Phim mới của Châu Tấn 'nối gót' Triệu Lệ Dĩnh, bị tố đạo nhái 'bom tấn' của Selena Gomez

Sao quốc tế 13/12/2021 09:44

Là màn trở lại được mong chờ nhiều nhất vào cuối năm 2021, nhưng hai bộ phim của Triệu Lệ Dĩnh và Châu Tấn đều vướng những lùm xùm không hay.

Bộ phim Gia đình Tiểu Mẫn vừa mới lên sóng chính là một trong những điều được khán giả mong chờ nhất cuối năm 2021 vì đây chính cũng đánh dấu sự trở lại đầu tiên của Châu Tấn kể từ "bom tấn" cung đấu Như Ý Truyện. Bộ phim xoay quanh những khó khăn của một cặp đôi ngoài 40 đều từng đổ vỡ hôn nhân đến với nhau khi đã có con riêng, kể từ đó nhiều rắc rối xảy ra. Được biết, Gia đình Tiểu Mẫn được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Y Bắc.

chau tan 1
Gia đình Tiểu Mẫn đang được đón chờ từng tập vì sở hữu dàn cast khủng cùng với tác phẩm gốc là một tiểu thuyết đã quá nổi tiếng

Dưới vỏ bọc là một bộ phim gia đình, Gia đình Tiểu Mẫn được nhiều người đón chờ vì mang lại nhiều tầng ý nghĩa khi nói lên được khát vọng được yêu đương của những người ở độ tuổi trung niên, sự khó khăn của một gia đình đơn thân và những xung đột thường ngày của các thành viên trong một gia đình nhưng lại khác huyết thống. Bên cạnh những tình tiết hài hước, bộ phim hứa hẹn sẽ mang lại nhiều phân cảnh xúc động cho khán giả.

chau tan 2
Từ khi phát sóng những tập đầu, Gia đình Tiểu Mẫn đã đạt mức rating 'đáng gờm'

Ngoài việc được xây dựng dựa trên một cuốn tiểu thuyết cùng tên đã vô cùng nổi tiếng, Gia Đình Tiểu Mẫn còn sở hữu dàn diễn viên đình đám gồm 2 ảnh hậu, diễn viên cấp quốc gia, giáo viên Bắc điện, các diễn viên kỳ cựu được mệnh danh bà mẹ quốc dân, ông trùm phản diện và các tiểu sinh lưu lượng cao,... Bởi vậy, ngay từ khi ra mắt, bộ phim đã gây được tiếng vang lớn khi thu về mức rating khủng cùng bảng điểm cao chót vót.

chau tan 3
Điểm tương đồng ở phần intro của hai bộ phim bị netizen 'soi' được
chau tan 4
Tuy nhiên, nhà sản xuất của Gia đình Tiểu Mẫn vẫn chưa lên tiếng xin lỗi chính thức

Tuy nhiên, khi bộ phim đang là tâm điểm của truyền thông thì lại bị vướng vào nghi án đạo nhái không đáng có. Cụ thể, cư dân mạng đã chỉ ra những điểm tương đồng đến bất ngờ giữa phần giới thiệu khi vào phim của Gia đình Tiểu Mẫn cùng với series đình đám Only Murders in the Building có sự tham gia diễn xuất của Selena Gomez. Đến thời điểm hiện tại, nhà sản xuất của Gia đình Tiểu Mẫn vẫn chưa lên tiếng trước nghi vấn trên.

chau tan 5
Sự 'trùng hợp' khá lớn giữa poster Ai Là Hung Thủ và Legal High

Trước đó, bộ phim đánh dấu sự trở lại của Triệu Lệ Dĩnh Ai Là Hung Thủ cũng bị tố đạo nhái poster của phim Legal High đến từ xứ sở Phù Tang. Tuy nhiên khác với Gia đình Tiểu Mẫn, nhà sản xuất của Ai Là Hung Thủ đã lên tiếng xin lỗi ngay sau đó, khiến netizen có thiện cảm hơn hẳn.

chau tan 6
Ảnh sân bay của Tống Thiến bị đem ra làm hình minh họa vụ án

Tuy nhiên, Ai Là Hung Thủ lại bị "tố" thêm nhiều lần khác vì sự cẩu thả của ê-kíp làm phim. Cụ thể, khi đưa ảnh làm minh họa cho vụ án, bộ phim đã dùng ảnh của Tống Thiến người không tham gia vào bộ phim và ảnh vụng trộm của cặp đôi Vu Hòa Vỹ và Vương Lệ Khôn. Tống Thiến thì vui vẻ cho qua nhưng Vương Lệ Khôn vốn mang tiếng là "Tuesday" phá vỡ gia đình của Vu Hòa Vỹ nên mọi chuyện lại khá căng thẳng.

chau tan 7
Ảnh vụng trộm của Vu Hòa Vỹ và Vương Lệ Khôn cũng 'góp mặt' trong bộ phim

Tuy nhiên, mặc cho nhiều lùm xùm không đáng có, cả hai bộ phim là Gia đình Tiểu MẫnAi Là Hung Thủ vẫn được lượng lớn khán giả đón xem vì nội dung phim hấp dẫn cùng dàn diễn viên nổi tiếng.

Ảnh: Internet

Cùng đứng chung khung hình nhưng Dương Mịch đành 'ngậm ngùi' lép vế trước Tần Lam vì lý do này

Cùng đứng chung khung hình nhưng Dương Mịch đành 'ngậm ngùi' lép vế trước Tần Lam vì lý do này

Dù nổi tiếng xinh đẹp và khí chất hơn người, nhưng khi đứng chung với Tần Lam - nữ diễn viên hơn cô đến 7 tuổi - Dương Mịch đành 'ngậm ngùi' chịu cảnh lép vế.

Xem thêm
Từ khóa:   Châu Tấn Triệu Lệ Dĩnh Gia đình Tiểu Mẫn Ai Là Hung Thủ Selena Gomez

TIN LIÊN QUAN

Cùng đứng chung khung hình nhưng Dương Mịch đành 'ngậm ngùi' lép vế trước Tần Lam vì lý do này

Cùng đứng chung khung hình nhưng Dương Mịch đành 'ngậm ngùi' lép vế trước Tần Lam vì lý do này

Trương Bá Chi bị 'team qua đường' hại nặng, nhan sắc già nua, gương mặt cứng đờ cùng làn da lão hóa

Trương Bá Chi bị 'team qua đường' hại nặng, nhan sắc già nua, gương mặt cứng đờ cùng làn da lão hóa

Angelababy vào vai Tiểu Long Nữ, nhan sắc ra sao mà bị chê còn thua cả Trần Nghiên Hy?

Angelababy vào vai Tiểu Long Nữ, nhan sắc ra sao mà bị chê còn thua cả Trần Nghiên Hy?

Phạm Băng Băng bị 'bóc' nhan sắc thật chưa qua chỉnh sửa: Thân hình 'đồ sộ' cùng khuôn mặt già nua thấy rõ

Phạm Băng Băng bị 'bóc' nhan sắc thật chưa qua chỉnh sửa: Thân hình 'đồ sộ' cùng khuôn mặt già nua thấy rõ

Những lần Cổ Lực Na Trát 'quên' nội y, phơi bày vùng nhạy cảm ngay trước mặt bạn diễn

Những lần Cổ Lực Na Trát 'quên' nội y, phơi bày vùng nhạy cảm ngay trước mặt bạn diễn

Dương Mịch cách đây 7 năm: Nhan sắc lộng lẫy không góc chết, so với bây giờ đúng là '1 trời 1 vực'

Dương Mịch cách đây 7 năm: Nhan sắc lộng lẫy không góc chết, so với bây giờ đúng là '1 trời 1 vực'

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 2 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 30 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 3 giờ 30 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 4 giờ 0 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 4 giờ 30 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 5 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào