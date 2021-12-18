Hậu ly hôn của Triệu Lệ Dĩnh, 'tình cũ' Trần Hiểu bị 'réo tên' không ngớt khiến bà xã phải lên tiếng

Sau kết cục buồn của "Chuyện tình Lọ Lem" giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, mối quan hệ của nữ diễn viên cùng Trần Hiểu năm nào bất ngờ trở thành chủ đề được công chúng bàn luận sôi nổi.
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Sau khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tuyên bố ly hôn vào tháng 4/2021, nhân vật được "réo tên" nhiều nhất chính là Trần Hiểu. Nam diễn viên từng có chuyện tình cảm "khá ồn ào" với Triệu Lệ Dĩnh trước khi cô kết hôn cùng Phùng Thiệu Phong.
Cũng chính vì vậy, mối tình không thành này vẫn là chủ đề được công chúng bàn luận sôi nổi. Thậm chí, nhiều cư dân mạng còn hy vọng Trần Hiểu chia tay Trần Nghiên Hy để có thể quay lại với mỹ nhân "Hoa Thiên Cốt".
Trang Sohu mới đây, có đăng tải bài viết liên quan tới mối quan hệ giữa Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu. Trong bài có nhắc tới chia sẻ của Trần Hiểu về Triệu Lệ Dĩnh. Chỉ với chia sẻ này là đủ hiểu, ngay cả khi không có Trần Nghiên Hy thì Trần Hiểu cũng không thể hẹn hò với Triệu Lệ Dĩnh.
Cụ thể, trong một lần trả lời phỏng vấn, khi được hỏi cảm nhận về Triệu Lệ Dĩnh, Trần Hiểu đã nói rằng nữ diễn viên không tệ, chỉ là nam diễn viên muốn tìm một cô gái có cuộc sống ổn định. Những chia sẻ của Trần Nghiên Hy được cho là đã ngầm hé lộ cuộc hôn nhân giữa cô cùng Trần Hiểu vẫn luôn tốt đẹp.
Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh là nữ diễn viên có sự nghiệp vững chắc và được mệnh danh là "nữ hoàng rating" trong các bộ phim Hoa ngữ. Ngay cả sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh cũng vẫn làm việc không ngừng nghỉ. Thậm chí, không ít người đã đồn đoán rằng nguyên nhân cặp đôi "đường ai nấy đi" là do nữ diễn viên quá ham công tiếc việc và không chăm sóc gia đình.