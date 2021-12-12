7 cặp sao Hoa ngữ có cảm giác couple nhất màn ảnh năm 2021: Dương Dương – Địch Lệ Nhiệt Ba liệu có dành vị trí đầu tiên?

Sao quốc tế 12/12/2021 08:31

Cộng đồng mạng xứ Trung đã tiến hành bình chọn ra 7 cặp đôi có cảm giác couple đỉnh nhất màn ảnh Hoa ngữ năm 2021.

7. Trần Triết Viễn – Từ Mộng Khiết

Bí Mật Nơi Góc Tối là bộ phim về bộ phim thanh xuân vườn trường thu hút đông đảo lượng khán giả theo dõi. Bộ phim kể về cuộc đồng hành cùng vượt qua những khó khăn và trắc trở để vươn đến một tương lai tốt đẹp của hai nhân vật chính do Trần Triết Viễn và Từ Mộng Khiết đảm nhận. 

7 cặp sao Hoa ngữ có cảm giác couple nhất màn ảnh năm 2021: Dương Dương – Địch Lệ Nhiệt Ba liệu có dành vị trí đầu tiên? - Ảnh 1

Cả Trần Triết Viễn lẫn Từ Mộng Khiết đều là những diễn viên trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng diễn xuất của họ trong bộ phim này lại rất ấn tượng.

6. Châu Vũ Đồng – Bạch Vũ Phàm

Tôi Ở Nơi Xứ Người Sống Rất Tốt được khán giả đánh giá cao về cốt truyện ý nghĩa và thực tế. Trong bộ phim này, Châu Vũ Đồng đã có cơ hội nên duyên với Bạch Vũ Phàm và sự hợp tác ăn ý đã thúc đẩy cho họ tạo nên một cảm giác couple cực đỉnh. 

7 cặp sao Hoa ngữ có cảm giác couple nhất màn ảnh năm 2021: Dương Dương – Địch Lệ Nhiệt Ba liệu có dành vị trí đầu tiên? - Ảnh 2

Netizen xứ Trung dành nhiều lời khen cho về màn hợp tác giữa Châu Vũ Đồng và Bạch Vũ Phàm, họ còn hy vọng hai ngôi sao này sẽ có cơ hội nên duyên lần nữa trong các dự án phim khác.

5. Trương Dư Hi – Lưu Học Nghĩa

Trước khi Khi Màn Đêm Gợn Sóng ra mắt khán giả thì Trương Dư Hi và Lưu Học Nghĩa đã vướng vào lùm xùm hẹn hò, thế nên khán giả càng muốn xem họ diễn xuất trên màn ảnh thế nào.

7 cặp sao Hoa ngữ có cảm giác couple nhất màn ảnh năm 2021: Dương Dương – Địch Lệ Nhiệt Ba liệu có dành vị trí đầu tiên? - Ảnh 3

Mặc dù mô típ phim không mới nhưng chemistry của Trương Dư Hi – Lưu Học Nghĩa chính là điểm sáng cho Khi Màn Đêm Gợn Sóng. Phản ứng hóa học cực kỳ ổn áp khiến khán giả có phần “nghi ngờ” chuyện hẹn hò, thế nhưng cả hai đều đã lên tiếng phủ nhận rồi.

4. Dương Mịch – Trần Vỹ Đình

Dương Mịch – Trần Vỹ Đình cũng là một cặp đôi cực hot trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ thời gian gần đây nhờ bộ phim Hộc Châu Phu Nhân. Ban đầu, cả Dương Mịch và Trần Vỹ Đình đều bị chê khá nhiều về diễn xuất nhưng càng về sau thì họ đã lấy lại được phong độ ổn định, cả chemistry cũng khá thu hút được người xem. 

7 cặp sao Hoa ngữ có cảm giác couple nhất màn ảnh năm 2021: Dương Dương – Địch Lệ Nhiệt Ba liệu có dành vị trí đầu tiên? - Ảnh 4

3. Cảnh Điềm – Trương Bân Bân

Tư Đằng là bộ phim thành công ngoài sức mong đợi với cốt truyện mới lạ và cảm giác couple mạnh mẽ của bộ đôi Cảnh Điềm và Trương Bân Bân. Tuy hợp tác lần đầu nhưng cặp đôi thực sự diễn xuất ăn ý. Hơn nữa, hai diễn viên này còn rất thân thiết ngoài đời thực khiến dân tình hy vọng họ sẽ “phim giả tình thật”.

7 cặp sao Hoa ngữ có cảm giác couple nhất màn ảnh năm 2021: Dương Dương – Địch Lệ Nhiệt Ba liệu có dành vị trí đầu tiên? - Ảnh 5

2. Nhậm Gia Luân – Bạch Lộc

Châu Sinh Như Cố được đông đảo khán giả theo dõi và ủng hộ. Một trong những yếu tố làm nên thành công của bộ phim là phản ứng hóa học của các cặp đôi trong phim. Không ít người đã rơi nước mắt trước chuyện tình bi thảm của cặp đôi chính do Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc đảm nhận. 

7 cặp sao Hoa ngữ có cảm giác couple nhất màn ảnh năm 2021: Dương Dương – Địch Lệ Nhiệt Ba liệu có dành vị trí đầu tiên? - Ảnh 6

Cả 2 ngôi sao này đều được khán giả khen ngợi về diễn xuất, càng về sau khi tình tiết được đẩy lên cao trào thì họ càng bùng nổ hơn bao giờ hết. Chemistry của Nhậm Gia Luân – Bạch Lộc cũng rất đỉnh cao khiến người xem thực sự mãn nhãn.

1. Dương Dương – Địch Lệ Nhiệt Ba

Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh với sự tham gia của Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba đã thu hút được một lượng lớn khán giả theo dõi và trở thành một trong những bộ phim hot nhất năm 2021. 

7 cặp sao Hoa ngữ có cảm giác couple nhất màn ảnh năm 2021: Dương Dương – Địch Lệ Nhiệt Ba liệu có dành vị trí đầu tiên? - Ảnh 7

Có thể nói chemistry của 2 ngôi sao 9x này khiến dân tình phải xuýt xoa. Dương Dương – Địch Lệ Nhiệt Ba hoàn toàn xứng đáng với vị trí là cặp đôi có cảm giác couple mạnh nhất trên màn ảnh Hoa ngữ năm 2021.

 

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