Thảm đỏ Quốc Kịch Thịnh Điển 2021: Ảm đạm, thiếu dàn sao hạng A nhưng có 1 sao nữ vẫn 'nổi bần bật'

Sao quốc tế 08/12/2021 22:45

Tờ QQ đánh giá thảm đỏ Quốc Kịch Thịnh Điển 2021 khá ảm đạm vì thiếu bóng những cái tên có nhiệt độ như Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch.... Bù lại, nhiều sao nữ có dịp khoe sắc trong sự kiện này.

Tối 8/12, ễ trao giải Quốc Kịch Thịnh Điển 2021 diễn ra tại Thượng Hải. Tờ QQ đánh giá thảm đỏ Quốc Kịch Thịnh Điển 2021 khá ảm đạm vì thiếu bóng những cái tên có nhiệt độ như Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh....

Bù lại, nhiều sao nữ có dịp khoe sắc và lễ phục do thương hiệu tài trợ trong sự kiện này như Tống Tổ Nhi, Tôn Di, Lưu Đào, Mao Hiểu Đồng, Đổng Khiết, Ngô Cẩn Ngôn,... Ngược lại, các sao nam tham gia sự kiện bị đánh giá đơn điệu, nhạt nhòa, không có gì nổi bật. 

Thảm đỏ Quốc Kịch Thịnh Điển 2021: Ảm đạm, thiếu dàn sao hạng A nhưng có 1 sao nữ vẫn 'nổi bần bật' - Ảnh 1
Sắc vóc của Tôn Di khiến nhiều sao nữ phải e ngại. Nhìn ngoại hình của nữ diễn viên, không ai nghĩ cô là gái một con. 
Thảm đỏ Quốc Kịch Thịnh Điển 2021: Ảm đạm, thiếu dàn sao hạng A nhưng có 1 sao nữ vẫn 'nổi bần bật' - Ảnh 2
Cận cảnh nhan sắc xinh đẹp của Tôn Di.
Thảm đỏ Quốc Kịch Thịnh Điển 2021: Ảm đạm, thiếu dàn sao hạng A nhưng có 1 sao nữ vẫn 'nổi bần bật' - Ảnh 3
Tống Tổ Nhi "chặt đẹp" các đàn chị nhờ nhan sắc diễm lệ, kiêu sa. 
Thảm đỏ Quốc Kịch Thịnh Điển 2021: Ảm đạm, thiếu dàn sao hạng A nhưng có 1 sao nữ vẫn 'nổi bần bật' - Ảnh 4
Vẻ đẹp trong sáng ngọt ngào của Tống Tổ Nhi. Cô được kỳ vọng là tiểu hoa đán thế hệ mới của điện ảnh xứ Trung. 
Thảm đỏ Quốc Kịch Thịnh Điển 2021: Ảm đạm, thiếu dàn sao hạng A nhưng có 1 sao nữ vẫn 'nổi bần bật' - Ảnh 5
Châu Vũ Đồng khoe bờ vai trắng nõn trong bộ đầm cup ngực. 
Thảm đỏ Quốc Kịch Thịnh Điển 2021: Ảm đạm, thiếu dàn sao hạng A nhưng có 1 sao nữ vẫn 'nổi bần bật' - Ảnh 6
Mao Hiểu Đồng khoe nhan sắc rực rỡ. 
Thảm đỏ Quốc Kịch Thịnh Điển 2021: Ảm đạm, thiếu dàn sao hạng A nhưng có 1 sao nữ vẫn 'nổi bần bật' - Ảnh 7
Ngoại hình trẻ trung của Mao Hiểu Đồng. Ít ai biết nữ diễn viên sinh năm 1988 đã bước sang tuổi 33. 
Thảm đỏ Quốc Kịch Thịnh Điển 2021: Ảm đạm, thiếu dàn sao hạng A nhưng có 1 sao nữ vẫn 'nổi bần bật' - Ảnh 8
Ngô Cẩn Ngôn bị chê kém sắc vì vóc dáng gầy gò. Hơn nữa, bộ trang phục cô diện cũng không được đánh giá cao. 
Thảm đỏ Quốc Kịch Thịnh Điển 2021: Ảm đạm, thiếu dàn sao hạng A nhưng có 1 sao nữ vẫn 'nổi bần bật' - Ảnh 9
"A Châu" Lưu Đào tự tin khoe sắc bên đàn em. Vài năm gần đây, nữ diễn viên tích cực hoạt động đóng phim nhằm kiếm tiền. 
Thảm đỏ Quốc Kịch Thịnh Điển 2021: Ảm đạm, thiếu dàn sao hạng A nhưng có 1 sao nữ vẫn 'nổi bần bật' - Ảnh 10
Đổng Khiết chọn trang phục có màu nổi trội hơn so với các sao nữ khác. 
Thảm đỏ Quốc Kịch Thịnh Điển 2021: Ảm đạm, thiếu dàn sao hạng A nhưng có 1 sao nữ vẫn 'nổi bần bật' - Ảnh 11
Thái Văn Tịnh gợi nhớ đến hình tượng minh tinh quá cố Audrey Hepburn nhờ kiểu tóc cổ điển. 
Thảm đỏ Quốc Kịch Thịnh Điển 2021: Ảm đạm, thiếu dàn sao hạng A nhưng có 1 sao nữ vẫn 'nổi bần bật' - Ảnh 12
Nữ diễn viên "Vật trong tay" chọn trang phục kín cổng cao tường. 
Thảm đỏ Quốc Kịch Thịnh Điển 2021: Ảm đạm, thiếu dàn sao hạng A nhưng có 1 sao nữ vẫn 'nổi bần bật' - Ảnh 13
Nhiệt Y Trát. 
Thảm đỏ Quốc Kịch Thịnh Điển 2021: Ảm đạm, thiếu dàn sao hạng A nhưng có 1 sao nữ vẫn 'nổi bần bật' - Ảnh 14
Nữ diễn viên bị soi vấn đề "đụng hàng" với Triệu Lộ Tư. 
Thảm đỏ Quốc Kịch Thịnh Điển 2021: Ảm đạm, thiếu dàn sao hạng A nhưng có 1 sao nữ vẫn 'nổi bần bật' - Ảnh 15
Trương Bân Bân.
Thảm đỏ Quốc Kịch Thịnh Điển 2021: Ảm đạm, thiếu dàn sao hạng A nhưng có 1 sao nữ vẫn 'nổi bần bật' - Ảnh 16
Trương Tân Thành. 
Thảm đỏ Quốc Kịch Thịnh Điển 2021: Ảm đạm, thiếu dàn sao hạng A nhưng có 1 sao nữ vẫn 'nổi bần bật' - Ảnh 17
Nam chính "Trấn hồn" Bạch Vũ. 

 

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