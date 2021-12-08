Không còn 'Thần tiên tỷ tỷ' vạn người mê, Lưu Diệc Phi đổi style 'yêu nữ ma mị', cơ thể đầy hình xăm

Mới đây, hàng loạt trang tin Trung Quốc như manyanu, Sunnew, Sohu.... đăng tải loạt ảnh gây sốc của Lưu Diệc Phi. Trái ngược với phong cách nhẹ nhàng thường thấy, nữ diễn viên đổi style "yêu nữ ma mị" khiến fan ngỡ ngàng.

Lưu Diệc Phi được mệnh danh là nàng “Tiểu Long Nữ” xinh đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ. Không những thế, nữ diễn viên sinh năm 1987 còn trở thành một trong những biểu tượng nhan sắc của giới giải trí xứ Trung suốt nhiều thập kỷ. Ở tuổi 34, Lưu Diệc Phi vẫn toát lên vẻ ngoài thanh thoát, tao nhã, thuần khiết được sánh ngang như tiên nữ, có một không hai trên thế gian.

Đây thực chất là hậu trường chụp ảnh quảng cáo cho một thương hiệu game mà Lưu Diệc Phi tham gia nhiều năm trước.

Tuy nhiên, sự khác biệt của concept chụp ảnh khiến fan phải "tá hỏa" với một Lưu Diệc Phi trông "hắc ám" hơn với bộ móng giả dài, cơ thể được vẽ nhiều hình xăm lớn nhỏ, búi tóc đúng chuẩn phong cách "Nhiếp Tiểu Thiện" phong cách ma mị.

Nhiều fan còn thắc mắc không biết Lưu Diệc Phi đã đắc tội ai mà có tạo hình... ba chấm thế này. Dù tạo hình bị dìm phân nửa nhưng không thể phủ nhận nhan sắc cô vẫn toát lên sự yêu kiều, quyến rũ.

Dù bị nhận xét không phù hợp với phong cách trang điểm này vì độ thanh thuần, trong sáng của cô bị giảm đi phân nửa nhưng Lưu Diệc Phi vẫn đủ "chặt đẹp" các đàn em khác. Bộ ảnh vô tình giúp Lưu Diệc Phi khoe được đôi chân dài gợi cảm, tấm lưng trần nuột nà.

Trước đó, Lưu Diệc Phi cũng từng đóng nhiều tác phẩm có tạo hình ấn tượng như Hai kiếp yêu tinh, Thiện nữ u hồn với tạo hình na ná bộ ảnh "yêu nữ ma mị".

Lưu Diệc Phi đầy ma mị trong "Thiện nữ u hồn".

Hay "Hai kiếp yêu tinh" đều rất xinh đẹp và toát lên khí chất không người đẹp nào có.

Một tạo hình khác vô cùng gợi cảm của cô khi chụp quảng cáo game.

Vẻ đẹp trong sáng đẹp tựa tiên nữ của cô trong "Thiên long bát bộ".

Tạo hình Tiểu Long nữ trong "Thần điêu đại hiệp".