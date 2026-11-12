Đắc thắng chê bai vợ cũ ngày chia tay, 3 năm sau bất ngờ gặp lại, khoảnh khắc thấy thứ trên tay cô ấy làm tôi sụp đổ

Tâm sự gia đình 12/11/2026 14:16

Tôi tìm đến rượu chè để giải sầu, không may gặp tai nạn giao thông, bị gãy chân phải nằm viện. Không biết sao khi tỉnh dậy tôi lại thấy vợ cũ đến thăm. Nhìn cô ấy bây giờ tôi ngỡ ngàng không nhận ra. Vợ cũ xinh đẹp, ăn mặc thời thượng, thần thái hoàn toàn khác ngày xưa.

Tôi và vợ cũ kết hôn từ khi tôi chưa có gì trong tay. Sau 7 năm cố gắng không ngừng, tôi mở được một cửa hàng nhỏ, dần dần làm ăn phát đạt. Tôi sắm sửa cho vợ con không thiếu thứ gì.

Nhưng vì lo đi kiếm tiền mà tôi không có nhiều thời gian cho gia đình. Mà đàn ông có tiền thì có nhiều cơ hội gặp phụ nữ. Đôi khi tôi cũng qua lại với nhân tình, dù chỉ là bóc bánh trả tiền, hoặc là chơi qua đường rồi thôi. Nhưng vợ tôi không chấp nhận được, cô ấy không hiểu cho tôi. Cô ấy luôn thấy bị phản bội, thở than khóc lóc khiến tôi thấy phiền phức.

Vợ chồng cãi vã liên miên, mâu thuẫn ngày một nhiều, không cách nào hàn gắn được như cũ. Đến một lúc quá căng thẳng mệt mỏi, tôi quyết định ly hôn vợ. Tôi còn khinh bỉ nói với vợ một câu “Thiếu tôi cô sống gì nổi” như một lời thách thứ với vợ.

Tôi càng bất ngờ hơn khi ra tòa ly hôn, vợ tôi nói sẽ ra đi tay trắng, chỉ cần quyền nuôi con. Tôi cười cợt, đồng ý ngay.

Sau khi ly hôn, tôi nhanh chóng tái hôn. Tôi muốn cho vợ cũ thấy tôi dễ dàng tìm được người thay thế cô ấy. Nhưng cùng lúc đó, việc làm ăn của tôi xuống dốc. Vợ mới là kế toán kinh doanh cho tôi. Cô ta ngoại tình, thông đồng với người đàn ông khác để lấy tiền, làm giả giấy tờ. Chẳng mấy chốc, tôi phá sản, phải ở nhà thuê khổ cực.

Đắc thắng chê bai vợ cũ ngày chia tay, 3 năm sau bất ngờ gặp lại, khoảnh khắc thấy thứ trên tay cô ấy làm tôi sụp đổ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ vậy, vợ cũ trốn đi bỏ lại một đống nợ khiến tôi tuyệt vọng. Ngược lại với tôi, vợ cũ sau khi ly hôn thì được bố mẹ cho vốn làm ăn. Giờ cô ấy đã là bà chủ một tiệm bán mỹ phẩm được nhiều người biết tới.

Tôi tìm đến rượu chè để giải sầu, không may gặp tai nạn giao thông, bị gãy chân phải nằm viện. Không biết sao khi tỉnh dậy tôi lại thấy vợ cũ đến thăm. Nhìn cô ấy bây giờ tôi ngỡ ngàng không nhận ra. Vợ cũ xinh đẹp, ăn mặc thời thượng, thần thái hoàn toàn khác ngày xưa.

Cô ấy đi tới đưa cho tôi một cuốn sổ đỏ rồi nói:

“Tôi mua lại ngôi nhà của anh rồi, sau này để lại cho con trai. Anh cứ về đó ở tạm để giữ nhà cho con. Tôi sẽ cho anh vay tiền để có vốn làm ăn. Anh lấy đó mà làm lại sự nghiệp đi”. 

Vợ cũ không nhìn tôi, nhanh tay nhắn tin chuyển khoản ngay mấy trăm triệu vào tài khoản của tôi. Tôi cúi mặt trước hành động của vợ, nhớ lại câu nói thách thức vợ ngày ra tòa ly hôn. Tôi nghẹn đắng xấu hổ, không nói nên lời.

Chồng từ chối gặp vợ phút cuối đời chỉ gọi mẹ vào phòng, biết nguồn cơn tôi rụng rời sụp đổ tháo ngay khăn tang về nhà đẻ

Chồng từ chối gặp vợ phút cuối đời chỉ gọi mẹ vào phòng, biết nguồn cơn tôi rụng rời sụp đổ tháo ngay khăn tang về nhà đẻ

Chồng không đưa tôi tiền tiêu vặt, nhưng anh vẫn quản tiền tiêu vặt của tôi. Lần đó, tôi biếu mẹ ruột 3 triệu khi bà bệnh, vậy mà chồng cũng hỏi vì sao không hỏi anh trước? Tôi lại thấy anh mua bao nhiêu thứ cho mẹ, có bao giờ anh hỏi tôi không?

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 13/11/2026, Thần Tài nâng đỡ, Quý Nhân phù trợ, 3 con giáp 'không thành rồng cũng hoá phượng', hậu vận đại phú đại quý, may mắn tài lộc đến tới tấp

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 13/11/2026, Thần Tài nâng đỡ, Quý Nhân phù trợ, 3 con giáp 'không thành rồng cũng hoá phượng', hậu vận đại phú đại quý, may mắn tài lộc đến tới tấp

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Từ một dòng bình luận vô tình đọc được trên Facebook của chồng, tôi nhận ra khoảng cách suốt 2 năm qua

Từ một dòng bình luận vô tình đọc được trên Facebook của chồng, tôi nhận ra khoảng cách suốt 2 năm qua

Ngoại tình 18 phút trước
Dương Dương tái hợp Trần Đô Linh sau 11 năm, phim mới vừa khai máy đã gây sốt vì nhan sắc cặp chính

Dương Dương tái hợp Trần Đô Linh sau 11 năm, phim mới vừa khai máy đã gây sốt vì nhan sắc cặp chính

Sao quốc tế 18 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 13/11/2026, khai vận tụ tài, 3 con giáp xoè tay đón hồng phúc, tài lộc ổn định, tiền bạc rủng rỉnh, giàu có vô biên

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 13/11/2026, khai vận tụ tài, 3 con giáp xoè tay đón hồng phúc, tài lộc ổn định, tiền bạc rủng rỉnh, giàu có vô biên

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Ô tô mất kiểm soát lao vào tiệm làm đẹp, 2 người phụ nữ bỏ chạy thoát thân

Ô tô mất kiểm soát lao vào tiệm làm đẹp, 2 người phụ nữ bỏ chạy thoát thân

Video 48 phút trước
Trương Nhất Sơn chúc mừng sinh nhật Dương Tử lúc 3 giờ sáng, một câu nói khiến fan xúc động

Trương Nhất Sơn chúc mừng sinh nhật Dương Tử lúc 3 giờ sáng, một câu nói khiến fan xúc động

Sao quốc tế 1 giờ 3 phút trước
Đưa con riêng của chồng đi chơi, câu chuyện vô tư của con trẻ khiến tôi khựng lại

Đưa con riêng của chồng đi chơi, câu chuyện vô tư của con trẻ khiến tôi khựng lại

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Dương Tử liên tiếp đón tin vui ở tuổi 34, sự nghiệp thăng hoa sau thành công tại Bạch Ngọc Lan

Dương Tử liên tiếp đón tin vui ở tuổi 34, sự nghiệp thăng hoa sau thành công tại Bạch Ngọc Lan

Sao quốc tế 1 giờ 48 phút trước
Kinh ngạc trước khoảnh khắc 2 vòi rồng khổng lồ bất ngờ xuất hiện trên biển

Kinh ngạc trước khoảnh khắc 2 vòi rồng khổng lồ bất ngờ xuất hiện trên biển

Video 1 giờ 48 phút trước
Đắc thắng chê bai vợ cũ ngày chia tay, 3 năm sau bất ngờ gặp lại, khoảnh khắc thấy thứ trên tay cô ấy làm tôi sụp đổ

Đắc thắng chê bai vợ cũ ngày chia tay, 3 năm sau bất ngờ gặp lại, khoảnh khắc thấy thứ trên tay cô ấy làm tôi sụp đổ

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 12/11/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng trợ mệnh, vận may cực lớn, chẳng mấy chốc mà tiền vàng đầy két

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 12/11/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng trợ mệnh, vận may cực lớn, chẳng mấy chốc mà tiền vàng đầy két

Qua đêm nay, 3 con giáp Lộc Lá tràn trề, vận trình dát vàng sáng chói, hút cạn túi Thần Tài

Qua đêm nay, 3 con giáp Lộc Lá tràn trề, vận trình dát vàng sáng chói, hút cạn túi Thần Tài

Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/11/2026, 3 con giáp có TÀI LỘC NHÂN ĐÔI, đại cát đại lợi, hỷ tín ngập nhà, điềm lành gõ cửa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/11/2026, 3 con giáp có TÀI LỘC NHÂN ĐÔI, đại cát đại lợi, hỷ tín ngập nhà, điềm lành gõ cửa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng tái mét mặt mày ngã ngửa hất tôi văng xuống đất đòi trả về nhà đẻ ngay đêm tân hôn

Chồng tái mét mặt mày ngã ngửa hất tôi văng xuống đất đòi trả về nhà đẻ ngay đêm tân hôn

Nhìn vết sưng đỏ bất thường trên đầu gối chị gái, tôi thắc mắc rồi khựng lại trước câu trả lời

Nhìn vết sưng đỏ bất thường trên đầu gối chị gái, tôi thắc mắc rồi khựng lại trước câu trả lời

Từ sự cố gọi thợ sửa bồn cầu bị tắc, tôi vô tình phát hiện bí mật giấu kín của chồng

Từ sự cố gọi thợ sửa bồn cầu bị tắc, tôi vô tình phát hiện bí mật giấu kín của chồng

Chồng đưa con riêng về nhà rồi ở lại cùng vợ cũ, lời giải thích sau đó khiến tôi đứng khựng lại

Chồng đưa con riêng về nhà rồi ở lại cùng vợ cũ, lời giải thích sau đó khiến tôi đứng khựng lại

Vừa bước ra khỏi cổng tòa án, cái nắm tay bất ngờ của chồng và câu nói khiến tôi nghẹn ngào.

Vừa bước ra khỏi cổng tòa án, cái nắm tay bất ngờ của chồng và câu nói khiến tôi nghẹn ngào.

Bất ngờ khi thấy vợ chuốc say mình, tôi giả vờ chợp mắt rồi phát hiện điều lạ lúc nửa đêm

Bất ngờ khi thấy vợ chuốc say mình, tôi giả vờ chợp mắt rồi phát hiện điều lạ lúc nửa đêm