ" nhận được sự quan tâm của khán giả, nữ chính Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ" bị "đào lại" những bức ảnh thuở 18.Thời điểm này, nữ diễn viên vừa mới bước chân vào làng giải trí nhờ thắng trong 1 cuộc thi tuyển chọn gương mặt mới của showbiz.

Có thể thấy, cô nàng sở hữu nhan sắc ngọt ngào, tươi sáng với gương mặt dịu dàng, thanh tú. Tuy nhiên, phong cách thời trang có phần "sến rện".