Phim mới của Châu Tấn 'nối gót' Triệu Lệ Dĩnh, bị tố đạo nhái 'bom tấn' của Selena Gomez

Từ khi phát sóng những tập đầu, Gia đình Tiểu Mẫn đã đạt mức rating 'đáng gờm'

Ngoài việc được xây dựng dựa trên một cuốn tiểu thuyết cùng tên đã vô cùng nổi tiếng, Gia Đình Tiểu Mẫn còn sở hữu dàn diễn viên đình đám gồm 2 ảnh hậu, diễn viên cấp quốc gia, giáo viên Bắc điện, các diễn viên kỳ cựu được mệnh danh bà mẹ quốc dân, ông trùm phản diện và các tiểu sinh lưu lượng cao,... Bởi vậy, ngay từ khi ra mắt, bộ phim đã gây được tiếng vang lớn khi thu về mức rating khủng cùng bảng điểm cao chót vót.

Điểm tương đồng ở phần intro của hai bộ phim bị netizen 'soi' được

Tuy nhiên, nhà sản xuất của Gia đình Tiểu Mẫn vẫn chưa lên tiếng xin lỗi chính thức

Tuy nhiên, khi bộ phim đang là tâm điểm của truyền thông thì lại bị vướng vào nghi án đạo nhái không đáng có. Cụ thể, cư dân mạng đã chỉ ra những điểm tương đồng đến bất ngờ giữa phần giới thiệu khi vào phim của Gia đình Tiểu Mẫn cùng với series đình đám Only Murders in the Building có sự tham gia diễn xuất của Selena Gomez. Đến thời điểm hiện tại, nhà sản xuất của Gia đình Tiểu Mẫn vẫn chưa lên tiếng trước nghi vấn trên.