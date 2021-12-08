Những lần Cổ Lực Na Trát 'quên' nội y, phơi bày vùng nhạy cảm ngay trước mặt bạn diễn

Dù đóng phim cổ trang hay tình cảm hiện đại, Cổ Lực Na Trát đã không ít lần "quên nội y", khiến cho khán giả xem phim phải ái ngại thay.

Cổ Lực Na Trát là một trong những mỹ nhân Tân Cương nổi tiếng nhất thời điểm hiện tại của làng giải trí Hoa Ngữ. Tuy không được đánh giá cao về diễn xuất nhưng nhan sắc và độ "hot" của nữ diễn viên thật sự "không phải dạng vừa". Tuy vậy, Cổ Lực Na Trát cũng nhiều lần vướng vào các lùm xùm không hay từ diễn xuất ngáo ngơ đến những lần "quên" nội y phản cảm trên phim trường. Cổ Lực Na Trát nhiều lần 'quên' nội y khi đóng phim cổ trang Trong mọi topic liên quan đến việc các sao nữ "quên" nội y khi lên phim, Cổ Lực Na Trát luôn được nhắc đến đầu tiên. Nhiều lần khi đóng phim, ở trước mặt các bạn diễn nam, nữ diễn viên đã không sử dụng áo lót khiến cho bầu ngực của cô "lồ lộ" ra ngay trên màn hình mỗi khi xem phim.

Tuy vậy, sẽ không ai chỉ trích Cổ Lực Na Trát nếu như lỗi này chỉ xảy ra một hoặc hai lần, nhưng trái lại, người đẹp này cố ý tiếp diễn việc này ở nhiều bộ phim khác nhau như Võ thần Triệu Tử Long hay Sơn Hải Kinh,... Cổ Lực Na Trát tái diễn việc không mặc nội y ở nhiều bộ phim khác nhau Nhiều cảnh phải đóng chung với bạn diễn nam, nữ diễn viên cũng không ngại 'thả rông' Tuy vậy, cũng có người đứng ra bênh vực nữ diễn viên, một bình luận cho biết: "Trang phục cổ trang vốn rất bí bức, ba lớp trong, ngoài, mùa hè mặc sẽ rất nóng và dày. Nếu mặc cả áo lót vào thì vô cùng khó chịu”. Có thể, vì lý do này mà Cổ Lực Na Trát mới dám "hớ hênh" trên phim.

Tuy vậy, lỗi sai này của nữ diễn viên không chỉ dừng lại ở phim cổ trang mà còn trong cả phim hiện đại. Trong bộ phim Ninh mông sơ thượng, Cổ Lực Na Trát thường diện các trang phục thời trang năng động nhưng vẫn nhiều lần "quên" nội y khiến cho các khung hình bình thường trở nên nhạy cảm vô cùng. Ở bộ phim hiện đại, Cổ Lực Na Trát cũng 'bỏ quên' nội y dù cho đang mặc áo thun Vì lý do trên, nhiều người cho rằng Cổ Lực Na Trát đang cố tình không diện áo lót khi đóng phim và sự việc này thật sự đã vượt ngoài giới hạn cho phép và vô cùng thiếu ý thức. Ảnh: Internet

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-lan-co-luc-na-trat-quen-noi-y-phoi-bay-vung-nhay-cam-ngay-truoc-mat-ban-dien-440415.html