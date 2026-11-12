NSƯT Việt Hương rời Mỹ về Việt Nam, làm bà chủ 8 tiệm bánh với hơn 1.000 khách mỗi ngày

Hậu trường 12/11/2026 16:17

Từ một nghệ sĩ hài nổi tiếng với hàng loạt vai diễn duyên dáng, NSƯT Việt Hương hiện còn gây chú ý khi trở thành bà chủ hệ thống 8 cửa hàng bánh tại TP.HCM. Sau khi đưa chồng con về Việt Nam sinh sống, nữ nghệ sĩ vừa tiếp tục hoạt động nghệ thuật, vừa dành nhiều tâm huyết cho công việc kinh doanh.

Việt Hương sinh năm 1976 tại TP.HCM, sớm bộc lộ niềm đam mê diễn xuất và theo học Trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM). Năm 1995, khi còn là sinh viên, cô giành Huy chương Bạc dành cho diễn viên xuất sắc tại Hội diễn Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc với vai Liên trong vở Trò đùa người lớn. Bốn năm sau, nữ nghệ sĩ tiếp tục nhận Huy chương Vàng tại Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc.

Năm 2002, Việt Hương thành lập nhóm hài riêng và nhanh chóng tạo được dấu ấn nhờ lối diễn tự nhiên, biểu cảm linh hoạt. Trong giai đoạn 2003-2005, nhóm hài của cô liên tiếp được bình chọn là nhóm hài được yêu thích tại chương trình Gala Cười. Năm 2005, cô nhận giải Mai Vàng ở hạng mục Diễn viên chính kịch với vở Sự cám dỗ dịu dàng.

NSƯT Việt Hương rời Mỹ về Việt Nam, làm bà chủ 8 tiệm bánh với hơn 1.000 khách mỗi ngày - Ảnh 1
Nghệ sĩ Việt Hương

Sau khi kết hôn với nhạc sĩ Hoài Phương năm 2007, Việt Hương từng sang Mỹ sinh sống và hoạt động nghệ thuật tại các sân khấu dành cho cộng đồng người Việt. Khi trở về nước, cô tiếp tục được khán giả yêu mến qua những màn kết hợp ăn ý với nghệ sĩ Hoài Linh. Cặp đôi từng xuất hiện trong nhiều tiểu phẩm hài, chương trình truyền hình và phim điện ảnh như Nhà có năm nàng tiên.

Về đời tư, Việt Hương và Hoài Phương có một con gái tên Elyza Phương Vy. Do đặc thù công việc, hai vợ chồng từng có thời gian dài sống xa nhau. Nữ nghệ sĩ thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam và Mỹ để biểu diễn, trong khi chồng con chủ yếu ở Mỹ. Đầu năm 2021, Hoài Phương đưa con gái về Việt Nam đoàn tụ với vợ, giúp gia đình có thêm thời gian bên nhau.

Sau khi ổn định cuộc sống tại quê nhà, hai vợ chồng bắt đầu phát triển công việc kinh doanh bánh ngọt. Hiện thương hiệu của Việt Hương có 8 chi nhánh tại TP.HCM, cung cấp hơn 120 loại bánh khác nhau, từ bánh mì phô mai tan chảy, bông lan trứng muối đến bánh kem, cookies và tart. Theo thông tin được chia sẻ, hệ thống phục vụ hơn 1.000 khách hàng mỗi ngày.

NSƯT Việt Hương rời Mỹ về Việt Nam, làm bà chủ 8 tiệm bánh với hơn 1.000 khách mỗi ngày - Ảnh 2
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Không chỉ góp vốn kinh doanh, Việt Hương còn trực tiếp tham gia quảng bá sản phẩm, livestream bán hàng và theo sát hoạt động tại các cửa hàng. Nữ nghệ sĩ cho biết cô vốn quen với việc buôn bán từ nhỏ nên dành nhiều tâm huyết cho lĩnh vực này.

Đáng chú ý, Việt Hương cũng được nhắc đến bởi cách đối đãi với nhân viên. Cô từng chia sẻ việc thưởng Tết, hỗ trợ nhân viên tổ chức đám cưới, thậm chí có trường hợp được tặng ô tô cho những người gắn bó lâu năm.

Ở tuổi 50, Việt Hương vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật song song với kinh doanh. Từ sân khấu hài đến vai trò doanh nhân, nữ nghệ sĩ cho thấy sự năng động khi không ngừng mở rộng công việc và xây dựng cuộc sống ổn định bên gia đình.

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