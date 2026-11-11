Từ sự cố gọi thợ sửa bồn cầu bị tắc, tôi vô tình phát hiện bí mật giấu kín của chồng

Tâm sự gia đình 11/11/2026 19:00

Đến một thời gian, tôi thấy chồng dần lơ là chuyện chăn gối với vợ. Khi tôi hỏi thì anh nói do dạo này thường thấy mệt. Tôi dần sinh nghi ngờ, hay là chồng tôi có chuyện gì giấu vợ, hoặc là anh đã ngoại tình? Nhưng tôi rất tin tưởng chồng, làm sao anh có thể lừa dối vợ?

Tôi và chồng gặp nhau như định mệnh, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Vì cảm xúc ban đầu dành cho nhau quá lớn nên chúng tôi không để ý đến những điểm khác biệt của nhau. So với chồng thì ngoại hình của tôi có phần nổi bật hơn. Về thu nhập cũng chênh lệch, tôi kiếm được nhiều hơn chồng. Ban đầu, bố mẹ tôi không đồng ý để cả hai lấy nhau. Nhưng vì tôi cứng rắn kiên định nên ông bà cũng đành xuôi theo.

Tôi cũng mặc kệ lời can ngăn của bạn bè. Tôi cảm thấy chồng mình rất tốt, anh ấy có thể nấu ăn, làm việc nhà. Dù chúng tôi có nhiều điều chưa hòa hợp nhưng sẽ cố gắng để sống hạnh phúc cùng nhau. 

Sau khi kết hôn, tôi vẫn bận rộn với công việc, tăng ca đến tối muộn mới về nhà. Chồng tôi không ép vợ sớm sinh con, mỗi tối anh dọn dẹp, nấu nướng đợi vợ về nhà. Khi tôi về nhà mệt rã rời, chồng sẽ đun nước để vợ tắm, hâm lại đồ ăn để sẵn trên bàn. Anh còn học cách xoa bóp để tôi thấy thoải mái hơn. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì có người chồng luôn quan tâm, yêu thương vợ như thế.

Chúng tôi cứ vậy mà sống bên nhau, vợ ra ngoài kiếm tiền còn chồng thì ở nhà lo toan nhà cửa. Nhưng chuyện có con làm chồng và gia đình chồng tôi sốt ruột. Anh có lần hỏi tôi định bao giờ thì sinh con. Tôi lại đang phấn đấu vị trí trưởng phòng, vẫn cần thêm thời gian. Tôi đành hẹn chồng thêm một năm nữa. Lúc đó, tôi nghe tiếng anh thở dài nhưng vẫn gật đầu đồng ý với tôi.

Từ sự cố gọi thợ sửa bồn cầu bị tắc, tôi vô tình phát hiện bí mật giấu kín của chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến một thời gian, tôi thấy chồng dần lơ là chuyện chăn gối với vợ. Khi tôi hỏi thì anh nói do dạo này thường thấy mệt. Tôi dần sinh nghi ngờ, hay là chồng tôi có chuyện gì giấu vợ, hoặc là anh đã ngoại tình? Nhưng tôi rất tin tưởng chồng, làm sao anh có thể lừa dối vợ?

Tôi định bụng cùng chồng đi du lịch vài ngày. Nhưng khi tôi vừa nói mình xin nghỉ mấy hôm thì anh lại nói muốn về quê một thời gian. Anh cũng không cho tôi cơ hội phản đối, cứ vậy mà đi luôn. Tôi đành chịu, không gây khó dễ với anh.

Hôm sau, tôi phát hiện bồn cầu bị tắc nên gọi thợ đến sửa. Tôi cũng thấy lạ, đó giờ vợ chồng tôi xài vẫn bình thường, trước nay chưa từng xài giấy để bị tắc như thế này. Lúc thợ đang thông thì tôi có đứng cạnh bên nhìn xem vật gì bị tắc dưới bồn cầu. Đến khi nhìn thấy, tôi sốc lặng. Đó là rất nhiều sợi tóc dài cùng bao cao su. Nhìn qua thì liền biết đó là tóc phụ nữ, độ dài cũng không giống tóc của tôi. Còn cả bao cao su, vợ chồng tôi chưa từng dùng qua biện pháp tránh thai này…

Mọi chuyện dần sáng tỏ, chồng ngoại tình mà tôi không hề hay biết. Tôi sốc tới mức mất ngủ mấy đêm dài, không biết phải làm sao đây?

Vừa bước ra khỏi cổng tòa án, cái nắm tay bất ngờ của chồng và câu nói khiến tôi nghẹn ngào.

Vừa bước ra khỏi cổng tòa án, cái nắm tay bất ngờ của chồng và câu nói khiến tôi nghẹn ngào.

Hôm đó tôi và chồng ra tòa lần cuối để nhận phán quyết ly hôn. Từ nay về sau sẽ là người dưng, tách biệt cuộc sống với nhau. Cực chẳng đã vì chịu đựng cảnh làm dâu bị ức hiếp mới ly hôn, nhưng tôi vẫn muốn trở về cùng chồng để cho con một gia đình đủ đầy. 

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 12/11/2026, 3 con giáp may mắn nhất thiên hạ, Thần Tài ưu ái, quý nhân dẫn lối chỉ đường nên phú quý rợp trời

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 12/11/2026, 3 con giáp may mắn nhất thiên hạ, Thần Tài ưu ái, quý nhân dẫn lối chỉ đường nên phú quý rợp trời

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Chồng phũ phàng đòi ly dị, nửa năm sau đưa con về lại nhà nội, khoảnh khắc chứng kiến cảnh tượng ấy làm tôi sụp đổ

Chồng phũ phàng đòi ly dị, nửa năm sau đưa con về lại nhà nội, khoảnh khắc chứng kiến cảnh tượng ấy làm tôi sụp đổ

Tâm sự 38 phút trước
Nhìn chị hàng xóm lủi thủi nuôi con mà xót xa, khoảnh khắc người chồng của chị lộ diện khiến tôi sốc

Nhìn chị hàng xóm lủi thủi nuôi con mà xót xa, khoảnh khắc người chồng của chị lộ diện khiến tôi sốc

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 12/11/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Sau ngày mai, thứ Năm 12/11/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Nhìn vợ đau đẻ ròng rã cả ngày đêm mới sinh, vừa hân hoan ôm con vào lòng thì câu nói của vợ khiến tôi ngã ngữa

Nhìn vợ đau đẻ ròng rã cả ngày đêm mới sinh, vừa hân hoan ôm con vào lòng thì câu nói của vợ khiến tôi ngã ngữa

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Nhìn vết sưng đỏ bất thường trên đầu gối chị gái, tôi thắc mắc rồi khựng lại trước câu trả lời

Nhìn vết sưng đỏ bất thường trên đầu gối chị gái, tôi thắc mắc rồi khựng lại trước câu trả lời

Tâm sự gia đình 2 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 12/11/2026, 3 con giáp xoay chuyển vận mệnh rực rỡ, tiền bạc dư dả, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 12/11/2026, 3 con giáp xoay chuyển vận mệnh rực rỡ, tiền bạc dư dả, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Từ sự cố gọi thợ sửa bồn cầu bị tắc, tôi vô tình phát hiện bí mật giấu kín của chồng

Từ sự cố gọi thợ sửa bồn cầu bị tắc, tôi vô tình phát hiện bí mật giấu kín của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 8 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 12/11/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 12/11/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đón con muộn sau giờ học, câu hỏi ngây thơ của con trẻ khiến tôi nghẹn ngào chùng lòng

Đón con muộn sau giờ học, câu hỏi ngây thơ của con trẻ khiến tôi nghẹn ngào chùng lòng

Tâm sự 3 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 11/11/2026, 3 con giáp ngồi mát đếm tiền, vận may gõ cửa, giàu có hết phần thiên hạ, Hào Quang Rực Rỡ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 11/11/2026, 3 con giáp ngồi mát đếm tiền, vận may gõ cửa, giàu có hết phần thiên hạ, Hào Quang Rực Rỡ

Tử vi thứ Năm 12/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ đón tài lộc viên mãn, công việc suôn sẻ, Mão - Thân sự nghiệp lao đao, tiền của coi chừng trắng tay

Tử vi thứ Năm 12/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ đón tài lộc viên mãn, công việc suôn sẻ, Mão - Thân sự nghiệp lao đao, tiền của coi chừng trắng tay

Giá vàng hôm nay, ngày 11/11/2026: Trong nước giảm tới 1,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 11/11/2026: Trong nước giảm tới 1,4 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhìn vết sưng đỏ bất thường trên đầu gối chị gái, tôi thắc mắc rồi khựng lại trước câu trả lời

Nhìn vết sưng đỏ bất thường trên đầu gối chị gái, tôi thắc mắc rồi khựng lại trước câu trả lời

Chồng đưa con riêng về nhà rồi ở lại cùng vợ cũ, lời giải thích sau đó khiến tôi đứng khựng lại

Chồng đưa con riêng về nhà rồi ở lại cùng vợ cũ, lời giải thích sau đó khiến tôi đứng khựng lại

Vừa bước ra khỏi cổng tòa án, cái nắm tay bất ngờ của chồng và câu nói khiến tôi nghẹn ngào.

Vừa bước ra khỏi cổng tòa án, cái nắm tay bất ngờ của chồng và câu nói khiến tôi nghẹn ngào.

Bất ngờ khi thấy vợ chuốc say mình, tôi giả vờ chợp mắt rồi phát hiện điều lạ lúc nửa đêm

Bất ngờ khi thấy vợ chuốc say mình, tôi giả vờ chợp mắt rồi phát hiện điều lạ lúc nửa đêm

Đêm mặn nồng với chồng cũ sau 2 năm xa cách, nghe câu nói lạnh lùng anh thốt ra sau đó làm tôi nghẹn ngào

Đêm mặn nồng với chồng cũ sau 2 năm xa cách, nghe câu nói lạnh lùng anh thốt ra sau đó làm tôi nghẹn ngào

Thấy anh trai lén lút chui vào phòng giúp việc, vội báo ngay cho chị dâu thì câu đáp trả làm tôi sốc

Thấy anh trai lén lút chui vào phòng giúp việc, vội báo ngay cho chị dâu thì câu đáp trả làm tôi sốc