Từng bị chê body 'quá khổ' trên sóng truyền hình, nữ ca sĩ Vbiz biến hóa táo bạo visual như Jisoo Hàn Quốc

Hậu trường 19/10/2021 18:44

Sau khi giảm cân thành công, giọng ca Hà thành lột xác với phong cách trẻ trung, gợi cảm và táo bạo hơn.

Cách đây ít giờ, Văn Mai Hương khoe loạt ảnh visual "xịn xò" trên trang cá nhân và nhận được cơn bão lời khen của cư dân mạng. Giọng ca sinh năm 1994 được khen ngày càng trẻ đẹp, quyến rũ hơn sau khi giảm cân thành công.

Từng bị chê body 'quá khổ' trên sóng truyền hình, nữ ca sĩ Vbiz biến hóa táo bạo visual như Jisoo Hàn Quốc - Ảnh 1

Từng bị chê body 'quá khổ' trên sóng truyền hình, nữ ca sĩ Vbiz biến hóa táo bạo visual như Jisoo Hàn Quốc - Ảnh 2

Một Văn Mai Hương dịu dàng, nữ tính và ngày càng nhuận sắc hơn khiến fan ngỡ ngàng. 

Từng bị chê body 'quá khổ' trên sóng truyền hình, nữ ca sĩ Vbiz biến hóa táo bạo visual như Jisoo Hàn Quốc - Ảnh 3

Trong bức ảnh xuống phố, nữ ca sĩ sinh năm 1994 diện váy trắng để lộ đôi chân thon dài đáng ngưỡng mộ. Vóc dáng mảnh mai của Văn Mai Hương khiến nhiều người bất ngờ vì chỉ trong một thời gian ngắn, cô đã giảm cân thành công. 

Từng bị chê body 'quá khổ' trên sóng truyền hình, nữ ca sĩ Vbiz biến hóa táo bạo visual như Jisoo Hàn Quốc - Ảnh 4

Văn Mai Hương biến hóa đa phong cách từ dịu dàng, cá tính tới gợi cảm, trẻ trung.

Từng bị chê body 'quá khổ' trên sóng truyền hình, nữ ca sĩ Vbiz biến hóa táo bạo visual như Jisoo Hàn Quốc - Ảnh 5

Vào tháng 9 vừa qua, Văn Mai Hương gây "chấn động" showbiz khi tung hình ảnh mới với phong cách mới mẻ mừng sinh nhật tuổi 27. Diện mạo mới của nữ ca sĩ khiến khán giả trầm trồ. Khác với một Văn Mai Hương có phần chững chạc hơn tuổi so với trước đây, Văn Mai Hương của hiện tại được khen trẻ trung, gợi cảm và quyến rũ hơn. 

Từng bị chê body 'quá khổ' trên sóng truyền hình, nữ ca sĩ Vbiz biến hóa táo bạo visual như Jisoo Hàn Quốc - Ảnh 6

Thậm chí, nhiều dân mạng còn nhận xét phong cách mới lạ của Văn Mai Hương giống với Jisoo của Hàn Quốc. Một số khác còn gọi Văn Mai Hương là Jisoo phiên bản Việt.

Từng bị chê body 'quá khổ' trên sóng truyền hình, nữ ca sĩ Vbiz biến hóa táo bạo visual như Jisoo Hàn Quốc - Ảnh 7

Nữ ca sĩ tiết lộ, có thời điểm nặng hơn 54 kg, thường để lộ eo ngấn mỡ, bị chê xấu tại các sự kiện. Hiện cô giảm còn 47 kg, gương mặt góc cạnh.

Từng bị chê body 'quá khổ' trên sóng truyền hình, nữ ca sĩ Vbiz biến hóa táo bạo visual như Jisoo Hàn Quốc - Ảnh 8

Thậm chí, khi tham gia một chương trình thực tế, vóc dáng quá khổ của Văn Mai Hương khiến cô bị miệt thị ngoại hình. Việc chọn lựa những bộ cánh "phản chủ", để lộ rõ bắp tay to làm cho cô nàng trông kém sắc hơn. 

Từng bị chê body 'quá khổ' trên sóng truyền hình, nữ ca sĩ Vbiz biến hóa táo bạo visual như Jisoo Hàn Quốc - Ảnh 9

Để duy trì vóc dáng, sự dẻo dai, Văn Mai Hương tập yoga tại nhà. Cô ăn chính vào buổi trưa, các bữa còn lại uống các loại dinh dưỡng kết hợp men hỗ trợ giảm cân.

Từng bị chê body 'quá khổ' trên sóng truyền hình, nữ ca sĩ Vbiz biến hóa táo bạo visual như Jisoo Hàn Quốc - Ảnh 10

Thành quả giảm cân của Văn Mai Hương quả thật rất xuât sắc.

Văn Mai Hương "thả rông" táo bạo, fan khẳng định chắc nịch Jisoo phiên bản Việt quá xinh!

Văn Mai Hương "thả rông" táo bạo, fan khẳng định chắc nịch Jisoo phiên bản Việt quá xinh!

Nhan sắc nữ ca sĩ 9X được nhận xét ngày càng "lên hương", trông quyến rũ và đằm thắm hơn.

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