Chồng đưa con riêng về nhà rồi ở lại cùng vợ cũ, lời giải thích sau đó khiến tôi đứng khựng lại

Tâm sự gia đình 11/11/2026 18:00

Vợ cũ của chồng tôi một mình trở về, sau khi chia tay với người đàn ông kia. Cô ấy nhiều lần liên lạc với chồng tôi với mong muốn gặp lại con gái. Chồng tôi không hề giữ khoảng cách với người cũ, anh cầm điện thoại cả ngày để nhắn tin với vợ cũ.

Lúc mới quen chồng, tôi không ngại chuyện anh từng có một đời vợ. Chồng và vợ cũ từng có khoảng thời gian mặn nồng với nhau. Sau đó vợ cũ của anh có tình cảm với một người khác nên cả hai quyết định ly hôn. Anh nuôi con gái, còn vợ cũ đi theo người đàn ông khác.

Thời gian tôi quen biết chồng cũng không quá dài nhưng đủ để tôi biết anh sống hiền lành, có trách nhiệm với gia đình. Tôi dần có tình cảm với anh rồi đồng ý đi đến hôn nhân. Tôi không ngại chồng từng ly hôn, lại nghĩ đàn ông từng trải ắt sẽ thấu hiểu và trân trọng người phụ nữ của mình hơn.

Thời gian đầu sau khi lấy nhau, cuộc sống hôn nhân của tôi khá viên mãn. Chồng yêu thương tôi, con gái anh cũng quý mến tôi. Chẳng ngờ được, niềm hạnh phúc này không kéo dài được bao lâu.

Vợ cũ của chồng tôi một mình trở về, sau khi chia tay với người đàn ông kia. Cô ấy nhiều lần liên lạc với chồng tôi với mong muốn gặp lại con gái. Chồng tôi không hề giữ khoảng cách với người cũ, anh cầm điện thoại cả ngày để nhắn tin với vợ cũ. Anh lén lút không để tôi biết, còn nói là đang trò chuyện với bạn bè. Tôi đương nhiên không dễ bị lừa, vài lần tôi thấy trong điện thoại của chồng những đoạn tin nhắn ôn lại chuyện xưa với người cũ.

Khi bị bắt quả tang, chồng tôi không hề tỏ ra hối hận mà còn gắt lên:

Chồng đưa con riêng về nhà rồi ở lại cùng vợ cũ, lời giải thích sau đó khiến tôi đứng khựng lại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

“Dù sao cũng là vợ cũ của anh, anh và cô ấy còn có một đứa con. Tụi anh không thể là người dưng, như thế là không phải với con”.

Chồng tôi và vợ cũ cứ lấy lý do vì con đó mà thường xuyên gặp gỡ ăn uống, ra ngoài đi chơi. Họ còn ba người vui vẻ đi du lịch cùng nhau mà chẳng quan tâm tôi cảm thấy thế nào. Chồng tôi ngang ngược nói rằng anh ấy sẽ mọi cách để bù đắp cho con gái của mình. Còn tôi thì sao, ai sẽ bù đắp cho tổn thương của tôi?

Cuối tuần rồi, chồng tôi lại chở con sang nhà vợ cũ chơi. Cả ngày hôm đó họ vui vẻ đăng hình lên Facebook như một gia đình thực thụ. Đến tối, tôi vẫn chứ thấy chồng về, tôi gọi cho anh thì không ai bắt máy. Qua nửa đêm, tôi thấy vợ cũ của chồng gửi một tin nhắn có hình chồng tôi đang ngủ cạnh con gái, kèm theo một dòng chữ:

“Anh ấy hôm nay ngủ với mẹ con chị”.

Tôi tức nghẹn, điên cuồng gọi vào số của chồng nhưng anh đã tắt máy. Hôm sau, chồng tôi bình thản trở về như chẳng có chuyện gì. Thấy tôi tức giận, anh còn quát mắng to hơn:

“Cô một vừa hai phải thôi, vợ cũ thì cũng là vợ, tôi ngủ với cô ấy cũng chẳng có việc gì. Cô không chịu nổi thì ly hôn đi!”.

Tôi nghe chồng nói mà choáng váng không đứng vững. Tôi không thể tin người chồng từng hứa hẹn yêu thương tôi lại trở nên cạn tình cạn nghĩa như thế. Dù tôi có cố gắng yêu thương, bao dung cho chồng thì với anh tôi cũng không bằng một người phụ nữ từng phản bội anh. Giờ tôi phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ cứ ly hôn nhường chồng cho vợ cũ hay sao?

Vợ bị vu cho cắm sừng chỉ vì con gái càng lớn càng xinh, khoảnh khắc xem xét nghiệm ADN làm cả nhà sốc

Vợ bị vu cho cắm sừng chỉ vì con gái càng lớn càng xinh, khoảnh khắc xem xét nghiệm ADN làm cả nhà sốc

Kết quả xét nghiệm ADN lần thứ ba khiến cả nhà tôi sốc ngất. Con gái không cùng huyết thống với cả tôi và vợ. Nghe tin cháu gái mình yêu thương mấy năm không phải ruột thịt với mình, mẹ tôi ngất xỉu tại chỗ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 12/11/2026, 3 con giáp may mắn nhất thiên hạ, Thần Tài ưu ái, quý nhân dẫn lối chỉ đường nên phú quý rợp trời

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 12/11/2026, 3 con giáp may mắn nhất thiên hạ, Thần Tài ưu ái, quý nhân dẫn lối chỉ đường nên phú quý rợp trời

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Chồng phũ phàng đòi ly dị, nửa năm sau đưa con về lại nhà nội, khoảnh khắc chứng kiến cảnh tượng ấy làm tôi sụp đổ

Chồng phũ phàng đòi ly dị, nửa năm sau đưa con về lại nhà nội, khoảnh khắc chứng kiến cảnh tượng ấy làm tôi sụp đổ

Tâm sự 38 phút trước
Nhìn chị hàng xóm lủi thủi nuôi con mà xót xa, khoảnh khắc người chồng của chị lộ diện khiến tôi sốc

Nhìn chị hàng xóm lủi thủi nuôi con mà xót xa, khoảnh khắc người chồng của chị lộ diện khiến tôi sốc

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 12/11/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Sau ngày mai, thứ Năm 12/11/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Nhìn vợ đau đẻ ròng rã cả ngày đêm mới sinh, vừa hân hoan ôm con vào lòng thì câu nói của vợ khiến tôi ngã ngữa

Nhìn vợ đau đẻ ròng rã cả ngày đêm mới sinh, vừa hân hoan ôm con vào lòng thì câu nói của vợ khiến tôi ngã ngữa

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Nhìn vết sưng đỏ bất thường trên đầu gối chị gái, tôi thắc mắc rồi khựng lại trước câu trả lời

Nhìn vết sưng đỏ bất thường trên đầu gối chị gái, tôi thắc mắc rồi khựng lại trước câu trả lời

Tâm sự gia đình 2 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 12/11/2026, 3 con giáp xoay chuyển vận mệnh rực rỡ, tiền bạc dư dả, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 12/11/2026, 3 con giáp xoay chuyển vận mệnh rực rỡ, tiền bạc dư dả, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Từ sự cố gọi thợ sửa bồn cầu bị tắc, tôi vô tình phát hiện bí mật giấu kín của chồng

Từ sự cố gọi thợ sửa bồn cầu bị tắc, tôi vô tình phát hiện bí mật giấu kín của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 8 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 12/11/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 12/11/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đón con muộn sau giờ học, câu hỏi ngây thơ của con trẻ khiến tôi nghẹn ngào chùng lòng

Đón con muộn sau giờ học, câu hỏi ngây thơ của con trẻ khiến tôi nghẹn ngào chùng lòng

Tâm sự 3 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 11/11/2026, 3 con giáp ngồi mát đếm tiền, vận may gõ cửa, giàu có hết phần thiên hạ, Hào Quang Rực Rỡ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 11/11/2026, 3 con giáp ngồi mát đếm tiền, vận may gõ cửa, giàu có hết phần thiên hạ, Hào Quang Rực Rỡ

Tử vi thứ Năm 12/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ đón tài lộc viên mãn, công việc suôn sẻ, Mão - Thân sự nghiệp lao đao, tiền của coi chừng trắng tay

Tử vi thứ Năm 12/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ đón tài lộc viên mãn, công việc suôn sẻ, Mão - Thân sự nghiệp lao đao, tiền của coi chừng trắng tay

Giá vàng hôm nay, ngày 11/11/2026: Trong nước giảm tới 1,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 11/11/2026: Trong nước giảm tới 1,4 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhìn vết sưng đỏ bất thường trên đầu gối chị gái, tôi thắc mắc rồi khựng lại trước câu trả lời

Nhìn vết sưng đỏ bất thường trên đầu gối chị gái, tôi thắc mắc rồi khựng lại trước câu trả lời

Từ sự cố gọi thợ sửa bồn cầu bị tắc, tôi vô tình phát hiện bí mật giấu kín của chồng

Từ sự cố gọi thợ sửa bồn cầu bị tắc, tôi vô tình phát hiện bí mật giấu kín của chồng

Vừa bước ra khỏi cổng tòa án, cái nắm tay bất ngờ của chồng và câu nói khiến tôi nghẹn ngào.

Vừa bước ra khỏi cổng tòa án, cái nắm tay bất ngờ của chồng và câu nói khiến tôi nghẹn ngào.

Bất ngờ khi thấy vợ chuốc say mình, tôi giả vờ chợp mắt rồi phát hiện điều lạ lúc nửa đêm

Bất ngờ khi thấy vợ chuốc say mình, tôi giả vờ chợp mắt rồi phát hiện điều lạ lúc nửa đêm

Đêm mặn nồng với chồng cũ sau 2 năm xa cách, nghe câu nói lạnh lùng anh thốt ra sau đó làm tôi nghẹn ngào

Đêm mặn nồng với chồng cũ sau 2 năm xa cách, nghe câu nói lạnh lùng anh thốt ra sau đó làm tôi nghẹn ngào

Thấy anh trai lén lút chui vào phòng giúp việc, vội báo ngay cho chị dâu thì câu đáp trả làm tôi sốc

Thấy anh trai lén lút chui vào phòng giúp việc, vội báo ngay cho chị dâu thì câu đáp trả làm tôi sốc