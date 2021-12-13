Phim mới của Châu Tấn 'nối gót' Triệu Lệ Dĩnh, bị tố đạo nhái 'bom tấn' của Selena Gomez

Là màn trở lại được mong chờ nhiều nhất vào cuối năm 2021, nhưng hai bộ phim của Triệu Lệ Dĩnh và Châu Tấn đều vướng những lùm xùm không hay.

Bộ phim Gia đình Tiểu Mẫn vừa mới lên sóng chính là một trong những điều được khán giả mong chờ nhất cuối năm 2021 vì đây chính cũng đánh dấu sự trở lại đầu tiên của Châu Tấn kể từ "bom tấn" cung đấu Như Ý Truyện. Bộ phim xoay quanh những khó khăn của một cặp đôi ngoài 40 đều từng đổ vỡ hôn nhân đến với nhau khi đã có con riêng, kể từ đó nhiều rắc rối xảy ra. Được biết, Gia đình Tiểu Mẫn được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Y Bắc. Gia đình Tiểu Mẫn đang được đón chờ từng tập vì sở hữu dàn cast khủng cùng với tác phẩm gốc là một tiểu thuyết đã quá nổi tiếng Dưới vỏ bọc là một bộ phim gia đình, Gia đình Tiểu Mẫn được nhiều người đón chờ vì mang lại nhiều tầng ý nghĩa khi nói lên được khát vọng được yêu đương của những người ở độ tuổi trung niên, sự khó khăn của một gia đình đơn thân và những xung đột thường ngày của các thành viên trong một gia đình nhưng lại khác huyết thống. Bên cạnh những tình tiết hài hước, bộ phim hứa hẹn sẽ mang lại nhiều phân cảnh xúc động cho khán giả.

Từ khi phát sóng những tập đầu, Gia đình Tiểu Mẫn đã đạt mức rating 'đáng gờm' Ngoài việc được xây dựng dựa trên một cuốn tiểu thuyết cùng tên đã vô cùng nổi tiếng, Gia Đình Tiểu Mẫn còn sở hữu dàn diễn viên đình đám gồm 2 ảnh hậu, diễn viên cấp quốc gia, giáo viên Bắc điện, các diễn viên kỳ cựu được mệnh danh bà mẹ quốc dân, ông trùm phản diện và các tiểu sinh lưu lượng cao,... Bởi vậy, ngay từ khi ra mắt, bộ phim đã gây được tiếng vang lớn khi thu về mức rating khủng cùng bảng điểm cao chót vót. Điểm tương đồng ở phần intro của hai bộ phim bị netizen 'soi' được Tuy nhiên, nhà sản xuất của Gia đình Tiểu Mẫn vẫn chưa lên tiếng xin lỗi chính thức Tuy nhiên, khi bộ phim đang là tâm điểm của truyền thông thì lại bị vướng vào nghi án đạo nhái không đáng có. Cụ thể, cư dân mạng đã chỉ ra những điểm tương đồng đến bất ngờ giữa phần giới thiệu khi vào phim của Gia đình Tiểu Mẫn cùng với series đình đám Only Murders in the Building có sự tham gia diễn xuất của Selena Gomez. Đến thời điểm hiện tại, nhà sản xuất của Gia đình Tiểu Mẫn vẫn chưa lên tiếng trước nghi vấn trên.

Sự 'trùng hợp' khá lớn giữa poster Ai Là Hung Thủ và Legal High Trước đó, bộ phim đánh dấu sự trở lại của Triệu Lệ Dĩnh Ai Là Hung Thủ cũng bị tố đạo nhái poster của phim Legal High đến từ xứ sở Phù Tang. Tuy nhiên khác với Gia đình Tiểu Mẫn, nhà sản xuất của Ai Là Hung Thủ đã lên tiếng xin lỗi ngay sau đó, khiến netizen có thiện cảm hơn hẳn. Ảnh sân bay của Tống Thiến bị đem ra làm hình minh họa vụ án Tuy nhiên, Ai Là Hung Thủ lại bị "tố" thêm nhiều lần khác vì sự cẩu thả của ê-kíp làm phim. Cụ thể, khi đưa ảnh làm minh họa cho vụ án, bộ phim đã dùng ảnh của Tống Thiến người không tham gia vào bộ phim và ảnh vụng trộm của cặp đôi Vu Hòa Vỹ và Vương Lệ Khôn. Tống Thiến thì vui vẻ cho qua nhưng Vương Lệ Khôn vốn mang tiếng là "Tuesday" phá vỡ gia đình của Vu Hòa Vỹ nên mọi chuyện lại khá căng thẳng. Ảnh vụng trộm của Vu Hòa Vỹ và Vương Lệ Khôn cũng 'góp mặt' trong bộ phim Tuy nhiên, mặc cho nhiều lùm xùm không đáng có, cả hai bộ phim là Gia đình Tiểu Mẫn và Ai Là Hung Thủ vẫn được lượng lớn khán giả đón xem vì nội dung phim hấp dẫn cùng dàn diễn viên nổi tiếng. Ảnh: Internet

Cùng đứng chung khung hình nhưng Dương Mịch đành 'ngậm ngùi' lép vế trước Tần Lam vì lý do này Dù nổi tiếng xinh đẹp và khí chất hơn người, nhưng khi đứng chung với Tần Lam - nữ diễn viên hơn cô đến 7 tuổi - Dương Mịch đành 'ngậm ngùi' chịu cảnh lép vế.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phim-moi-cua-chau-tan-noi-got-trieu-le-dinh-bi-to-dao-nhai-bom-tan-cua-selena-gomez-441186.html