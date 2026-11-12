Mướp hương thanh mát bổ dưỡng, nhưng ai thuộc 4 nhóm này cần lưu ý ngay

Dinh dưỡng 12/11/2026 05:00

Mướp hương là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng và được yêu thích trong nhiều món ăn. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để tiêu thụ loại thực phẩm này.

Mướp hay mướp hương có tên khoa học là Luffa Cylindrica, thuộc nhóm thực vật bầu bí. Mỗi quả mướp dài trung bình 20 đến 30cm. Bên cạnh sử dụng như một loại rau, người ta còn tận dụng xơ mướp già để làm búi cọ rửa. Tại nước ta, mướp thường được sử dụng để chế biến thành các món canh, món xào. Loại quả này có vị ngọt, tính mát hỗ trợ thanh nhiệt.

Mướp hương thanh mát bổ dưỡng, nhưng ai thuộc 4 nhóm này cần lưu ý ngay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thực tế, mướp rất giàu vitamin, khoáng chất như Vitamin A, Vitamin C, Vitamin K, Vitamin B6, Kali, Magie, Photpho,... Bên cạnh đó, người ta còn tìm thấy trong mướp một số thành phần hóa học khác như Saponin, Galactan, Mannan, Choline, nhiều amino axit tự do,... Lượng calo, chất béo, Protein trong mướp ở mức thấp. Vì vậy, đây là loại thực phẩm rất tốt cho người cần giảm cân.

Những người không nên ăn mướp hương

Mặc dù mướp hương là thực phẩm bổ dưỡng, nhưng có một số nhóm đối tượng cần hạn chế hoặc tránh ăn loại quả này để bảo vệ sức khỏe. Dưới đây là danh sách các trường hợp cụ thể:

Người bị tiêu chảy hoặc rối loạn tiêu hóa

Mướp hương chứa nhiều chất xơ, giúp hỗ trợ tiêu hóa ở mức độ bình thường. Tuy nhiên, đối với những người đang bị tiêu chảy hoặc mắc bệnh lý liên quan đến rối loạn tiêu hóa, việc tiêu thụ mướp hương có thể làm triệu chứng trở nên nghiêm trọng hơn. Lượng chất xơ cao có thể kích thích nhu động ruột, dẫn đến tình trạng đi ngoài nhiều lần và mất nước.

Mướp hương thanh mát bổ dưỡng, nhưng ai thuộc 4 nhóm này cần lưu ý ngay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người bị bệnh thận

Mướp hương chứa một lượng kali đáng kể, có thể gây gánh nặng cho thận ở những người mắc bệnh thận mãn tính hoặc suy thận. Việc tiêu thụ quá nhiều kali có thể làm mất cân bằng điện giải, dẫn đến nguy cơ biến chứng như nhịp tim không đều hoặc suy tim.

Người huyết áp thấp

Mướp hương có đặc tính làm mát và giúp giảm huyết áp. Điều này có lợi cho những người bị cao huyết áp, nhưng lại không phù hợp với những người có huyết áp thấp. Nếu ăn quá nhiều mướp hương, người bị huyết áp thấp có thể cảm thấy chóng mặt, mệt mỏi, hoặc thậm chí ngất xỉu.

Người đang sử dụng thuốc điều trị đặc biệt

Một số loại thuốc, chẳng hạn như thuốc lợi tiểu hoặc thuốc điều trị bệnh tim mạch, có thể tương tác với thành phần trong mướp hương. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người không nên ăn mướp hương khi đang trong quá trình điều trị bệnh lý nghiêm trọng. Họ cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng loại thực phẩm này.

Mướp hương thanh mát bổ dưỡng, nhưng ai thuộc 4 nhóm này cần lưu ý ngay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi kết hợp mướp với các loại thực phẩm khác

Tuy rằng có nhiều tác dụng tốt nhưng mướp không phải lúc nào cũng phù hợp để kết hợp với tất cả các loại thực phẩm.

Cụ thể, dưới đây là một số loại thực phẩm không phù hợp để ăn, chế biến cùng mướp:

Cá chạch: Hàm lượng Vitamin B1 trong mướp dễ tương tác với enzyme trong cá chạch. Khi đó, Vitamin B1 có xu hướng bị phân hủy, không còn phát huy tốt tác dụng với cơ thể.

Củ cải trắng: Loại củ này có tính hàn tương tự như mướp. Vì thế khi kết hợp với nhau, món ăn dễ gây đau bụng hoặc lạnh bụng.

Cải bó xôi: Cả mướp và cải bó xôi đều có tính hàn, tập trung hàm lượng chất xơ cao. Khi ăn đồng thời 2 loại thực phẩm này, nhu động ruột dễ bị kích thích, tăng tình trạng rối loạn đường ruột như tiêu chảy, đau bụng,...

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