Bị dân mạng nghi chỉnh sửa cắt ghép bảng sao kê, Nhật Kim Anh liền có động thái đáp trả cực gắt

Sau khi bị CEO Bình Dương "réo" tên làm sao kê từ thiện, Nhật Kim Anh đã công khai, tung bản sao kê số tiền kêu gọi từ thiện miền Trung bão lũ hồi cuối năm 2020 trên trang cá nhân.

Sau đó, cô cùng đoàn từ thiện của đàn anh trực tiếp đi hỗ trợ, giúp đỡ người dân vùng lũ trong 2 đợt.

Theo báo cáo của nữ diễn viên, tổng số tiền cô kêu gọi được là 880 triệu đồng, trong đó có hơn 324 triệu là đóng góp cá nhân. Sau khi đóng tài khoản, toàn bộ số tiền được Nhật Kim Anh chuyển thẳng một lần duy nhất qua tài khoản từ thiện của MC Đại Nghĩa.

Nhật Kim Anh tung bản sao kê vào 15/10.

Nữ diễn viên tung toàn bộ bản sao kê rõ ràng.

"Nhật Kim Anh sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ hết mình nếu cơ quan chức năng vào cuộc muốn điều tra việc thiện nguyện của mình", diễn viên 8X tuyên bố.

Dù đã tung bản sao kê nhưng một số cư dân mạng lại đưa ra nghi ngờ Nhật Kim Anh đã cắt ghép, chỉnh sửa bản sao kê.

Trước sự ngờ vực, ngày 19/10, Nhật Kim Anh có động thái phản hồi. Sau khi nhận được ý kiến cho rằng bản sao kê chỉnh sửa và cắt ghép, không chuẩn xác, thì ngày 18/10 cô đã mời thừa phát lại vào cuộc.

Nữ diễn viên lên tiếng khi bị nghi ngờ chỉnh sửa sao kê.

"THỪA PHÁT LẠI là người có đủ tiêu chuẩn được Nhà nước bổ nhiệm để thực hiện tống đạt, lập vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án dân sự, tổ chức thi hành án dân sự theo quy định của Nghị định và pháp luật có liên quan, trong đó:

- Tống đạt là việc thông báo, giao nhận giấy tờ, hồ sơ, tài liệu do Thừa phát lại thực hiện theo quy định của pháp luật;

- Vi bằng là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, lập theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định.

Cùng đến ngân hàng để làm CHỨNG và ghi nhận toàn bộ sự việc diễn ra tại ngân hàng", Nhật Kim Anh khẳng định.

Cô công khai kèm vi bằng.

Nữ diễn viên không quên nhắc lại cho người hâm mộ rõ, sau khi nhận tiền của mạnh thường quân, cô cũng bỏ thêm tiền cá nhân để lên đường đi hỗ trợ người dân miền Trung dù thời điểm đó đang bị đứt dây chằng chéo và báo chí cũng đưa tin về sự việc. Thông tin này cũng được cô chia sẻ lại trên mạng xã hội.

Nhật Kim Anh cho biết thêm mạnh thường quân nào muốn biết rõ chi tiết cô có trực tiếp đi hay không thì hãy vào trang facebook cá nhân của cô và vào "Album HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG" có rất rõ hình ảnh ngày giờ và địa điểm nơi diễn ra phát quà và Tiền giúp bà con có sự ghi nhận của chính quyền địa phương.

Cuối bài viết, Nhật Kim Anh chân thành cảm ơn sự yêu thương và lo lắng của khán giả và fan, mạnh thường quân đã yêu mến tin tưởng cô.