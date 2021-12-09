Đứng đầu BXH tìm kiếm trên Google 2021, 3 ngôi sao Cbiz đều là những nhân vật gây ra loạt 'drama' chấn động

Sao quốc tế 09/12/2021 09:42

Những ngôi sao hàng đầu như Ngô Diệc Phàm, Trịnh Sảng, Triệu Vy chính là cái tên lọt top từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam năm 2021.

Mới đây, Google đã công bố danh sách những nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam năm 2021 vừa qua. Điều khiến netizen không ngờ tới là những cái tên gây ra loạt drama chấn động làng giải trí xứ Trung là Ngô Diệc Phàm, Trịnh Sảng, Triệu Vy lọt top 3 từ khóa được quan tâm nhiều nhất. Theo đó, Ngô Diệc Phàm ở vị trí thứ 1, Trịnh Sảng thứ 2, Triệu Vy thứ 3.

Qua thống kê của Google đã chứng tỏ những drama của ba nghệ sĩ này đã tác động vô cùng lớn đến giới giải trí không chỉ trong nước mà còn lan rộng ra quốc tế. 

Ngô Diệc Phàm

Trong năm vừa qua, cái tên Ngô Diệc Phàm đã gây ra vụ bê bối chấn động làng giải trí Châu Á. Đang là ngôi sao hạng A của làng giải trí, nắm trong tay những hợp đồng phim ảnh, chương trình truyền hình lẫn quảng cáo nhãn hàng khủng, chỉ trong vòng 1 tháng, dần dần bê bối của nam ca sĩ được khui ra. Hình tượng Ngô Diệc Phàm sụp đổ hoàn toàn, lộ bản chất là kẻ trăng hoa, thích ngoại tình, săn gái vị thành niên bằng những thủ đoạn tán tỉnh, thả thính. Hiện tại, nam ca sĩ bị bắt tạm giam với tội danh cưỡng hiếp, quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên.

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Ngô Diệc Phàm - Ảnh: Internet

Trịnh Sảng

Đầu năm 2021, cô gây sốc khi liên tiếp lộ tin từng kết hôn, tranh chấp ly hôn, mang thai hộ và bỏ rơi con ruột với chồng cũ Trương Hằng. Tháng 4 vừa qua, cái tên Trịnh Sảng lại nổi cộm với điều tra hành vi trốn thuế. Sau loạt bê bối, sự nghiệp diễn viên này chính thức chấm dứt và phong sát trong làng giải trí Cbiz.

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Trịnh Sảng - Ảnh: Internet

Triệu Vy

Triệu Vy vướng bê bối trốn thuế, kiện tụng về việc làm ăn phi pháp. Tất cả những sự việc đó đã khiến Cbiz "chao đảo" từ đầu năm 2021 đến tận cuối năm vẫn chưa dứt. Từ tên, các bộ phim đến fanpage có liên quan Triệu Vy đều biến mất khỏi mọi nền tảng số xứ này.

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Triệu Vy - Ảnh: Internet

Lý do được cho là cô đã vướng quá nhiều sai phạm trong quá khứ, đặc biệt là bê bối chính trị, gian lận kinh tế và biểu hiện lũng đoạn trong làng giải trí. Hiện tại, mọi người không rõ tung tích của “cựu minh tinh” khi nhiều tháng qua, cô chưa lần nào xuất hiện trước công chúng.

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Từ khóa:   Ngô Diệc Phàm Triệu Vy Trịnh Sảng

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