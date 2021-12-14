Đã có rất nhiều lời đồn về cuộc chia ly của cả hai, song Phùng Thiệu Phong vừa có động thái về những ồn ào hậu ly hôn.
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Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong hiện đã ly hôn sau 4 năm gắn bó với nhau. Cả hai không còn nhắc đến nhau trên mạng xã hội hay trước ống kính truyền hình dù rằng vẫn đang cùng chăm sóc bé Tưởng Tưởng - con trai cưng của 2 người.
Mới đây, trang Sohu đưa tin, sau một thời gian im lặng, Phùng Thiệu Phong đã lên tiếng phủ nhận việc bạo hành vợ cũ và không hề có chuyện anh ngoại tình. Đồng thời, nam diễn viên còn khẳng định anh và mẹ vẫn luôn đối xử với Triệu Lệ Dĩnh rất tốt, vốn không hề như những gì mà cư dân mạng bàn tán. Tuy nhiên, không những không được ủng hộ, Phùng Thiệu Phong còn bị mỉa mai và gắn mác "kiếm tiền từ những vụ kiện tụng".
Ngoài ra, đối với những tin đồn thất thiết này, phía Phùng Thiệu Phong đã hoàn tất việc thu thập các bằng chứng cần thiết và nhờ đến sự giúp đỡ của pháp luật. Trước đó, ma, diễn viên từng đệ đơn kiện 2 người vì tung tin đồn anh và Triệu Lệ Dĩnh đã ly hôn, còn đòi bồi thường 100.000 Nhân dân tệ (khoảng 356 triệu đồng). Tuy nhiên khi kết thúc vụ kiện, nam diễn viên 43 tuổi này chỉ nhận được 7000 Nhân dân tệ (khoảng 25 triệu đồng) và sau đó 3 tháng thì anh thật sự đã cùng Triệu Lệ Dĩnh ly hôn.
Phùng Thiệu Phong sinh năm 1978, nổi tiếng nhờ phim "Cung tỏa tâm ngọc", "Tây du ký: 3 lần đánh Bạch Cốt Tinh", "Mỹ nhân tâm kế"... Anh là nam diễn viên có thế lực tại showbiz Trung Quốc, sinh trưởng trong gia đình giàu có.
Còn với Triệu Lệ Dĩnh, nữ diễn viên sinh năm 1987 được biết đến qua các bộ phim ăn khách trên màn ảnh Cbiz như "Lục Trinh truyền kỳ", "Hoa Thiên Cốt", "Sở Kiều truyện". Năm 2017, Triệu Lệ Dĩnh xếp thứ tư danh sách sao gốc Hoa kiếm tiền nhiều nhất, nổi bật nhất của Forbes.