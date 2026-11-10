Người đàn ông đi ô tô vứt chiếc túi trên vỉa hè, hé lộ bí mật cực sốc bên trong

Joseph Owusu, sinh viên ngành khoa học máy tính, gốc Ghana nhưng hiện sống ở Bronx, được tìm thấy đã tử vong vào sáng ngày 30/10, tại Canarsie, Brooklyn, New York, Mỹ. Thi thể của anh được một người đi nhặt phế liệu phát hiện bên trong chiếc túi và người này đã gọi điện báo cảnh sát.

Video 4 giờ 1 phút trước 4 giờ 1 phút trước Ái Vân | Theo Phụ nữ sức khỏe

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