So kè tạo hình "cái bang" của các mỹ nhân Hoa ngữ: Triệu Lệ Dĩnh chưa bằng Giang Nhất Yến

Trong Sở Kiều Truyện, Triệu Lệ Dĩnh hóa thân thành ăn mày nhờ bàn tay của stylist. Mặc dù trang phục te tua, khuôn mặt lấm lem nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn khiến khán giả phải xuýt xoa bởi khí chất nữ cường quá phù hợp với tính cách nhân vật trong nguyên tác.

Hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh mặc bộ quần áo nhàu nhĩ, mái tóc rối bù nhưng ánh mắt cương nghị, không chịu khuất phục dù đối diện với cái chết trước mặt đã để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Dù vậy, khi nhìn cặp lông mày được vẽ quá tỉ mỉ thì dân tình không ngại mà cho Triệu Lệ Dĩnh một điểm trừ lớn.

Vào vai Hoàng Dung trong Anh hùng xạ điêu, Chu Ân không ngần ngại làm xấu bản thân với mái tóc rối tung và gương mặt lem nhem đầy khắc khổ. Dù vậy, nhan sắc của mỹ nhân đình đám xứ Cảng cũng chẳng hề bị lu mờ chút nào. Việc nữ diễn viên chẳng ngại làm xấu bản thân trên màn ảnh được khán giả dành nhiều lời khen ngợi.

Lâm Y Thần

Dường như Lâm Y Thần khá có duyên với style “cái bang” trên màn ảnh. Từ phim Anh Hùng Xạ Điêu đến Tiểu Nữ Hoa Bất Khí, nữ diễn viên xứ Đài đều có dịp thử sức với tạo hình đặc biệt này. Không những ăn mặc luộm thuộm, Lâm Y Thần chẳng ngại mà 'bôi xấu' lên gương mặt mình sao cho nhem nhuốc nhất.

Vào vai “con gái Đảo chủ đảo Đào Hoa” Hoàng Dung trong Tân anh hùng xạ điêu phiên bản năm 2009. Lâm Y Thần có đôi má bầu bĩnh, vừa mang đến hình ảnh lém lỉnh lại vẫn rất giống một thành viên thuộc hội… cái bang.

AngelaBaby

Trong bộ phim Vân Trung Ca, Angela Baby vào vai 'cái bang' nhưng lại có một gương mặt xinh đẹp không chút tì vết, thậm chí cách mặc còn rất sạch sẽ và chỉn chu nữa. Với khuôn mặt tựa nữ thần ấy, dù nhìn thế nào cũng không thấy giống ăn xin mà chỉ thấy giống một nàng tiểu thư đang đi 'vi hành'.

Trần Dao

Trong phim Pháp Sư Vô Tâm, Trần Dao cũng từng xuất hiện với bộ trang phục cái bang. Trái với hình ảnh lem luốc của tạo hình này, Trần Dao xuất hiện với gương mặt xinh đẹp tựa búp bê, đôi mắt to cuốn hút khiến bao trái tim phải lỡ nhịp.

Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi cũng là một trong những mỹ nhân sẵn sàng làm xấu bản thân trên màn ảnh. Mặc dù vậy, nhìn cô vẫn không giống ăn mày chút nào vì gương mặt khí chất thanh tao và thoát tục. Chính điều này khiến khó có thể lu mờ được tạo hình của nữ diễn viên Thần điêu đại hiệp.

Có vẻ như Lưu Diệc Phi không hợp với kiểu vai diễn “cái bang” một chút nào.

Quan Hiểu Đồng

Từng được xem là một trong những sao nhí đình đám của Trung Quốc, Quan Hiểu Đồng bước chân vào làng giải trí từ khá sớm. Trong bộ phim Vô Cực, nữ diễn viên đã nhận vô số lời khen ngợi khi hóa thân thành cô bé Khuynh Thành. Có lẽ đây là một trong những vai diễn ấn tượng nhất của Quan Hiểu Đồng cho tới thời điểm này khi thể hiện thành công ánh mắt, gương mặt và nét u uất của cô bé phải đi ăn xin.

Giang Nhất Yến

Trong số những mỹ nhân Cbiz từng thử sức với tạo hình cái bang, Giang Nhất Yến là người sẵn sàng “chơi lớn” nhất. Vốn là nàng tài nữ trứ danh của showbiz Hoa ngữ với vẻ đẹp thanh thuần, trong trẻo, người đẹp chẳng ngại tự tay phá hủy hình tượng để phù hợp với nhân vật. Chắc đến “fan cứng” của Giang Nhất Yến cũng phải ngỡ ngàng trước hình ảnh này của thần tượng nhỉ?