Không còn 'Thần tiên tỷ tỷ' vạn người mê, Lưu Diệc Phi đổi style 'yêu nữ ma mị', cơ thể đầy hình xăm

Sao quốc tế 08/12/2021 17:14

Tạo hình "yêu nữ ma mị" khác hẳn với hình ảnh trong sáng, thuần khiết của Lưu Diệc Phi khiến nhiều fan "xỉu lên xỉu xuống".

Lưu Diệc Phi được mệnh danh là nàng “Tiểu Long Nữ” xinh đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ. Không những thế, nữ diễn viên sinh năm 1987 còn trở thành một trong những biểu tượng nhan sắc của giới giải trí xứ Trung suốt nhiều thập kỷ. Ở tuổi 34, Lưu Diệc Phi vẫn toát lên vẻ ngoài thanh thoát, tao nhã, thuần khiết được sánh ngang như tiên nữ, có một không hai trên thế gian.

Mới đây, hàng loạt trang tin Trung Quốc như manyanu, Sunnew, Sohu.... đăng tải loạt ảnh gây sốc của Lưu Diệc Phi. Trái ngược với phong cách nhẹ nhàng thường thấy, nữ diễn viên đổi style "yêu nữ ma mị" khiến fan ngỡ ngàng.

Không còn 'Thần tiên tỷ tỷ' vạn người mê, Lưu Diệc Phi đổi style 'yêu nữ ma mị', cơ thể đầy hình xăm - Ảnh 1
Loạt ảnh gây sốc của Lưu Diệc Phi. 

 

Đây thực chất là hậu trường chụp ảnh quảng cáo cho một thương hiệu game mà Lưu Diệc Phi tham gia nhiều năm trước. 

Không còn 'Thần tiên tỷ tỷ' vạn người mê, Lưu Diệc Phi đổi style 'yêu nữ ma mị', cơ thể đầy hình xăm - Ảnh 2

Tuy nhiên, sự khác biệt của concept chụp ảnh khiến fan phải "tá hỏa" với một Lưu Diệc Phi trông "hắc ám" hơn với bộ móng giả dài, cơ thể được vẽ nhiều hình xăm lớn nhỏ, búi tóc đúng chuẩn phong cách "Nhiếp Tiểu Thiện" phong cách ma mị.

Không còn 'Thần tiên tỷ tỷ' vạn người mê, Lưu Diệc Phi đổi style 'yêu nữ ma mị', cơ thể đầy hình xăm - Ảnh 3

Nhiều fan còn thắc mắc không biết Lưu Diệc Phi đã đắc tội ai mà có tạo hình... ba chấm thế này. Dù tạo hình bị dìm phân nửa nhưng không thể phủ nhận nhan sắc cô vẫn toát lên sự yêu kiều, quyến rũ.

Không còn 'Thần tiên tỷ tỷ' vạn người mê, Lưu Diệc Phi đổi style 'yêu nữ ma mị', cơ thể đầy hình xăm - Ảnh 4

Dù bị nhận xét không phù hợp với phong cách trang điểm này vì độ thanh thuần, trong sáng của cô bị giảm đi phân nửa nhưng Lưu Diệc Phi vẫn đủ "chặt đẹp" các đàn em khác. Bộ ảnh vô tình giúp Lưu Diệc Phi khoe được đôi chân dài gợi cảm, tấm lưng trần nuột nà.

Trước đó, Lưu Diệc Phi cũng từng đóng nhiều tác phẩm có tạo hình ấn tượng như Hai kiếp yêu tinh, Thiện nữ u hồn với tạo hình na ná bộ ảnh "yêu nữ ma mị".

Không còn 'Thần tiên tỷ tỷ' vạn người mê, Lưu Diệc Phi đổi style 'yêu nữ ma mị', cơ thể đầy hình xăm - Ảnh 5

Lưu Diệc Phi đầy ma mị trong "Thiện nữ u hồn".

Không còn 'Thần tiên tỷ tỷ' vạn người mê, Lưu Diệc Phi đổi style 'yêu nữ ma mị', cơ thể đầy hình xăm - Ảnh 6

Hay "Hai kiếp yêu tinh" đều rất xinh đẹp và toát lên khí chất không người đẹp nào có.

Không còn 'Thần tiên tỷ tỷ' vạn người mê, Lưu Diệc Phi đổi style 'yêu nữ ma mị', cơ thể đầy hình xăm - Ảnh 7

Một tạo hình khác vô cùng gợi cảm của cô khi chụp quảng cáo game.

Không còn 'Thần tiên tỷ tỷ' vạn người mê, Lưu Diệc Phi đổi style 'yêu nữ ma mị', cơ thể đầy hình xăm - Ảnh 8

Vẻ đẹp trong sáng đẹp tựa tiên nữ của cô trong "Thiên long bát bộ".

Không còn 'Thần tiên tỷ tỷ' vạn người mê, Lưu Diệc Phi đổi style 'yêu nữ ma mị', cơ thể đầy hình xăm - Ảnh 9

Tạo hình Tiểu Long nữ trong "Thần điêu đại hiệp".

 

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