Triệu Lệ Dĩnh gây sốt với visual đẳng cấp, body sexy cùng khí chất ngút ngàn khi lên ngôi Nữ thần Kim Ưng 7 năm trước

Vinh dự được đội vương miện của danh hiệu Nữ thần Kim Ưng năm 2014, những khoảnh khắc xuất thần của cô được cộng đồng mạng “đào lại” vẫn đang gây sốt rần rần.
- So kè tạo hình "cái bang" của các mỹ nhân Hoa ngữ: Triệu Lệ Dĩnh chưa bằng Giang Nhất Yến
- 'Ai là hung thủ' của Triệu Lệ Dĩnh vừa lên sóng đã dính vô số lùm xùm
Lễ trao giải Kim Ưng – một trong 3 giải Tam Kim quan trọng của showbiz xứ Trung luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ qua từng năm. Quan trọng hơn cả, ai sẽ là người được vinh danh Nữ thần Kim Ưng của năm luôn khiến khán giả tò mò và mong chờ sự thể hiện của Nữ thần trong sự kiện đình đám bậc nhất này. Có nhan sắc thôi chưa đủ, Nữ thần Kim Ưng còn phải là người có khí chất đặc biệt, luôn biết cách toả sáng. Chính vì vậy mà nhân vật được chọn để trở thành Nữ thần Kim Ưng luôn là chủ đề hot thu hút sự chú ý và độ thảo luận rất cao trên mạng xã hội.
Mới đây, tài khoản blogger đình đám có tên Harder Luck gây sốt trở lại khi chia sẻ những hình tuyệt mỹ của Triệu Lệ Dĩnh tại sự kiện năm 2014. Được biết, đây cũng là lần đầu tiên vợ cũ Phùng Thiệu Phong có cơ hội nhận danh hiệu cao quý, được múa mở màn cho sự kiện đình đám này. Không phụ lòng các fan, nữ diễn viên họ Triệu đã có loạt khung hình đẹp xuất sắc, 7 năm sau vẫn gây ấn tượng mạnh với công chúng.
Khi còn ở độ tuổi 27, Triệu Lệ Dĩnh vô cùng tự hào khi nhận được danh hiệu cao quý, trong suốt sự kiện, nàng “Sam Sam” nhận được vô số lời khen ngợi với những khoảnh khắc siêu đáng yêu và ngọt ngào.
Khi ngắm nhìn lại hình ảnh trẻ trung, tươi mới với body nuột nà từng milimet, nhiều fan hâm mộ không khỏi xuýt xoa trước sắc vóc trước đây của bà mẹ một con hiện giờ. Trang phục dành cho Nữ thần Kim Ưng năm đó cũng cực kỳ phù hợp với Triệu Lệ Dĩnh. Bộ váy đuôi cá ôm sát cơ thể giúp mỹ nhân Sở Kiều truyện khoe được vòng 2 con kiến tí hon cùng vòng 3 nở nang mlem.
Loạt ảnh của Nữ thần Kim Ưng 2014 còn cho thấy mỹ nhân họ Triệu không chỉ sở hữu visual đỉnh cao mà thần thái cùng khí chất ngút ngàn không kém. Từng khoảnh khắc của cô đều tỏa sáng lung linh khắp sân khấu. Được chia sẻ rần rần trở lại những ngày gần đây trên mạng xã hội, loạt ảnh của Triệu Lệ Dĩnh 7 năm trước khiến netizen mong ngóng cô có thêm cơ hội trở thành Nữ thần Kim Ưng thêm một lần nữa để ngắm nhìn thêm nhiều khoảnh khắc thần sầu của idol.