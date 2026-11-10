Ngày cưới lộng lẫy bước qua ngưỡng cửa nhà chồng, khoảnh khắc đứa bé lao ra ôm chặt gọi 'Mẹ ơi' làm tôi rụng rời

Tâm sự gia đình 10/11/2026 20:00

Tôi bất ngờ bối rối, liền kéo tay đứa trẻ ra, tôi nói rằng mình không phải là mẹ của nó. Vừa nghe tôi nói thế, đứa bé khóc òa lên. Tôi rối rắm không biết phải làm sao thì chồng tôi đi đến bế đứa bé lên. Chồng tôi yêu chiều nhìn đứa nhỏ, bảo nó phải ngoan ngoãn đừng quấy phá nữa.

Vì nhà anh nghèo hơn nhà tôi, bố mẹ tôi lo lắng con gái phải sống khổ. Nhưng tôi vẫn nhất quyết lấy anh nên bố mẹ cũng đành chịu.

Tôi hạnh phúc trong ngày tổ chức đám cưới, chuẩn bị đón chào một cuộc sống mới cùng người đàn ông mình yêu. Tôi mặc váy cưới xinh đẹp bước qua cổng nhà chồng. Lúc đó tôi đang mơ mộng về những ngày tươi đẹp sắp tới. Bỗng dưng có một đứa trẻ mặc đồ nghiêm chỉnh chạy tới ôm lấy chân tôi. Điều khiến tôi hoảng hốt hơn nữa là đứa trẻ này liên tục gọi tôi là “Mẹ ơi”.

Tôi bất ngờ bối rối, liền kéo tay đứa trẻ ra, tôi nói rằng mình không phải là mẹ của nó. Vừa nghe tôi nói thế, đứa bé khóc òa lên. Tôi rối rắm không biết phải làm sao thì chồng tôi đi đến bế đứa bé lên. Chồng tôi yêu chiều nhìn đứa nhỏ, bảo nó phải ngoan ngoãn đừng quấy phá nữa.

Nghe chồng tôi nói, đứa nhỏ im liền, rồi chạy vào nhà, gọi em trai của chồng tôi là chú. Tôi muốn hỏi chồng đứa trẻ đó là ai nhưng vì còn phải tiếp khách nên tôi định sẽ nói chuyện với anh sau.

Ngày cưới lộng lẫy bước qua ngưỡng cửa nhà chồng, khoảnh khắc đứa bé lao ra ôm chặt gọi 'Mẹ ơi' làm tôi rụng rời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bố mẹ tôi cũng tò mò đứa trẻ là ai. Đến khi nghe câu trả lời từ chồng, tôi choáng váng đầu óc. Anh nói cách đây 3 tuần, anh mới biết mình có một đứa con trai. Mẹ của đứa trẻ là người phụ nữ anh từng qua lại chớp nhoáng khi đi công tác xa nhà. Cô ấy nuôi con bấy lâu nay, sau khi lập gia đình thì chồng không chấp nhận được đứa trẻ. Cô ấy đành đem con đến cho cha ruột nuôi.

Mẹ tôi nghe chồng tôi nói thế thì tức giận lắm, bà không thể chấp nhận chuyện con gái mình phải làm mẹ kế. Bà còn dùng những lời lẽ khó nghe nói với chồng tôi. Mẹ tôi nói con rể đã nghèo thì đành, đằng này còn có con riêng thì bà không chịu được. Mẹ bắt tôi phải dọn về nhà ngay, không gả nữa.

Sau khi tôi bị gia đình kéo về thì chồng tôi cũng không liên lạc. Tôi sợ không giữ được cuộc hôn nhân này nên gọi cho anh. Kết quả là anh cũng chẳng muốn tiếp tục, nói là để tôi tự do. Nhưng anh nói nếu tôi muốn làm vợ anh thì phải yêu thương đứa nhỏ, đừng để bố mẹ tôi kiểm soát nữa.

Tôi rối qua, một bên là bố mẹ đẻ, một bên là người mình thương, tôi phải làm sao đây? Huống hồ, tôi không đủ tự tin để làm mẹ kế, càng bất ngờ vì chuyện có con riêng của chồng. 

Cay đắng đến dự lễ cưới của người yêu cũ, câu thì thầm ngắn gọn của tôi khiến cô dâu ngã ngửa tái mét mặt mày

Cay đắng đến dự lễ cưới của người yêu cũ, câu thì thầm ngắn gọn của tôi khiến cô dâu ngã ngửa tái mét mặt mày

Quang nói tôi không thể mang thai thì bố mẹ anh ta chắc chắn không đồng ý để chúng tôi bên nhau. Hơn nữa, anh ta còn đang quen một người phụ nữ khác giàu và đẹp hơn tôi. Cô ấy có thể giúp Quang rất nhiều trong sự nghiệp.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Nửa đêm thấy chồng sang phòng chị dâu, tôi bước vào thì ngỡ ngàng trước sự thật

Nửa đêm thấy chồng sang phòng chị dâu, tôi bước vào thì ngỡ ngàng trước sự thật

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Chị dâu ráo hoảnh ngày tang anh trai rồi lẳng lặng rời nhà giữa đêm, khoảnh khắc thấy bóng chị mà thương vô cùng

Chị dâu ráo hoảnh ngày tang anh trai rồi lẳng lặng rời nhà giữa đêm, khoảnh khắc thấy bóng chị mà thương vô cùng

Tâm sự Eva 1 giờ 44 phút trước
Thấy anh trai lén lút chui vào phòng giúp việc, vội báo ngay cho chị dâu thì câu đáp trả làm tôi sốc

Thấy anh trai lén lút chui vào phòng giúp việc, vội báo ngay cho chị dâu thì câu đáp trả làm tôi sốc

Tâm sự gia đình 2 giờ 14 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 11/11/2026, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Sau ngày mai, thứ Tư 11/11/2026, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Chạm mặt vợ cũ với cái bụng lùm lùm sau chia tay, khoảnh khắc nghe bí mật cô ấy hé lộ làm tôi nghẹn ngào

Chạm mặt vợ cũ với cái bụng lùm lùm sau chia tay, khoảnh khắc nghe bí mật cô ấy hé lộ làm tôi nghẹn ngào

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Ngày cưới lộng lẫy bước qua ngưỡng cửa nhà chồng, khoảnh khắc đứa bé lao ra ôm chặt gọi "Mẹ ơi" làm tôi rụng rời

Ngày cưới lộng lẫy bước qua ngưỡng cửa nhà chồng, khoảnh khắc đứa bé lao ra ôm chặt gọi "Mẹ ơi" làm tôi rụng rời

Tâm sự gia đình 3 giờ 14 phút trước
Vợ bị vu cho cắm sừng chỉ vì con gái càng lớn càng xinh, khoảnh khắc xem xét nghiệm ADN làm cả nhà sốc

Vợ bị vu cho cắm sừng chỉ vì con gái càng lớn càng xinh, khoảnh khắc xem xét nghiệm ADN làm cả nhà sốc

Tâm sự gia đình 3 giờ 44 phút trước
Sự thật cay đắng lột tả đằng sau cuộc sống "3 người" dưới một mái nhà do chính chồng sắp đặt

Sự thật cay đắng lột tả đằng sau cuộc sống "3 người" dưới một mái nhà do chính chồng sắp đặt

Tâm sự gia đình 4 giờ 14 phút trước
Nhìn bố chồng hào hứng mua hoa về trang trí, khoảnh khắc đẩy cửa bắt gặp bí mật ông giấu kín khiến tôi bất ngờ

Nhìn bố chồng hào hứng mua hoa về trang trí, khoảnh khắc đẩy cửa bắt gặp bí mật ông giấu kín khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 4 giờ 44 phút trước
6 năm trước em chồng quyết giành trọn mảnh đất, nay gặp lại cô ta xin tôi nhận lại toàn bộ

6 năm trước em chồng quyết giành trọn mảnh đất, nay gặp lại cô ta xin tôi nhận lại toàn bộ

Tâm sự Eva 5 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 10/11/2026, 3 con giáp ngồi mát ăn bát vàng, chạm tay vào may mắn, giàu có vang danh, tình tiền suôn sẻ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 10/11/2026, 3 con giáp ngồi mát ăn bát vàng, chạm tay vào may mắn, giàu có vang danh, tình tiền suôn sẻ

Đúng ngày mai, thứ Tư 11/11/2026, 3 con giáp có tiền đồ xán lạn, cơ hội làm giàu bủa vây xung quanh, sung sướng như VUA

Đúng ngày mai, thứ Tư 11/11/2026, 3 con giáp có tiền đồ xán lạn, cơ hội làm giàu bủa vây xung quanh, sung sướng như VUA

Sau ngày 11/11/2026, 3 con giáp có vận số ĐỎ rực, giàu có bùng nổ, Lộc lá xum xuê, một bước đổi đời

Sau ngày 11/11/2026, 3 con giáp có vận số ĐỎ rực, giàu có bùng nổ, Lộc lá xum xuê, một bước đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đêm mặn nồng với chồng cũ sau 2 năm xa cách, nghe câu nói lạnh lùng anh thốt ra sau đó làm tôi nghẹn ngào

Đêm mặn nồng với chồng cũ sau 2 năm xa cách, nghe câu nói lạnh lùng anh thốt ra sau đó làm tôi nghẹn ngào

Thấy anh trai lén lút chui vào phòng giúp việc, vội báo ngay cho chị dâu thì câu đáp trả làm tôi sốc

Thấy anh trai lén lút chui vào phòng giúp việc, vội báo ngay cho chị dâu thì câu đáp trả làm tôi sốc

Vợ bị vu cho cắm sừng chỉ vì con gái càng lớn càng xinh, khoảnh khắc xem xét nghiệm ADN làm cả nhà sốc

Vợ bị vu cho cắm sừng chỉ vì con gái càng lớn càng xinh, khoảnh khắc xem xét nghiệm ADN làm cả nhà sốc

Sự thật cay đắng lột tả đằng sau cuộc sống "3 người" dưới một mái nhà do chính chồng sắp đặt

Sự thật cay đắng lột tả đằng sau cuộc sống "3 người" dưới một mái nhà do chính chồng sắp đặt

Chồng cũ mất vừa tròn tháng đột nhiên tôi nhận 10 triệu đều đặn mỗi tháng

Chồng cũ mất vừa tròn tháng đột nhiên tôi nhận 10 triệu đều đặn mỗi tháng

Theo bạn thân đi giải quyết chuyện gia đình, tôi lặng người khi nhận ra người đàn ông trong khách sạn

Theo bạn thân đi giải quyết chuyện gia đình, tôi lặng người khi nhận ra người đàn ông trong khách sạn