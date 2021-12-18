Hậu ly hôn của Triệu Lệ Dĩnh, 'tình cũ' Trần Hiểu bị 'réo tên' không ngớt khiến bà xã phải lên tiếng

Sao quốc tế 18/12/2021 15:11

Sau kết cục buồn của "Chuyện tình Lọ Lem" giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, mối quan hệ của nữ diễn viên cùng Trần Hiểu năm nào bất ngờ trở thành chủ đề được công chúng bàn luận sôi nổi.

Sau khi Triệu Lệ DĩnhPhùng Thiệu Phong tuyên bố ly hôn vào tháng 4/2021, nhân vật được "réo tên" nhiều nhất chính là Trần Hiểu. Nam diễn viên từng có chuyện tình cảm "khá ồn ào" với Triệu Lệ Dĩnh trước khi cô kết hôn cùng Phùng Thiệu Phong.

Cũng chính vì vậy, mối tình không thành này vẫn là chủ đề được công chúng bàn luận sôi nổi. Thậm chí, nhiều cư dân mạng còn hy vọng Trần Hiểu chia tay Trần Nghiên Hy để có thể quay lại với mỹ nhân "Hoa Thiên Cốt". 

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Trước khi kết hôn với Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh từng có mối tình 'khá ồn ào' với Trần Hiểu - Ảnh: Internet

Trang Sohu mới đây, có đăng tải bài viết liên quan tới mối quan hệ giữa Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu. Trong bài có nhắc tới chia sẻ của Trần Hiểu về Triệu Lệ Dĩnh. Chỉ với chia sẻ này là đủ hiểu, ngay cả khi không có Trần Nghiên Hy thì Trần Hiểu cũng không thể hẹn hò với Triệu Lệ Dĩnh.

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'Tổ ấm nhỏ' giữa Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong một lần trả lời phỏng vấn, khi được hỏi cảm nhận về Triệu Lệ Dĩnh, Trần Hiểu đã nói rằng nữ diễn viên không tệ, chỉ là nam diễn viên muốn tìm một cô gái có cuộc sống ổn định. Những chia sẻ của Trần Nghiên Hy được cho là đã ngầm hé lộ cuộc hôn nhân giữa cô cùng Trần Hiểu vẫn luôn tốt đẹp.

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Triệu Lệ Dĩnh hiện là một trong những nữ diễn viên được 'săn đón' tại Trung Quốc - Ảnh: Internet

Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh là nữ diễn viên có sự nghiệp vững chắc và được mệnh danh là "nữ hoàng rating" trong các bộ phim Hoa ngữ. Ngay cả sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh cũng vẫn làm việc không ngừng nghỉ. Thậm chí, không ít người đã đồn đoán rằng nguyên nhân cặp đôi "đường ai nấy đi" là do nữ diễn viên quá ham công tiếc việc và không chăm sóc gia đình. 

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Trong bộ phim "Ai là hung thủ" đang được phát sóng trong thời gian gần đây, Triệu Lệ Dĩnh nhận được lời khen ngợi về diễn xuất khi lột tả tính cách nhiều màu sắc của nhân vật phản diện.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong Trần Hiểu sao Hoa ngữ Trần Nghiên Hy

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