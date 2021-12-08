Trương Bá Chi bị 'team qua đường' hại nặng, nhan sắc già nua, gương mặt cứng đờ cùng làn da lão hóa

Khác với hình ảnh được ê-kíp đăng tải, nhan sắc Trương Bá Chi trong sự kiện mới nhất lộ rõ sự lão hóa và cứng đờ.

Thời gian gần đây, Trương Bá Chi đã trở lại đại lục để tập trung phát triển nghệ thuật. Vì vậy, nữ minh tinh cũng nhiều lần xuất hiện trên truyền hình, các sự kiện lớn nhỏ và trở thành gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng nổi tiếng. Nhan sắc không tỳ vết của Trương Bá Chi được chụp lại trong một lần tham gia sự kiện Sau khi tham gia chương trình "Tỷ tỷ đạp sóng rẽ gió", Trương Bá Chi được nhận xét là dù đã sinh đến 3 đứa con nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Nhiều người còn bày tỏ thích vẻ ngoài hiện tại của Trương Bá Chi mang hơi hướng của một người phụ nữ trưởng thành hơn.

Tuy vậy, cư dân mạng mới đây đã bất ngờ "đào mộ" được những tấm ảnh mà Trương Bá Chi nếu nhìn thấy chắc chỉ muốn giấu đi thôi. Ở các bức hình này, nhiều người vô cùng sốc với nhan sắc thật của cô, già nua và kém sắc hẳn so với khi lên hình. Góc nghiêng mất đi sự sắc sảo và nọng cầm của Trương Bá Chi cũng lộ rõ Gương mặt lão hóa nhiều cùng làn da chảy xệ, thiếu sự căng bóng Được biết, các bức ảnh này được chụp tại một sự kiện được tổ chức hồi tháng 1 vừa rồi. "Team qua đường" đã không quên chụp lại ảnh của nàng "Tinh nữ lang", qua đó có thể thấy nữ minh tinh kém sắc hơn hẳn so với những tấm hình mà ê-kíp của cô đăng tải.

Trái với nhan sắc của một nữ minh tinh đã bị "thời gian bỏ quên", Trương Bá Chi đã để lộ làn da kém mịn màng, nhăn nheo, lão hóa và chảy xệ. Ngoài ra, các nếp nhăn cùng bọng mắt và khuôn miệng của nữ diễn viên khiến cô già hơn các hình ảnh trên tạp chí phải tới 10 - 15 tuổi. Trương Bá Chi mới đây còn tham gia vào hoạt động livestream bán hàng, mỗi sản phẩm mà nữ diễn viên rao bán đều hết hàng chỉ trong vài phút Hiện tại, ngoài hoạt động trong làng giải trí, Trương Bá Chi còn tham gia vào hoạt động livestream bán hàng. Tuy mới chỉ là "tân binh" nhưng mỗi sản phẩm mà nữ diễn viên rao bán đều hết hàng chỉ trong vài phút, thu về một khoản lợi nhuận khổng lồ cho các nhãn hàng. Ảnh: Internet

Angelababy vào vai Tiểu Long Nữ, nhan sắc ra sao mà bị chê còn thua cả Trần Nghiên Hy? Nhiều khán giả thẳng thừng chê bai nhan sắc và cả diễn xuất của Angelababy chắn chắn thua xa Trần Nghiên Hy nếu như cô đảm nhận vai Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp.

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