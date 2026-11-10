Thấy anh trai lén lút chui vào phòng giúp việc, vội báo ngay cho chị dâu thì câu đáp trả làm tôi sốc

Tâm sự gia đình 10/11/2026 21:00

Tôi nói với chị dâu phải nhanh chóng vào phòng của người giúp việc để bắt tại trận anh trai tôi. Không thể để hai người làm chuyện bậy bạ trong nhà được. Nhưng bất ngờ là trong khi tôi khẩn trương hoảng sợ thì chị dâu chỉ bình thản đáp lại...

Anh trai tôi lấy chồng đã gần 10 năm. Vợ chồng anh chị giỏi kiếm tiền, cuộc sống đủ đầy không thiếu gì. Trong nhà anh chị có thuê người giúp việc để tiện chăm sóc nhà cửa, con cái.

Tôi đã đi làm, ra ở riêng nhưng vẫn sống gần nhà anh trai. Quan hệ của tôi và chị dâu khá tốt. Chúng tôi thường đi mua sắm, ăn uống với nhau. Cuối tuần nếu rảnh thì tôi sẽ sang nhà anh trai để chơi cùng cháu, đi chơi cùng anh chị. Chị dâu tôi thuộc kiểu phụ nữ hiện đại, suy nghĩ thoáng, tính tình lại cởi mở. Chị rất hay mua đồ cho tôi, đặc biệt rất hiểu tính của tôi.

Lần đó tôi đến nhà anh chị từ sớm, rủ gia đình anh chị đi ăn sáng. Nhưng anh tôi không xuống, chỉ có chị đi cùng tôi. Khi tôi hỏi thì nghe chị nói anh có việc bận nên ở nhà.

Sau khi ăn sáng xong, chúng tôi đi mua sắm đến trưa mới về nhà. Khi về đến nhà thì hai cháu của tôi đã đi ngủ nhưng tôi không thấy người giúp việc đâu. Tôi định đi tìm anh thì bất ngờ nghe thấy tiếng anh đùa giỡn trong phòng của người giúp việc. Sau đó tôi còn nghe thấy những âm thanh nhạy cảm, tôi hoảng hồn chạy đi báo cho chị dâu biết.

Thấy anh trai lén lút chui vào phòng giúp việc, vội báo ngay cho chị dâu thì câu đáp trả làm tôi sốc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi nói với chị dâu phải nhanh chóng vào phòng của người giúp việc để bắt tại trận anh trai tôi. Không thể để hai người làm chuyện bậy bạ trong nhà được. Nhưng bất ngờ là trong khi tôi khẩn trương hoảng sợ thì chị dâu chỉ bình thản đáp lại:

“Sinh hai đứa con, chị không còn ham muốn gần gũi chồng nữa. Nếu anh của em thích người giúp việc thì cũng tốt. Cô ta ít ra cũng sạch sẽ, đỡ hơn là ra ngoài làm bậy rồi rước bệnh về cho vợ”.

Tôi chết lặng khi nghe lời nói của chị dâu. Chị biết chồng ngoại tình mà vẫn bình thản như vậy sao? Chẳng lẽ hai người đã thỏa thuận với nhau, để anh trai tôi thoải mái ăn nằm với người phụ nữ khác, chỉ cần cả hai không ly hôn sao?

Nhưng nếu cứ như thế thì anh trai tôi sẽ càng hư hỏng. Giờ tôi là em gái thì tôi phải làm sao đây?

Nhất quyết không chịu đeo nhẫn cưới, góc khuất của chồng khiến tôi rụng rời ngã ngửa

Nhất quyết không chịu đeo nhẫn cưới, góc khuất của chồng khiến tôi rụng rời ngã ngửa

Ngân và Long yêu nhau 3 năm rồi mới đi đến hôn nhân. Cả hai cũng từng chia sẻ nghiêm túc yêu đương, chứ không phải yêu qua đường. Vừa cưới xong, ngay đêm đầu tiên, Long cất luôn nhẫn cưới không đeo.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Nửa đêm thấy chồng sang phòng chị dâu, tôi bước vào thì ngỡ ngàng trước sự thật

Nửa đêm thấy chồng sang phòng chị dâu, tôi bước vào thì ngỡ ngàng trước sự thật

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Chị dâu ráo hoảnh ngày tang anh trai rồi lẳng lặng rời nhà giữa đêm, khoảnh khắc thấy bóng chị mà thương vô cùng

Chị dâu ráo hoảnh ngày tang anh trai rồi lẳng lặng rời nhà giữa đêm, khoảnh khắc thấy bóng chị mà thương vô cùng

Tâm sự Eva 1 giờ 44 phút trước
Thấy anh trai lén lút chui vào phòng giúp việc, vội báo ngay cho chị dâu thì câu đáp trả làm tôi sốc

Thấy anh trai lén lút chui vào phòng giúp việc, vội báo ngay cho chị dâu thì câu đáp trả làm tôi sốc

Tâm sự gia đình 2 giờ 14 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 11/11/2026, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Sau ngày mai, thứ Tư 11/11/2026, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Chạm mặt vợ cũ với cái bụng lùm lùm sau chia tay, khoảnh khắc nghe bí mật cô ấy hé lộ làm tôi nghẹn ngào

Chạm mặt vợ cũ với cái bụng lùm lùm sau chia tay, khoảnh khắc nghe bí mật cô ấy hé lộ làm tôi nghẹn ngào

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Ngày cưới lộng lẫy bước qua ngưỡng cửa nhà chồng, khoảnh khắc đứa bé lao ra ôm chặt gọi "Mẹ ơi" làm tôi rụng rời

Ngày cưới lộng lẫy bước qua ngưỡng cửa nhà chồng, khoảnh khắc đứa bé lao ra ôm chặt gọi "Mẹ ơi" làm tôi rụng rời

Tâm sự gia đình 3 giờ 14 phút trước
Vợ bị vu cho cắm sừng chỉ vì con gái càng lớn càng xinh, khoảnh khắc xem xét nghiệm ADN làm cả nhà sốc

Vợ bị vu cho cắm sừng chỉ vì con gái càng lớn càng xinh, khoảnh khắc xem xét nghiệm ADN làm cả nhà sốc

Tâm sự gia đình 3 giờ 44 phút trước
Sự thật cay đắng lột tả đằng sau cuộc sống "3 người" dưới một mái nhà do chính chồng sắp đặt

Sự thật cay đắng lột tả đằng sau cuộc sống "3 người" dưới một mái nhà do chính chồng sắp đặt

Tâm sự gia đình 4 giờ 14 phút trước
Nhìn bố chồng hào hứng mua hoa về trang trí, khoảnh khắc đẩy cửa bắt gặp bí mật ông giấu kín khiến tôi bất ngờ

Nhìn bố chồng hào hứng mua hoa về trang trí, khoảnh khắc đẩy cửa bắt gặp bí mật ông giấu kín khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 4 giờ 44 phút trước
6 năm trước em chồng quyết giành trọn mảnh đất, nay gặp lại cô ta xin tôi nhận lại toàn bộ

6 năm trước em chồng quyết giành trọn mảnh đất, nay gặp lại cô ta xin tôi nhận lại toàn bộ

Tâm sự Eva 5 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 10/11/2026, 3 con giáp ngồi mát ăn bát vàng, chạm tay vào may mắn, giàu có vang danh, tình tiền suôn sẻ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 10/11/2026, 3 con giáp ngồi mát ăn bát vàng, chạm tay vào may mắn, giàu có vang danh, tình tiền suôn sẻ

Đúng ngày mai, thứ Tư 11/11/2026, 3 con giáp có tiền đồ xán lạn, cơ hội làm giàu bủa vây xung quanh, sung sướng như VUA

Đúng ngày mai, thứ Tư 11/11/2026, 3 con giáp có tiền đồ xán lạn, cơ hội làm giàu bủa vây xung quanh, sung sướng như VUA

Sau ngày 11/11/2026, 3 con giáp có vận số ĐỎ rực, giàu có bùng nổ, Lộc lá xum xuê, một bước đổi đời

Sau ngày 11/11/2026, 3 con giáp có vận số ĐỎ rực, giàu có bùng nổ, Lộc lá xum xuê, một bước đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đêm mặn nồng với chồng cũ sau 2 năm xa cách, nghe câu nói lạnh lùng anh thốt ra sau đó làm tôi nghẹn ngào

Đêm mặn nồng với chồng cũ sau 2 năm xa cách, nghe câu nói lạnh lùng anh thốt ra sau đó làm tôi nghẹn ngào

Ngày cưới lộng lẫy bước qua ngưỡng cửa nhà chồng, khoảnh khắc đứa bé lao ra ôm chặt gọi "Mẹ ơi" làm tôi rụng rời

Ngày cưới lộng lẫy bước qua ngưỡng cửa nhà chồng, khoảnh khắc đứa bé lao ra ôm chặt gọi "Mẹ ơi" làm tôi rụng rời

Vợ bị vu cho cắm sừng chỉ vì con gái càng lớn càng xinh, khoảnh khắc xem xét nghiệm ADN làm cả nhà sốc

Vợ bị vu cho cắm sừng chỉ vì con gái càng lớn càng xinh, khoảnh khắc xem xét nghiệm ADN làm cả nhà sốc

Sự thật cay đắng lột tả đằng sau cuộc sống "3 người" dưới một mái nhà do chính chồng sắp đặt

Sự thật cay đắng lột tả đằng sau cuộc sống "3 người" dưới một mái nhà do chính chồng sắp đặt

Chồng cũ mất vừa tròn tháng đột nhiên tôi nhận 10 triệu đều đặn mỗi tháng

Chồng cũ mất vừa tròn tháng đột nhiên tôi nhận 10 triệu đều đặn mỗi tháng

Theo bạn thân đi giải quyết chuyện gia đình, tôi lặng người khi nhận ra người đàn ông trong khách sạn

Theo bạn thân đi giải quyết chuyện gia đình, tôi lặng người khi nhận ra người đàn ông trong khách sạn