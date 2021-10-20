Không cắt tóc suốt 26 năm, MC Ukraine có cái kết ngỡ ngàng

Alla Perkova (38 tuổi) hiện là người mẫu, MC tại Ukraine. Trên mạng xã hội, cô có hơn 35.000 người theo dõi. Nhờ mái tóc dài quét đất, Alla nhanh chóng nổi tiếng.

Perkova cho biết, từ năm 12 tới nay, cô chưa hề cắt tóc. Dù chỉ cao 1m60 nhưng mái tóc lại dài tới 1m67. Đặc biệt, mái tóc của cô rất khỏe, bóng mượt chứ không xơ rối, nhờ đó Alla có thể tạo khoảng 50 kiểu tóc khác nhau.

Mái tóc dài quét đất của MC Ukraine.

"Năm nay mẹ tôi đã 79 tuổi nhưng mái tóc của bà vẫn giữ nguyên vẻ chắc khỏe. Tôi rất biết ơn mẹ đã truyền lại cho tôi mái tóc này và dạy tôi cách chăm sóc chúng hiệu quả", nữ MC tiết lộ.

Nói về bí quyết chăm sóc mái tóc dài, Alla cho biết cô hạn chế sử dụng các sản phẩm tạo kiểu tóc. Người đẹp U40 cũng không ăn thực phẩm giúp mọc tóc mà chỉ duy trì chế độ ăn lành mạnh, đủ chất. Cô dùng dầu gội thường, thỉnh thoảng ủ dưỡng tóc vì vốn dĩ tóc của cô đã có độ ẩm tự nhiên.

Nữ MC có cách chăm sóc tóc đơn giản, không cầu kỳ.

Để gội sạch mái tóc dài, nữ MC phải gội 2 ngày một lần và mất 30 phút để sấy khô. Chồng cô - Eduard Usatiuk - không hề thấy phiền với mái tóc dài quét đất của vợ mà còn giúp cô chăm sóc chúng. Anh chính là người hỗ trợ cô sấy tóc, chải tóc sau khi gội đầu.

"Khi mới gặp nhau lần đầu Eduard không biết tóc tôi dài như vậy vì tôi tạo kiểu buộc lên cao. Lúc tôi xõa tóc ra anh ấy đã rất bất ngờ. Anh nói anh chưa bao giờ gặp cô gái nào có mái tóc dài như vậy", nữ MC chia sẻ.

Nữ MC và chồng.