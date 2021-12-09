'Mỹ nhân Tân Cương' Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ 'chấp niệm' viền môi dày khác lạ trên trang bìa tạp chí

Sao quốc tế 09/12/2021 16:18

Mỗi khi xuất hiện, Địch Lệ Nhiệt Ba luôn được người hâm mộ khen ngợi nhan sắc và thần thái.

Nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba hiện là gương mặt Đồng thời, cô cũng được "săn đón" tại các sự kiện thời tranggiải trí ở Trung Quốc nhờ phong cách biến hóa đa dạng. Nữ diễn viên được đánh giá đang đứng trên đỉnh cao cả về ngoại hình lẫn danh tiếng. Mỗi tạo hình sự kiện của cô đều nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận nóng nhất trên mạng xã hội Weibo.

Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba được giới thiệu trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí Mini Bazaar ấn phẩm tháng 12. Không phụ mong đợi của người hâm mộ, người đẹp Tân Cương tiếp tục thử sức với concept mới lạ trong bộ ảnh lần này.

 

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Trên trang bìa, mái tóc của cô nàng được đánh rối, không tạo kiểu cố định. Trang phục của Nhiệt Ba lấy tông màu chủ đạo là trắng đen tinh giản. Các thiết kế không cầu kỳ nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, kiêu sa, điểm thêm phụ kiện như khuyên tai, nhẫn, thắt lưng vàng đồng, nạm đá bản to lộng lẫy.

 

Bên cạnh đó, màu mắt và môi của Nhiệt Ba đều lấy màu cam đất làm chủ đạo. Cách đánh son tràn viền khiến gương mặt của mỹ nhân 9X thêm ma mị và quyến rũ.

 

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Như lời dẫn của tạp chí, Nhiệt Ba nhận được cơn mưa lời khen khi thử nghiệm với phong cách trang điểm và tạo dáng mới: "Sự trưởng thành và thay đổi đang âm thầm diễn ra trong Địch Lệ Nhiệt Ba. Cô ấy không còn quá nhiều kỷ niệm trong quá khứ, cũng không cần đặt nặng kỳ vọng vào tương lai, mà hãy sống nhiệt tình với hiện tại và tận hưởng hạnh phúc của khoảnh khắc này. Giờ đây, cô ấy tự tin và quyết tâm, giống như một con bướm chui ra từ trong kén, thoát khỏi xiềng xích của quá khứ, nở rộ vẻ đẹp hấp dẫn".

 

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Mỹ nhân sinh năm 1992 là một trong những nữ diễn viên 9X nổi tiếng bậc nhất tại Trung Quốc và thuộc sự quản lý của công ty Gia Hành Thiên Hạ cùng Dương Mịch. Người đẹp Tân Cương ghi ấn tượng đặc biệt sau khi tham gia các bộ phim nổi tiếng như Cổ kiếm kỳ đàm, Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa...

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Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba sao Hoa ngữ làng sao

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