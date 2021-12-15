Dương Tử làm nền cho Triệu Lệ Dĩnh khi đụng độ tại sự kiện khủng

Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử là 2 mỹ nhân đình đám trong làng giải trí Hoa ngữ. Cả hai từng đóng chung trong phim truyền hình Tru Tiên: Thanh Vân Chí (2016) và có nhiều dịp dự sự kiện cùng nhau.

Theo thống kê, Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh từng có ít nhất 3 lần "đụng độ" tại sự kiện khủng trong làng giải trí xứ Trung, từ Tinh Quang Đại Thưởng cho tới Bazaar Icons. Điều đáng nói, trong cả 3 lần này, Triệu Lệ Dĩnh luôn chứng minh được thần thái ấn tượng, nhan sắc nổi trội hơn hẳn đàn em.

Tại buổi họp báo bộ phim đình đám Tru Tiên, Dương Tử có phần lép vế hơn hẳn đàn chị ngoại hình kém sắc. Phần đầu quá to lệch với phần vai thon nhỏ khiến thân hình nữ diễn viên bị mất cân đối. Ngược lại, Triệu Lệ Dĩnh nhận được nhiều lời khen của khán giả nhờ gương mặt nhỏ nhắn dễ thương cùng nụ cười ngọt ngào.

Bức ảnh không qua chỉnh sửa khiến fan không khỏi ngỡ ngàng vì nhan sắc thật sự khác xa ảnh chỉnh sửa của Dương Tử. Theo đó, Dương Tử bị nhiều blogger mỉa mai vì đã photoshop quá đà, khiến cho ngoại hình của mỹ nhân "Cá Mực Hầm Mật" trông nuột nà như siêu mẫu. Trong khi hình ảnh thực tế thì lại hoàn toàn khác hẳn. Ngược lại, Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ vững phong độ nhờ vẻ đẹp xuất sắc.

Tại sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng năm 2020, hai người đẹp lại có dịp đứng chung trên một sân khấu. Chiếc váy lộng lẫy cùng gương mặt khả ái của nàng "Sam Sam" đã đè bẹp Dương Tử với visual sến súa, kém lung linh.

Chụp ở góc nghiêng, nàng "Đồng Niên" lộ gương mặt kém thon gọn. Netizen hoàn toàn vỡ mộng trước hình ảnh một Dương Tử có phần già và mũm mĩm hơn so với những gì đã qua chỉnh sửa. Trong khi đó Triệu Lệ Dĩnh khiến fan hâm mộ phải xuýt xoa vì thân hình mảnh mai và gương mặt thanh tú, ấn tượng.

Tại sự kiện Bazaar Icons năm 2021, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử lại có dịp đọ sắc trong một khung hình. Hình ảnh cặp mỹ nhân đứng gần nhau đã trở thành chủ đề thảo luận "hot" trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng bình luận, dù Triệu Lệ Dĩnh lớn hơn Dương Tử đến 5 tuổi, song nhan sắc và khí chất của cô dễ dàng đánh bại đàn em.

Chiếc váy cực kỳ nổi bật cùng với nhan sắc đỉnh cao của người đẹp họ Triệu lấn lướt đàn em từ visual tới vóc dáng.