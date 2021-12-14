Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong hiện đã ly hôn sau 4 năm gắn bó với nhau. Cả hai không còn nhắc đến nhau trên mạng xã hội hay trước ống kính truyền hình dù rằng vẫn đang cùng chăm sóc bé Tưởng Tưởng - con trai cưng của 2 người.

Mới đây, trang Sohu đưa tin, sau một thời gian im lặng, Phùng Thiệu Phong đã lên tiếng phủ nhận việc bạo hành vợ cũ và không hề có chuyện anh ngoại tình. Đồng thời, nam diễn viên còn khẳng định anh và mẹ vẫn luôn đối xử với Triệu Lệ Dĩnh rất tốt, vốn không hề như những gì mà cư dân mạng bàn tán. Tuy nhiên, không những không được ủng hộ, Phùng Thiệu Phong còn bị mỉa mai và gắn mác "kiếm tiền từ những vụ kiện tụng".