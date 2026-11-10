Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 11/11/2026, Thần Tài kề cạnh, quý nhân vây quanh, 3 con giáp 'uống cạn lộc trời', đón lộc vào nhà, ôm trọn đống tiền, tiền tỉ trong tay

Tâm linh - Tử vi 10/11/2026 16:55

Thần Tài kề cạnh, quý nhân vây quanh, 3 con giáp 'uống cạn lộc trời', đón lộc vào nhà, ôm trọn đống tiền, tiền tỉ trong tay.

Tuổi Mão

Vận trình tài lộc của người Mão sẽ trở nên tương đối ổn định. Những nguồn thu tăng đáng kể dù con giáp này này làm kinh doanh hay làm công ăn lương, từ đó có thể an tâm với tình hình tài chính hiện tại. Nguồn thu nhập “khủng” mà con giáp này có được chính là nhờ thu về một khoản lợi nhuận rủng rỉnh, dồi dào từ những dự án đầu tư và hợp tác.

Hơn nữa, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ đón nhận tin vui mới. Các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu dần tính đến chuyện cưới sinh. Song song đó, tình cảm gia đình luôn giữ được sự hài hòa nhờ sự nỗ lực bồi đắp tình cảm của người trong cuộc.

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 11/11/2026, Thần Tài kề cạnh, quý nhân vây quanh, 3 con giáp 'uống cạn lộc trời', đón lộc vào nhà, ôm trọn đống tiền, tiền tỉ trong tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Các kế hoạch đều theo đúng quỹ đạo mong muốn của người tuổi Dậu nhờ khả năng quan sát tốt, nhạy bén. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần giữ thái độ ham học hỏi để có được những bước tiến xa hơn trong tương lai. Bên cạnh đó, bạn đã chọn được những người rất ăn ý, hợp gu để cộng tác nên công việc được phối hợp trơn tru và vô cùng hiệu quả. Sự tương hợp giữa bạn và đồng nghiệp sẽ khiến cho tất cả đều được lợi

Bạn sẽ trở nên cực kỳ may mắn trong chuyện tình yêu trong thời gian tới. Cơ bản thì mọi mối quan hệ của bạn đều tốt. Tuy nhiên, sức hút này cũng là "con dao hai lưỡi" nếu bạn đang có người yêu sẵn rồi, bởi rất có thể đối phương sẽ ghen, nên hãy chú ý đừng khiến ai hiểu nhầm.

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 11/11/2026, Thần Tài kề cạnh, quý nhân vây quanh, 3 con giáp 'uống cạn lộc trời', đón lộc vào nhà, ôm trọn đống tiền, tiền tỉ trong tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong công việc, người tuổi Tuất sẽ có sự thăng tiến mạnh, cũng kết giao được nhiều người có chỗ đứng trong xã hội và mở ra cho bạn vô khối những cơ hội làm ăn tốt đẹp, giúp bạn ngày càng trở nên giàu có hơn. Đặc biệt, trong thời gian này, bạn làm gì thì cũng thu được kết quả tốt, nhưng nếu kinh doanh thì sẽ gặt hái thành quả rực rỡ nhất.

Ngoài ra, các mối quan hệ xã giao hài hòa giúp bạn vô tình gặp được hoặc được người thân quen giới thiệu cho các đối tượng triển vọng. Nếu có thiện cảm với đối phương, bạn có thể nhanh chóng tìm cách giữ quan hệ với người ấy. Cũng thông qua những cuộc gặp mặt, bạn và người ấy hiểu thêm về tính cách, về cách suy nghĩ và hành xử của nhau

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 11/11/2026, Thần Tài kề cạnh, quý nhân vây quanh, 3 con giáp 'uống cạn lộc trời', đón lộc vào nhà, ôm trọn đống tiền, tiền tỉ trong tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai, thứ Tư 11/11/2026, Thần Tài 'cưng như trứng', 3 con giáp rước lộc về nhà, tiền bạc nhét đầy túi, sự nghiệp rộng đường thăng tiến

Kể từ ngày mai, thứ Tư 11/11/2026, Thần Tài 'cưng như trứng', 3 con giáp rước lộc về nhà, tiền bạc nhét đầy túi, sự nghiệp rộng đường thăng tiến

Thần Tài 'cưng như trứng', 3 con giáp rước lộc về nhà, tiền bạc nhét đầy túi, sự nghiệp rộng đường thăng tiến.

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