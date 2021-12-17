Triệu Lệ Dĩnh gây sốt với visual đẳng cấp, body sexy cùng khí chất ngút ngàn khi lên ngôi Nữ thần Kim Ưng 7 năm trước

Lễ trao giải Kim Ưng – một trong 3 giải Tam Kim quan trọng của showbiz xứ Trung luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ qua từng năm. Quan trọng hơn cả, ai sẽ là người được vinh danh Nữ thần Kim Ưng của năm luôn khiến khán giả tò mò và mong chờ sự thể hiện của Nữ thần trong sự kiện đình đám bậc nhất này. Có nhan sắc thôi chưa đủ, Nữ thần Kim Ưng còn phải là người có khí chất đặc biệt, luôn biết cách toả sáng. Chính vì vậy mà nhân vật được chọn để trở thành Nữ thần Kim Ưng luôn là chủ đề hot thu hút sự chú ý và độ thảo luận rất cao trên mạng xã hội.

Triệu Lệ Dĩnh đội vương miện dành cho Nữ thần Kim Ưng 2014

Mới đây, tài khoản blogger đình đám có tên Harder Luck gây sốt trở lại khi chia sẻ những hình tuyệt mỹ của Triệu Lệ Dĩnh tại sự kiện năm 2014. Được biết, đây cũng là lần đầu tiên vợ cũ Phùng Thiệu Phong có cơ hội nhận danh hiệu cao quý, được múa mở màn cho sự kiện đình đám này. Không phụ lòng các fan, nữ diễn viên họ Triệu đã có loạt khung hình đẹp xuất sắc, 7 năm sau vẫn gây ấn tượng mạnh với công chúng.