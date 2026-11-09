Giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại rau quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày

Dinh dưỡng 09/11/2026 05:00

Cải xoăn đã trở thành trung tâm của 'cơn sốt' dinh dưỡng đang diễn ra trong vài năm nay. Lý do vì siêu thực phẩm này đơn giản là một nguồn năng lượng tuyệt vời, chứa đầy chất dinh dưỡng.

Cải xoăn được ví như “vua của các loại rau” bởi hàm lượng dinh dưỡng cao. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong cải xoắn có chứa nhiều nhóm vitamin (như A, B, K, C), các khoáng chất vi lượng gồm canxi, đồng, mangan, kali,... Đặc biệt, trong rau có chứa rất ít chất béo (chất béo có mặt chủ yếu là alpha linolenic-acid - 1 loại axit béo omega-3) cùng hàm lượng calo rất thấp.

Giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại rau quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của cải xoăn 

Giàu chất chống oxy hóa và ngăn ngừa bệnh mạn tính

Cải xoăn chứa hàm lượng rất cao các flavonoid như quercetin và kaempferol, những chất chống oxy hóa mạnh giúp trung hòa các gốc tự do gây hại trong cơ thể. Nhờ cơ chế bảo vệ tế bào này, tiêu thụ cải xoăn thường xuyên giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính liên quan đến lão hóa, hỗ trợ hạ huyết áp và bảo vệ cơ thể khỏi các phản ứng viêm nguy hiểm.

Tăng cường sức khỏe tim mạch và hạ cholesterol

Các hợp chất trong cải xoăn có khả năng liên kết với axit mật trong hệ tiêu hóa và hỗ trợ bài tiết chúng ra khỏi cơ thể, từ đó buộc gan phải sử dụng cholesterol tích tụ để tạo ra axit mật mới. Quá trình này giúp làm giảm đáng kể lượng cholesterol xấu (LDL), ngăn ngừa nguy cơ xơ vữa động mạch và bảo vệ hệ tim mạch luôn khỏe mạnh.

Hỗ trợ ngăn ngừa ung thư

Cải xoăn chứa dạt dào các hợp chất glucosinolate, khi đi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành sulforaphane và indole-3-carbinol. Đây là những hoạt chất sinh học đã được nhiều nghiên cứu chứng minh có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư ở cấp độ phân tử, giúp bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ mắc ung thư đại tràng, ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt.

Giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại rau quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường thị lực và bảo vệ đôi mắt

Nhờ chứa hàm lượng lớn Lutein và Zeaxanthin - hai chất chống oxy hóa tập trung nhiều ở võng mạc, cải xoăn đóng vai trò như một chiếc "kính râm" tự nhiên bảo vệ mắt khỏi tác hại của ánh sáng xanh. Bổ sung cải xoăn vào chế độ ăn giúp giảm nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng ở người lớn tuổi.

Hỗ trợ giảm cân và tốt cho hệ tiêu hóa

Với hàm lượng calo cực thấp nhưng lại giàu nước và chất xơ, cải xoăn giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và tạo cảm giác no lâu hơn sau bữa ăn. Chất xơ trong loại rau này không chỉ hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả mà còn kích thích nhu động ruột, nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi và ngăn ngừa tình trạng táo bón.

Cải xoăn có an toàn cho mọi người hay không?

Vì cải xoăn là nguồn giàu vitamin K nên những người đang dùng thuốc chống đông máu (thường được gọi là thuốc làm loãng máu) cần cân nhắc lượng ăn. Thông thường, lời khuyên khi dùng thuốc này là bạn nên cố gắng duy trì chế độ ăn uống lành mạnh. Nên hỏi ý kiến tư vấn của bác sĩ trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi đáng kể nào về chế độ ăn uống.

Một số người có vấn đề về tuyến giáp hoặc những người đang dùng thuốc tuyến giáp nên lưu ý khi tiêu thụ các loại rau họ cải như cải xoăn. Điều này là do chúng có ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ iod của tuyến giáp.

Giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại rau quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Các lưu ý khi sử dụng rau cải xoăn mà bạn cần biết

Bên cạnh các tác dụng - lợi ích của rau, người dùng cũng cần chú ý tới một số lưu ý khi sử dụng rau cải xoăn như sau:

Loại rau này không nên sử dụng với người bị bệnh máu máu loãng. Nguyên nhân là do hàm lượng cao vitamin K có thể thúc đẩy quá trình đông máu trong cơ thể. Bên cạnh đó, người đang bị sỏi thận, các bệnh liên quan đến tuyến giáp cũng không nên sử dụng rau.

Mặc dù tốt cho mẹ và bé nhưng mẹ bầu không nên ăn quá nhiều rau cải xoăn. Tốt nhất là mẹ nên nhờ đến sự tư vấn của bác sĩ về định lượng sử dụng đụng để các sử dụng đúng cách.

Không nên chế biến rau ở nhiệt độ ở nhiệt độ cao trong thời gian dài. Điều này có thể khiến các chất dinh dưỡng trong rau bị mất đi.

Chỉ nên ăn phần lá non, phần lá già khi sử dụng thường dài và có vị đắng.

Đừng quên rửa sạch rau trước khi sử dụng, cũng như nên ưu tiên chọn mua rau tại các địa chỉ uy tín và đảm bảo.

Để tăng lên các lợi ích - tác dụng của rau cải xoăn với sức khỏe, bạn có thể kết hợp rau cùng một số thực phẩm lành mạnh khác như dầu oliu, bơ, hạnh nhân,...

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